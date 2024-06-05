Томас, Гэри - Священное родительство - Как дети влияют на духовный рост родителей

Томас - Священное родительство
Как-то раз наша двухлетняя дочурка, Келси, решила назвать всех сидящих за столом членов семьи. Меня на тот момент дома не было.
— Мамочка, — начала она, по очереди указывая пальчиком на каждого из присутствующих, — Эллисон, Грэм, Келси... — Дойдя до моего пустующего стула, она сказала: — ...Бог.
— Дорогая, папа не Бог, — поправила ее моя жена, Лиза. — Он — папа.
— Иисус, — улыбаясь, уточнила Келси.
Через три дня мы всей семьей находились в гостиничном номере, когда Келси вновь принялась за «оглашение списка родственников». Поочередно указывая пальчиком на каждого члена семьи, она сообщала его имя. Когда очередь дошла до меня, она сказала «Иисус».
— Келси, я не Иисус, — возразил я. — Я — твой папа.
— Ты — папа Бог, — поправила меня Келси.
В замешательстве я попытался как можно доходчивее объяснить дочери, что она ошибается, но все родители знают, как ведут себя двухлетние дети. Пока я растолковывал ей свою точку зрения, Келси увлеклась предметом куда более интересным, чем богословие, — своим мизинцем, обнаружив, как забавно он шевелится в разные стороны.
Я вижу в этой истории один из величайших парадоксов воспитания. Когда мне не было и тридцати, я, зная ничтожно мало, пользовался у своих детей огромным авторитетом. Теперь же, перевалив за сорок и став гораздо опытнее, я, как ни смешно, почти полностью утратил его! Грэм уверен, что с легкостью заткнет меня за пояс в решении задач по математике, а уж о том, чтобы одна из дочерей почитала меня за божество, и речи быть не может.
Но случаи их по-младенчески ошибочного видения меня Богом многое объяснили мне как молодому родителю. Чем больше времени я проводил с детьми, когда они были крохами, а потом постепенно росли и наконец становились подростками, тем охотнее они общались с Богом. Чем меньше внимания я уделял им, тем меньше они молились. Это наблюдение было одновременно отрезвляющим и смиряющим: так или иначе я влиял на формирование в их сердцах духовной жажды Бога.
Томас, Гэри - Священное родительство - Как дети влияют на духовный рост родителей
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2020. — 272 с. — (Христианская семья).
ISBN 978-0-310-34185-7 (англ.)
Томас, Гэри - Священное родительство – Содержание
Благодарности
- Глава I. Папа Бог. Процесс воспитания детей радикально преобразует родительские сердца
- Глава II. Вопросы «зачем» и «почему». Как на процесс воспитания детей влияют правильная мотивация родителей и понимание ими своих целей
- Глава III. Тяжелейшее страдание. Как воспитание детей учит нас делать выбор в пользу формирования их характера, а не обеспечения им комфортной жизни
- Глава IV. Алмаз под пеплом чувства вины. Как воспитание детей учит нас ценить чувство вины
- Глава V. Умение слушать. Как воспитание детей учит нас слушать Бога
- Глава VI. Божья радость. Как воспитание детей помогает нам обрести Божью радость
- Глава VII. Пагубная уязвимость. Как воспитание детей учит нас преодолевать трусость и быть бесстрашными
- Глава VIII. Жгучая любовь. Как воспитание детей учит нас справляться с гневом
- Глава IX. Слава вслед за посрамлением. Как воспитание детей учит нас переводить взгляд с внешнего блеска на Божью славу
- Глава X. Пускаясь во все тяжкие: трудные дети как Божий дар. Как воспитание детей учит нас долготерпению и настойчивости
- Глава XI. Скучнейшая библейская глава, способная навсегда изменить нашу жизнь. Как воспитание детей учит нас видеть то, что действительно важно в этой жизни
- Глава XII. Наша точная копия. Как воспитание детей способствует совершенствованию нашего характера
- Глава XIII. Жертвенность. Как воспитание детей учит нас жертвенности
- Глава XIV. Расставание. Как воспитание детей учит нас уповать на Бога, отказываясь контролировать каждый их шаг
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Примечания
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