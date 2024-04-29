Вот уже несколько лет я вхожу в группу, ведущую ис­следования в Денисовой пещере, где, в частности, занима­юсь датировкой самого участка и археологических находок на нем, а также непосредственно участвую в раскопках, главная цель которых — обнаружить как можно больше человеческих костей, подобных той крошечной кости гибрид­ной особи. История, которую я хочу рассказать, в немалой степени связана с этим местом и удивительными археоло­гическими и генетическими открытиями, сделанными там.

Но денисовцы — это лишь одна ветвь куда более ин­тригующего сюжета. За последние двадцать лет знания об эволюции нашего рода Homo претерпели впечатляю­щие изменения. Исследования со всей определенностью показали, что 50 000 лет назад Земля являла собою картину первозданной, дремучей сложности. Позаимствовав образ у Дж. Р. Р. Толкина, можно сказать, что разнообразием форм человеческого рода наша планета походила на Средиземье. В разных частях света можно было отыскать пять или шесть, если не больше, различных видов людей. Я намерен шире взглянуть на историю эволюции человека и разобраться, что представляли собой эти группы людей и как получи­лось, что из всего их многообразия остались только мы.

Прежде всего следует точно установить наше происхожде­ние, и потому в главе 2 мы встретимся с нашими прямыми предками, которые жили и эволюционировали в Африке 250 000-300 ооо лет назад, и выясним, когда они снялись с места и начали расселяться по миру. Но не надейтесь, что ис­тория о нашем африканском происхождении сведется к тому, что мы до поры до времени развивались там и в один пре­красный день начали осваивать новые территории. Как нам предстоит увидеть, на том раннем этапе эволюции мы были на континенте не одни: здесь обитали и представители других эволюционных ветвей, и эти популяции, по всей вероятности, соприкасались с нами как территориально, так и хронологи­чески. Мы узнаем, кем были те, другие люди и какого рода контакты могли происходить у нас с ними.

Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека

- М. : Альпина нон-фикшн, 2024. - 396 с.

ISBN: 978-5-00139-672-7

Том Хайэм - Мир до нас - Новый взгляд на происхождение человека - Содержание

Хронология и даты

Введение Из Африки Неандертальцы выходят на свет Путь к Денисовой пещере Генетическая революция Неизвестный доселе человек Где искать окаменелости? Поиск иголок в стоге сена Наука о «когда» На путях расселения «современных» людей ДНК из земли «Хоббиты» Путешествие к востоку от линии Уоллеса Homo erectus и «популяции-призраки» Исчезновение с лица земли Наше генетическое наследие Мир тех времен, когда нас не было

Благодарности

Список иллюстраций

Авторство иллюстраций

Примечания и ссылки

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