Возможно, церковь лучше, чем кажется, или, по крайней мере, не настолько плоха, как она выглядит в глазах большинства наблюдателей. Не поймите меня неправильно. Августин говорил, что церковь — блудница, но в то же время она нам — мать. Даже беглое знакомство с церковной историей заставит любого христианина содрогнуться. То, что мы увидим, — абсолютно непривлекательно. И эта картина никогда не была привлекательной и не станет такой, пока Иисус не возвратится, чтобы навести порядок. Однако, несмотря на это, даже поверхностное знакомство с тем трудом, который Церковь совершала на протяжении истории, приведет любого человека, за исключением разве что крайнего циника, в изумление тем, что Бог совершал ради Своей славы через некоторых очень грешных и приземленных людей. Вероятно, эта картина станет еще ярче, если мы вспомним о стремлении большей части христиан быть «лучше, чем мы есть сейчас». Большинство из нас хотят все больше служить Христу, любить и прославлять Его.

Если попросить людей перечислить проблемы, с которыми сталкивается церковь Христова в наши дни, почти все скажут о недостатке святости, послушания, библейской доктрины, основательного богословия, верности, ясности Евангелия, культурной актуальности и огромном количестве других неотложных вопросов. Оспаривать подобный список — неблагодарное дело. Церкви много чего не хватает, и мы все это понимаем. Вообще-то, огромное количество книг очень хорошо определяют проблемы церкви. И да будут благословенны авторы этих книг ! Однако иногда ощущается недостаток в книгах практических и «выполняемых». Книгу, которую вы сейчас держите в руках, выделяют практичность и выполняемость. Скотт Томас и Том Вуд не только поставили вопрос о проблемах в церкви, но и ответили на него, спрашивая себя: «А что же нам сейчас делать?» и «Как нам это делать ?» Отвечая на эти вопросы, они представили евангельскую, библейскую и богословскую истину настолько ясно, что мне хочется просто вскочить на ноги и пропеть «Аллилуйя ! ».

Скотт Томас, Том Вуд - Евангельский наставник. Наставляем лидеров для Божьей славы

пер. с англ.

СПб: «Библия для всех», 2021. 352 с.

ISBN 978-5-7454-1710-8

Скотт Томас, Том Вуд - Евангельский наставник. Наставляем лидеров для Божьей славы - Содержание

Предисловие доктора Стива Брауна

Вступление

Благодарности

Введение

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА ЕВАНГЕЛИЯ

1. Почему каждый лидер церкви нуждается в наставнике

2. Почему каждый лидер церкви нуждается в Евангелии

3. Проблема лидерства, ориентированного на продуктивность

4. Единственное решение проблемы стресса, связанного с церковным служением

5. Исследование трех сфер жизни

ЧАСТЬ 2. НАСТАВНИЧЕСТВО В ДУХЕ ЛИДЕРА-ПАСТЫРЯ

6. Церковное лидерство — это пастырство

7. Качества наставника: умение знать

8. Качества наставника: умение питать

9. Качества наставника: умение вести

10. Качества наставника: умение защищать

ЧАСТЬ 3. ВСТРЕЧА С НАСТАВНИКОМ

11. Проведение беседы евангельского наставничества

12. Пять практических этапов встречи с наставником

13. Собираем все воедино

Ресурсы

Приложение 1-6

Примечания