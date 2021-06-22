Иан Томас – Спасительная жизнь Христа

Есть нечто такое, что делает христианство более чем религией, более чем этикой, более чем моралью убеждённого идеалиста, что определяет необходимость христианства для каждого из нас именно сегодня. Это Сам Господь, живое содержание христианской веры. Он её духовный родник, животворный источник. «Верен Призывающий вас, Который и сотворит это...» (1 Фес. 5:24).

Призывающий вас творит то, к чему призывает, «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13). Он посылает тот духовный импульс, который приводит вас в движение для исполнения Его воли. Не для того умер Христос, чтобы лишь очистить нашу совесть или удалить пятна былых согрешений, но и для того, чтобы подготовить почву для Божественной деятельности. Нас учили, что Христос умер для нашего спасения. Это действительно так, но это ещё не вся истина. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его» (Рим. 5:10). Таким образом, Господь Иисус Христос осуществляет Своё служение двумя путями: примиряет нас с Богом Своей смертью и спасает нас Своей жизнью.

Давайте рассмотрим, что это значит. Важнейшим словом в Евангелии является примирение. «...Мы посланники от имени Христа, и как бы Сам Бог увещает через нас; от имени Христа просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20). Этот призыв обращён к грешникам: «Примиритесь с Богом!» Как такое возможно? Это возможно только благодаря тому, что «...Бог во Христе примирил с Собою мир...» (2 Кор. 5:19). Праведному Богу ничего не оставалось делать, как нас, мёртвых по природе во грехах, признать виновными, вынести смертный приговор, лишить Святого Духа и отлучить от жизни Божьей. Но около двух тысяч лет назад Бог во Христе шагнул из вечности в суету жизни и, пострадав на кресте, «Праведник - за неправедных» (1 Пет. 3:18), простирает сегодня пронзённые гвоздями руки, чтобы вернуть нас к Богу.

«Он грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо» (1 Пет. 2:24). Вот что делает чтение Евангелия сегодня крайне необходимым. Просто сознавать это явно недостаточно - необходимо сделать моральный выбор. Христос является последним словом Бога к человеку, заключительным словом Бога, обращённым к нам. И Бог требует ответа. Наш ответ Иисусу Христу определит наше положение в очах Божьих: искуплены мы или попали под осуждение. Это, однако, лишь начало пути, «ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись (совершившийся факт. - И. Т.), спасёмся (продолжающийся процесс. - И. Т.) жизнью Его» (Рим. 5:10).

Примечательно то, что, как только Бог примиряет с Собой человека, ответившего на Его призыв, Он тотчас исполняет его Духом Святым - как прощённого грешника. Это возвращение ему Святого Духа составляет то, что в Библии называется возрождением или обновлением. «Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит. 3:5-6). В третий день после распятия Иисус восстал из мёртвых и явился Своим ученикам. Он наставлял их приблизительно сорок дней, а затем отошёл к Отцу. В первый день Пятидесятницы Господь вернулся к ним во Святом Духе.

Иан Томас – Спасительная жизнь Христа

Перевод с английского

Издательство – «Свет на Востоке» – 144 стр. / 2020 г.

ISBN 978-3-944772-84-4

Иан Томас – Спасительная жизнь Христа – Содержание