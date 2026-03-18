Томас - Библия - это все, что нам нужно

Книга Джеффа Томаса «Библия — это все, что нам нужно» представляет собой глубокое и вдохновляющее размышление о достаточности и практической силе Священного Писания для жизни современного христианина. Автор ставит перед собой задачу преодолеть разрыв между теоретическим признанием авторитета Библии и ее реальным применением в повседневных делах, чувствах и решениях. Основная идея произведения заключается в том, что Писание — это не просто исторический документ или сборник моральных советов, а живое и действенное Слово Бога, которое содержит все необходимые ресурсы для духовного роста, утешения в скорбях и мудрости в управлении жизнью.

Содержательная часть книги детально раскрывает доктрину «достаточности Писания», объясняя, почему нам не нужно искать дополнительных откровений или модных психологических методик для решения фундаментальных проблем души. Томас последовательно анализирует, как Библия формирует наш характер, корректирует наши ценности и дает ясные ориентиры в таких сферах, как семья, работа и церковное служение. Автор уделяет значительное внимание искусству размышления над Словом, призывая читателя не к формальному вычитыванию глав, а к глубокому «впитыванию» истины, которая способна трансформировать разум. В книге предлагаются практические шаги по интеграции библейских принципов в ритм жизни, подчеркивая, что послушание Слову является кратчайшим путем к обретению подлинного мира и уверенности в Божьем водительстве.

Текст написан в очень теплом, пастырском и доступном стиле, характерном для автора, посвятившего десятилетия верному проповедованию Евангелия. Джефф Томас мастерски сочетает глубокое богословие с живыми примерами из жизни выдающихся христиан прошлого и своего личного опыта, делая чтение одновременно назидательным и легким. Работа служит важным напоминанием о том, что в эпоху информационной перегрузки и духовного релятивизма у верующего есть незыблемое основание. Это чтение помогает осознать, что Библия — это действительно «все, что нам нужно», чтобы не просто выживать в сложном мире, но жить полноценной, христоцентричной жизнью, приносящей плод для вечности.

Джефф Томас - Библия - это все, что нам нужно - Как воплотить Библию в жизнь

Перевод с английского. - Мн.:МФЦП, 2005. — 112 с.

ISBN 985-454-287-4 (рус.)

Джефф Томас - Библия - это все, что нам нужно – Содержание

Непогрешимость Писания

Личность Христа

Христос и Писание

Христос и апостолы

Трудности в Писании

Равнодушие к Писанию

Достаточность Писания

Первый разговор

Второй разговор

Заключение

Авторитетность Писания

Роль совести

Роль Церкви

Роль Библии

Послушание Писанию