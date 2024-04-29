Том Хайэм - Мир до нас

Хайэм Том - Мир до нас
Вот уже несколько лет я вхожу в группу, ведущую исследования в Денисовой пещере, где, в частности, занимаюсь датировкой самого участка и археологических находок на нем, а также непосредственно участвую в раскопках, главная цель которых — обнаружить как можно больше человеческих костей, подобных той крошечной кости гибридной особи. История, которую я хочу рассказать, в немалой степени связана с этим местом и удивительными археологическими и генетическими открытиями, сделанными там.
Но денисовцы — это лишь одна ветвь куда более интригующего сюжета. За последние двадцать лет знания об эволюции нашего рода Homo претерпели впечатляющие изменения. Исследования со всей определенностью показали, что 50 000 лет назад Земля являла собою картину первозданной, дремучей сложности. Позаимствовав образ у Дж. Р. Р. Толкина, можно сказать, что разнообразием форм человеческого рода наша планета походила на Средиземье. В разных частях света можно было отыскать пять или шесть, если не больше, различных видов людей. Я намерен шире взглянуть на историю эволюции человека и разобраться, что представляли собой эти группы людей и как получилось, что из всего их многообразия остались только мы.
Прежде всего следует точно установить наше происхождение, и потому в главе 2 мы встретимся с нашими прямыми предками, которые жили и эволюционировали в Африке 250 000-300 ооо лет назад, и выясним, когда они снялись с места и начали расселяться по миру. Но не надейтесь, что история о нашем африканском происхождении сведется к тому, что мы до поры до времени развивались там и в один прекрасный день начали осваивать новые территории. Как нам предстоит увидеть, на том раннем этапе эволюции мы были на континенте не одни: здесь обитали и представители других эволюционных ветвей, и эти популяции, по всей вероятности, соприкасались с нами как территориально, так и хронологически. Мы узнаем, кем были те, другие люди и какого рода контакты могли происходить у нас с ними.
Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека
- М. : Альпина нон-фикшн, 2024. - 396 с.
ISBN: 978-5-00139-672-7
Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека - Содержание
Хронология и даты
- Введение
- Из Африки
- Неандертальцы выходят на свет
- Путь к Денисовой пещере
- Генетическая революция
- Неизвестный доселе человек
- Где искать окаменелости?
- Поиск иголок в стоге сена
- Наука о «когда»
- На путях расселения «современных» людей
- ДНК из земли
- «Хоббиты»
- Путешествие к востоку от линии Уоллеса
- Homo erectus и «популяции-призраки»
- Исчезновение с лица земли
- Наше генетическое наследие
- Мир тех времен, когда нас не было
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