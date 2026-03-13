Томачинский - Поэтика богослужебных текстов в славянской традиции

Книга архимандрита Симеона (Томачинского) «Поэтика богослужебных текстов в славянской традиции» представляет собой глубокое и систематическое учебное пособие, посвященное изучению церковнославянской гимнографии как особого вида высокого словесного искусства. Автор ставит задачу раскрыть перед студентами и всеми интересующимися внутреннюю художественную логику, структуру и символизм богослужебных последований. Основная идея произведения заключается в том, что православное богослужение — это не только сакральное действие, но и совершенная поэтическая система, где филологическая форма (ритм, образы, метафоры) неразрывно связана с богословским содержанием.

Содержательная часть пособия охватывает генезис и развитие славянской литургической поэзии, начиная от византийских корней и заканчивая её самобытным развитием на славянской почве. Автор подробно анализирует основные жанры: каноны, акафисты, стихиры и тропари, объясняя их метрику и принципы построения. Особое внимание уделяется специфическим приемам славянской поэтики, таким как библейский параллелизм, использование сложных эпитетов и антитез, а также способам передачи глубоких догматических истин через поэтические образы. Книга помогает читателю научиться «считывать» скрытые пласты смыслов в текстах Октоиха, Триоди и Миней, которые часто ускользают при поверхностном восприятии.

Текст пособия написан ясным и точным языком, успешно сочетающим научную строгость филологического анализа с пастырским благоговением перед предметом исследования. Архимандрит Симеон мастерски демонстрирует, как через красоту слова молящийся приобщается к красоте Божественного мира. Работа служит незаменимым ресурсом для духовных школ и филологических факультетов, а также для всех, кто хочет осознанно участвовать в церковной молитве, понимая её внутреннюю гармонию. Это чтение превращает восприятие службы из формального слушания в глубокое созерцание смыслов, запечатленных в вековых литургических памятниках.

Москва : Диалогос, 2023. — 88 с.

ISBN 978-5-600-03633-8

Симеон (Томачинский), архимандрит - Поэтика богослужебных текстов в славянской традиции – Содержание

Предисловие

Цели и содержание дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

3. Требования к уровню освоения дисциплины

4. Содержание дисциплины

5. Перечень вопросов для зачета/экзамена (I семестр)

6. Перечень вопросов для зачета/экзамена (II семестр)

7. Литература

Приложение