Томас Вивиан – Жизнь второго сорта – Как принять жизнь такой, какая она есть
В 1985 году мы с женой находились в Виннипеге (Канада), где я выступал с циклом проповедей. Вместе мы пытались решить, стоит ли согласиться на работу, которую мне предложили в христианской благотворительной организации Торонто. Половина срока миссии была уже позади, а мы еще не пришли к определенному решению.
У меня вдруг появилось желание — опрометчивое, как оказалось потом, — пойти и сыграть в гольф. Я взял напрокат несколько клюшек, но тут же мне сказали, что площадка занята; не хочу ли я составить четверку с тремя не знакомыми мне игроками? После краткого знакомства, когда мы сообщили друг другу свои имена и профессии, мои новые партнеры решили называть меня «Рев».
Проблема моя заключалась в том, что в гольф я играю не очень хорошо и между посещениями площадок для гольфа и ударами по мячу иногда проходят годы. Когда действительно захочешь поиграть, такая нехватка практики может привести к печальным последствиям, особенно если играешь в команде, да еще и на площадке, где много народу, а партнеры — люди тебе незнакомые. Я ощутил в себе одновременно дискомфорт и легкость, которая бывает, когда говоришь «да», но что-то внутри тебя говорит, что нужно сказать «нет». Если бы сегодня мне нужно было прыгнуть с моста с помощью привязанного к ногам троса, думаю, мне пришлось бы пережить те же ощущения.
Итак, я оказался в чужом месте с абсолютно незнакомыми людьми, которых я не выбирал, а мне еще нужно было про- демонстрировать умение, которого у меня не было. Идея, в какой-то момент показавшаяся хорошей, спустя лишь двадцать минут выглядела уже неудачной. Все шло к тому, что, как игрок в гольф, я должен был потерпеть фиаско.
Вивиан Томас – Жизнь «второго сорта»? – Как принять жизнь такой, какая она есть
Перевод с английского Д. Н. Федотенко. - Санкт- Петербург: Издательство «Мирт», 2003. – 158 с.
ISBN 5-88869-154-2.
Вивиан Томас – Жизнь «второго сорта»? – Содержание
Благодарности
Предисловие
Часть I. Встреча с миром «второго сорта»
- Глава 1. Знакомство с миром «второго сорта»
- Глава 2. Фантазии о жизни «высшего сорта»
- Глава 3. Посвящение в новый мир
- Глава 4. История Лан
- Глава 5. В водовороте событий
- Глава 6. История Тони
- Глава 7. Власть
- Глава 8. История Рут
- Глава 9. Терпение
- Глава 10. История Аврил
Часть II. Как следовать за Богом, живя в мире «второго сорта»
- Глава 11. Неприятности
- Глава 12. История Франка
- Глава 13. Красноречие
- Глава 14. История Джонатана и Марджет
- Глава 15. Будущее
- Глава 16. История Патрика и Кэролайн
Часть III. Погружение в мир «второго сорта»
- Глава 17. Погружение в мир «второго сорта»
Часть IV. Эффективные подходы к миру «второго сорта»
- Глава 18. Любовь и мир «второго сорта»
- Глава 19. Цельная жизнь
- Глава 20. Принять хаос
- Глава 21. Жизнь, в которой есть место наставничеству ...
- Глава 22. «Тихая революция»
- Глава 23. Отказаться от перфекционизма
- Глава 24. Бог — Господин нашей жизни ״
Часть V. Иисус и мир «второго сорта»
- Глава 25. Иисус на небе и на земле
От автора
Примечания
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