Микаэла Томас - Любовь живет вечно

Томас - Любовь живет вечно
В автобусе, который вез меня на ретрит по сопереживанию в Таиланде, я разговорилась с коллегой-психологом о любви и интимных отношениях. Я устала после перелета, у меня уже закрывались глаза, как вдруг она спросила меня, что делает отношения длительными. Я ответила: «В двух словах: если вы несете ответственность за свой маразм и терпеливо относитесь к маразму партнера, то у вас вполне приличные шансы жить долго и счастливо».
С тех пор я много думала над этим вопросом и сейчас бы ответила чуть красноречивее: «Чтобы отношения приносили удовлетворение и счастье, не нужно искать человека, который никогда не сделает вам больно, никогда не создаст проблем. Нужно принять себя со всеми недостатками и стремиться понять своего партнера. Невозможно найти продолжительные отношения, их надо строить. Отношения требуют усилий, а удовлетворение приходит и уходит, как морские волны».
Одной любви недостаточно для длительных отношений
Если прочные отношения вполне реальны, почему же уровень разводов на Западе составляет около сорока процентов? Простого объяснения не существует, хотя некоторые эксперты по браку утверждают, что способны точно пред- сказать, разведется пара или нет.
Чтобы быть счастливыми в отношениях, не нужно быть без памяти влюбленными. Любовь необходима, но ее недостаточно. Когда по-настоящему любишь человека, то заботишься о нем и желаешь ему всего самого прекрасного (а не боли и мучений), но для этого нужно сопереживание: это и есть фундамент длительных отношений. Давайте посмотрим, как забота, понимание и смелость, которые можно назвать главными составляющими сопереживания, помогут вашей любви выжить и процветать.
Первый ключевой элемент сопереживания в отношениях — забота о партнере, желание, чтобы он был здоров и счастлив. Если вы начинаете плохо относиться к партнеру, значит, вы не заботитесь о нем. Вы ведете себя вразрез с такими ценностями, как поддержка, любовь и уважение.
Второй важный элемент сопереживания в отношениях — понимание и мудрость. Когда вы «пьяны любовью», вы лишены понимания и мудрости. Слепое влечение затуманивает суждения, дает туннельное видение, поэтому вы видите партнера таким, каким хотите, а не таким, какой он есть на самом деле. Вы можете повторить паттерны прошлых отношений, не осознавая, почему так происходит.
Микаэла Томас - Любовь живет вечно
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 480 с.
ISBN 978-5-00195-051-6
Микаэла Томас - Как преодолевать сложности и сохранять близость в длительных отношениях - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I Обретение ясности в близких отношениях
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Глава 1. Что такое любовь? | Фундамент длительных отношений .
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Глава 2. Тлеющие угли | Насколько вы воспламеняемы как пара
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Глава 3. Близость и сопереживание | Сопереживание как противоядие от разобщенности
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Глава 4. Пан или пропал | Вы в деле?
ЧАСТЬ II Развитие сопереживания к себе и своему партнеру
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Глава 5. Проснуться и осознать | Как осознанно воспринимать свой внутренний и внешний мир
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Глава 6. Как разобраться в своих эмоциях | Сбалансируйте свои эмоциональные системы, чтобы сбалансировать отношения
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Глава 7. Сопереживание как часть вашей личности | Как развивать себя с помощью лучших проявлений сопереживания
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Глава 8. Сопереживание, направленное на других | Как научиться проявлять любовь и сопереживание по отношению к партнеру
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Глава 9. Как принимать сопереживание | Учимся замечать, принимать и просить о сопереживании
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Глава 10. Сила самосострадания | Когда вы добры к себе, вам легче помогать другим
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Глава 11. Как сопереживать своему внутреннему критику | Если понять свое критическое «я», оно уже не будет командовать парадом вашей жизни
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Глава 12. Сопереживание для всех сторон вашей личности | Как принять даже те стороны, которые вам не нравятся
ЧАСТЬ III Как построить длительные отношения с помощью сопереживания
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Глава 13. Делайте то, что для вас важно | Как стать таким партнером, каким вы хотите быть
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Глава 14. Сопереживающее общение | Как говорить и слушать с сопереживанием, чтобы сделать ваши отношения более глубокими
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Глава 15. Близость, а не совершенство | Откажитесь от всех ваших «должен», чтобы стать ближе друг к другу
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Глава 16. Компромисс, а не жертва | Как принимать решения как команда — с сопереживанием
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Глава 17. Мост над пропастью | То, что вы разные, укрепляет отношения
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Глава 18. Как остудить эмоции | Чем меньше негатива, тем прочнее связь
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Глава 19. Выжить и процветать | Как сохранить эмоциональную связь и в горе и в радости
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Глава 20. Прибавляем жару | Как наладить физическую связь через прикосновения и интимную близость
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Глава 21. Бурные воды | Как управлять тем, что угрожает вашей близости
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Глава 22. Простить и отпустить | Как перестать обвинять и вместе двигаться вперед
ЧАСТЬ IV Как сохранить вашу близость
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Глава 23. Забота о себе — это забота о паре | Заботьтесь о себе, чтобы позаботиться о своих отношениях
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Глава 24. Что дальше? | Как двигаться вперед с сопереживающим намерением
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