Портер предупреждает, что если молодая женщина будет основывать свое представление о браке только на идее романтической любви, она «потеряет покой». «Она боится, что ее брак под угрозой... потому что иногда испытывает болезненную враждебность к своему мужу и не может это признать, ибо это признание разрушит ее видение того, какой должна быть любовь».



Романтическая любовь не обладает гибкостью, она не может принимать разные формы — она попросту умирает.

Зрелая любовь, которая требуется для крепкого брака, должна уметь принимать разные формы, поскольку, будучи грешниками, все мы испытываем противоречивые чувства. Портер пишет о молодой жене: «Ее ненависть так же реальна, как и ее любовь».

Томас Гэри - Священный брак

ISBN 978-0-310-24282-6 (англ.)

ISBN 978-5-904737-91-7 (рус.)

Издательство «Виссон», 2012



Томас Гэри - Священный брак - Оглавление

Благодарности

Глава I. Величайшее в мире испытание

Жизнь в святости важнее личного счастья

Глава II. Как найти в браке Бога

Сравнение отношений Бога и Его Церкви с супружескими отношениями открывает нам истину о Боге

Глава III. Как научиться любить

Как брак учит нас любить

Глава IV. Как научиться проявлять почтение

Как брак учит нас проявлять почтение

Глава V. Духовная сторона брака

Как брак благоприятствует нашей молитвенной жизни

Глава VI. Очищение от греха

Как брак выявляет нашу греховную сущность

Глава VII. Священная история

Как брак помогает нам овладеть наукой постоянства

Глава VIII. Священная борьба

Как брак закаляет наш характер

Глава IX. Устремляясь навстречу друг другу

Как брак учит нас прощать

Плава X. Как научиться служить

Как брак учит нас быть слугами

Глава XI. Святые из плоти и крови

Как интимная близость в браке помогает нам постичь сущность Бога

Глава XII. Священное присутствие

Как брак помогает нам ощутить Божье присутствие

Глава XIII. Священная миссия

Как брак помогает нам осознать свое предназначение и исполнить его

Эпилог. Святая пара

Примечания

Вопросы и задания для дискуссий и размышлений

Томас Гэри - Священный брак - Глава 1 Величайшие в мире испытание

Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая — станешь философом.

Сократ

Как и всё, что является не случайным результатом вспышки чувств, а творением времени и воли, любое супружество, счастливое и несчастливое, бесконечно интереснее и значительнее любого романа, даже самого страстного.

У. X. Оден



Я собираюсь произвести вскрытие.



Историки не знают, кто первый из врачей решился осуществить его на практике, но в медицине оно произвело революцию. Готовность вскрыть труп, трепанировать череп, распилить кости, извлечь, исследовать и описать внутренние органы человека имела решающее значение для изучения строения человеческого организма и принципов его функционирования.



Тысячи лет врачи строили догадки по поводу того, что происходит в человеческом организме, но не решались вскрывать трупы и даже испытывали отвращение к этому занятию. Некоторые воздерживались от подобных экспериментов исходя из религиозных убеждений, другие просто не могли преодолеть необъяснимый страх перед процедурой вскрытия грудной клетки. До эпохи Ренессанса (примерно XIV—XVI века), когда европейские врачи начали в плановом порядке производить вскрытия, на это отваживались только отдельные смельчаки.

Когда врачи все-таки начали производить вскрытия, были разрушены многие ложные представления. В XVI веке Андреасу Везалию организовали поставку трупов убитых людей, что позволило ему окончательно опровергнуть не вызывавшие сомнений как минимум тысячу лет представления об анатомии человека. Анатомические таблицы Везалия стали бесценными, но он не смог бы их создать, если бы не был готов производить вскрытия.