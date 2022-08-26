Микаэла Томас - Любовь живет вечно

В автобусе, который вез меня на ретрит по сопереживанию в Таиланде, я разговорилась с коллегой-психологом о любви и интимных отношениях. Я устала после перелета, у меня уже закрывались глаза, как вдруг она спросила меня, что делает отношения длительными. Я ответила: «В двух словах: если вы несете ответственность за свой маразм и терпеливо относитесь к маразму партнера, то у вас вполне приличные шансы жить долго и счастливо».

С тех пор я много думала над этим вопросом и сейчас бы ответила чуть красноречивее: «Чтобы отношения приносили удовлетворение и счастье, не нужно искать человека, который никогда не сделает вам больно, никогда не создаст проблем. Нужно принять себя со всеми недостатками и стремиться понять своего партнера. Невозможно найти продолжительные отношения, их надо строить. Отношения требуют усилий, а удовлетворение приходит и уходит, как морские волны».

Одной любви недостаточно для длительных отношений

Если прочные отношения вполне реальны, почему же уровень разводов на Западе составляет около сорока процентов? Простого объяснения не существует, хотя некоторые эксперты по браку утверждают, что способны точно пред- сказать, разведется пара или нет.

Чтобы быть счастливыми в отношениях, не нужно быть без памяти влюбленными. Любовь необходима, но ее недостаточно. Когда по-настоящему любишь человека, то заботишься о нем и желаешь ему всего самого прекрасного (а не боли и мучений), но для этого нужно сопереживание: это и есть фундамент длительных отношений. Давайте посмотрим, как забота, понимание и смелость, которые можно назвать главными составляющими сопереживания, помогут вашей любви выжить и процветать.

Первый ключевой элемент сопереживания в отношениях — забота о партнере, желание, чтобы он был здоров и счастлив. Если вы начинаете плохо относиться к партнеру, значит, вы не заботитесь о нем. Вы ведете себя вразрез с такими ценностями, как поддержка, любовь и уважение.

Второй важный элемент сопереживания в отношениях — понимание и мудрость. Когда вы «пьяны любовью», вы лишены понимания и мудрости. Слепое влечение затуманивает суждения, дает туннельное видение, поэтому вы видите партнера таким, каким хотите, а не таким, какой он есть на самом деле. Вы можете повторить паттерны прошлых отношений, не осознавая, почему так происходит.