Эта книга о браке и взаимоотношениях в браке. В основание наших рассуждений мы положим то, что написано в Песне песней. Толкование этой библейской книги всегда порождало много противоречивых мнений.

Эта книга написана совместными усилиями. Хотя непосредственно писал ее я, источником вдохновения была моя семья. Я закончил работу над ней как раз к тому моменту, когда у меня в жизни должны были произойти два знаменательных события: жемчужная свадьба и рождение первого внука. Я встретил свою будущую жену Розмари в Аберистуите, городке, расположенном на западном побережье Уэльса. Кажется, это произошло в сентябре 1971 года — я точно не могу припомнить. Я тогда еще был необращенным, и, хотя мы сидели рядом на лекциях по математике, она была членом организации, которую я называл «бандой Бога». Это ее развлечение мне было не по душе, но у Бога были свои планы: к декабрю я по-настоящему обратился, увидел красоту мира, которой раньше не замечал, — в том числе и девушку из Белфаста

Томас Дерек - Он и она в Песне песней

Пер. с англ. А. В. Вязовской. — Мн.: МФЦП, 2010. - 112 с.

ISBN 0-85234-661-1 (англ.) ISBN 978-985-454-493-9 (рус.)

Томас Дерек - Он и она в Песне песней - Содержание

Предисловие

Введение

Песня песней 1:1-2:7

1. Начало любви Песня песней 2:8-3:5

2. Время обнимать: поиски любимого Песня песней 2:8-3:5

3. Искусство любви Песня песней 3:6-5:1

4. Свадьба

Песня песней 5:2—6:3

5. Любовь замерзла Песня песней 6:4-8:4

6. Признание в любви Песня песней 8:5-7

7. Узы любви Песня песней 8:5-14

8. Горы благовоний Приложение

Толкование Песни песней Примечания

Томас Дерек - Он и она в Песне песней - Отрывок из книги

Песня песней — это цикл любовных песен. Полатински она называется Canticum canticorum.



Первая песня (1:1-2:7) состоит из пяти эпизодов, в которых мы знакомимся с двумя главными героями этого произведения. Есть также и «массовка» — группа иерусалимлянок. которые говорят одновременно, в один голос. Скорее всего, это незамужние подружки главной героини.



Красота в глазах смотрящего



Первый эпизод начинается словами сельской девушки, которая заприметила красивого царевича и познакомилась с ним. В этой главе она не называет его имени. В стихе 2 девушка говорит о том, кого она любит: «Пусть уста его меня поцелуют!»



Она влюбилась в очаровательного юношу! Она хочет быть с ним. Она встречала его уже несколько раз, и эти встречи пробудили в ней влечение к нему. Очевидно, что другим девушкам он тоже нравится (1:3).

Она хочет, чтобы он ее поцеловал! Какая девушка не хочет, чтобы ее поцеловали! Какой юноша не хочет! Это язык любви, поэзия фантазий. Романтика витает в воздухе. И в этом нет ничего плохого. Сейчас еще не время применять «двадцать пять правил ухаживания». Их черед настанет после.



Хотя она говорит, что ее привлекает его внешность, на самом деле ей нравится другое: его характер, его имя. положение в обществе, его духовные качества. Она восклицает: «Дух твоих умащений прекрасен, разлитой елей — твое имя. потому тебя девушки любят» (ст. 3). Это больше, чем страстная влюбленность, больше, чем безрассудная страсть. Для нее имеет значение его происхождение, его качества характера. Все о нем знают, всем этот человек нравится. У него отличная репутация, положение в обществе. Он. как выразился один мой друг, «великолепный брачный материал»!



