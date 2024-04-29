Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Хайэм Том - Мир до нас

Том Хайэм - Мир до нас
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology
Вот уже несколько лет я вхожу в группу, ведущую ис­следования в Денисовой пещере, где, в частности, занима­юсь датировкой самого участка и археологических находок на нем, а также непосредственно участвую в раскопках, главная цель которых — обнаружить как можно больше человеческих костей, подобных той крошечной кости гибрид­ной особи. История, которую я хочу рассказать, в немалой степени связана с этим местом и удивительными археоло­гическими и генетическими открытиями, сделанными там.
Но денисовцы — это лишь одна ветвь куда более ин­тригующего сюжета. За последние двадцать лет знания об эволюции нашего рода Homo претерпели впечатляю­щие изменения. Исследования со всей определенностью показали, что 50 000 лет назад Земля являла собою картину первозданной, дремучей сложности. Позаимствовав образ у Дж. Р. Р. Толкина, можно сказать, что разнообразием форм человеческого рода наша планета походила на Средиземье. В разных частях света можно было отыскать пять или шесть, если не больше, различных видов людей. Я намерен шире взглянуть на историю эволюции человека и разобраться, что представляли собой эти группы людей и как получи­лось, что из всего их многообразия остались только мы.
Прежде всего следует точно установить наше происхожде­ние, и потому в главе 2 мы встретимся с нашими прямыми предками, которые жили и эволюционировали в Африке 250 000-300 ооо лет назад, и выясним, когда они снялись с места и начали расселяться по миру. Но не надейтесь, что ис­тория о нашем африканском происхождении сведется к тому, что мы до поры до времени развивались там и в один пре­красный день начали осваивать новые территории. Как нам предстоит увидеть, на том раннем этапе эволюции мы были на континенте не одни: здесь обитали и представители других эволюционных ветвей, и эти популяции, по всей вероятности, соприкасались с нами как территориально, так и хронологи­чески. Мы узнаем, кем были те, другие люди и какого рода контакты могли происходить у нас с ними.

Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека

- М. : Альпина нон-фикшн, 2024. - 396 с.
ISBN: 978-5-00139-672-7

Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека - Содержание

Хронология и даты
  1. Введение
  2. Из Африки
  3. Неандертальцы выходят на свет
  4. Путь к Денисовой пещере
  5. Генетическая революция
  6. Неизвестный доселе человек
  7. Где искать окаменелости?
  8. Поиск иголок в стоге сена
  9. Наука о «когда»
  10. На путях расселения «современных» людей
  11. ДНК из земли
  12. «Хоббиты»
  13. Путешествие к востоку от линии Уоллеса
  14. Homo erectus и «популяции-призраки»
  15. Исчезновение с лица земли
  16. Наше генетическое наследие
  17. Мир тех времен, когда нас не было
Благодарности
Список иллюстраций
Авторство иллюстраций
Примечания и ссылки
Предметно-именной указатель
Views 303
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books