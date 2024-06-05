Томас, Гэри - Священное родительство - Как дети влияют на духовный рост родителей

Как-то раз наша двухлетняя дочурка, Келси, решила назвать всех сидящих за столом членов семьи. Меня на тот момент дома не было.

— Мамочка, — начала она, по очереди указывая пальчиком на каждого из присутствующих, — Эллисон, Грэм, Келси... — Дойдя до моего пустующего стула, она сказала: — ...Бог.

— Дорогая, папа не Бог, — поправила ее моя жена, Лиза. — Он — папа.

— Иисус, — улыбаясь, уточнила Келси.

Через три дня мы всей семьей находились в гостиничном номере, когда Келси вновь принялась за «оглашение списка родственников». Поочередно указывая пальчиком на каждого члена семьи, она сообщала его имя. Когда очередь дошла до меня, она сказала «Иисус».

— Келси, я не Иисус, — возразил я. — Я — твой папа.

— Ты — папа Бог, — поправила меня Келси.

В замешательстве я попытался как можно доходчивее объяснить дочери, что она ошибается, но все родители знают, как ведут себя двухлетние дети. Пока я растолковывал ей свою точку зрения, Келси увлеклась предметом куда более интересным, чем богословие, — своим мизинцем, обнаружив, как забавно он шевелится в разные стороны.

Я вижу в этой истории один из величайших парадоксов воспитания. Когда мне не было и тридцати, я, зная ничтожно мало, пользовался у своих детей огромным авторитетом. Теперь же, перевалив за сорок и став гораздо опытнее, я, как ни смешно, почти полностью утратил его! Грэм уверен, что с легкостью заткнет меня за пояс в решении задач по математике, а уж о том, чтобы одна из дочерей почитала меня за божество, и речи быть не может.

Но случаи их по-младенчески ошибочного видения меня Богом многое объяснили мне как молодому родителю. Чем больше времени я проводил с детьми, когда они были крохами, а потом постепенно росли и наконец становились подростками, тем охотнее они общались с Богом. Чем меньше внимания я уделял им, тем меньше они молились. Это наблюдение было одновременно отрезвляющим и смиряющим: так или иначе я влиял на формирование в их сердцах духовной жажды Бога.

Томас, Гэри - Священное родительство - Как дети влияют на духовный рост родителей

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2020. — 272 с. — (Христианская семья).

ISBN 978-0-310-34185-7 (англ.)

Томас, Гэри - Священное родительство – Содержание

Благодарности

Глава I. Папа Бог. Процесс воспитания детей радикально преобразует родительские сердца

Глава II. Вопросы «зачем» и «почему». Как на процесс воспитания детей влияют правильная мотивация родителей и понимание ими своих целей

Глава III. Тяжелейшее страдание. Как воспитание детей учит нас делать выбор в пользу формирования их характера, а не обеспечения им комфортной жизни

Глава IV. Алмаз под пеплом чувства вины. Как воспитание детей учит нас ценить чувство вины

Глава V. Умение слушать. Как воспитание детей учит нас слушать Бога

Глава VI. Божья радость. Как воспитание детей помогает нам обрести Божью радость

Глава VII. Пагубная уязвимость. Как воспитание детей учит нас преодолевать трусость и быть бесстрашными

Глава VIII. Жгучая любовь. Как воспитание детей учит нас справляться с гневом

Глава IX. Слава вслед за посрамлением. Как воспитание детей учит нас переводить взгляд с внешнего блеска на Божью славу

Глава X. Пускаясь во все тяжкие: трудные дети как Божий дар. Как воспитание детей учит нас долготерпению и настойчивости

Глава XI. Скучнейшая библейская глава, способная навсегда изменить нашу жизнь. Как воспитание детей учит нас видеть то, что действительно важно в этой жизни

Глава XII. Наша точная копия. Как воспитание детей способствует совершенствованию нашего характера

Глава XIII. Жертвенность. Как воспитание детей учит нас жертвенности

Глава XIV. Расставание. Как воспитание детей учит нас уповать на Бога, отказываясь контролировать каждый их шаг

Эпилог. Примите свою награду

Примечания