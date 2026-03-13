Кампанелла - О чувстве, заключённом в вещах, и о магии

Книга Томмазо Кампанеллы «О чувстве, заключённом в вещах, и о магии», написанная на рубеже XVI и XVII веков, является одним из самых смелых произведений натурфилософии эпохи Возрождения. Автор, создававший этот труд в том числе в годы инквизиционного заключения, ставит задачу обосновать новую картину мира, в которой вся природа — от небесных светил до камней — наделена чувствительностью и способностью к восприятию. Основная идея произведения заключается в панпсихизме: Кампанелла утверждает, что так как мир создан высшим Разумным Началом, то каждая его часть обладает инстинктом самосохранения и определенной степенью «сопереживания» другим частям вселенной.

Содержательная часть труда детально раскрывает концепцию «естественной магии», которую автор определяет не как колдовство, а как практическую науку, основанную на знании скрытых связей между вещами. Кампанелла различает божественную, природную и демоническую магию, настаивая на том, что истинный маг — это ученый, использующий симпатию и антипатию элементов для достижения полезных результатов. Он анализирует устройство человеческого организма, действие духа (spiritus) и влияние звезд, пытаясь соединить античное наследие с христианским богословием. Для него мир — это живой организм, где даже неживая материя «чувствует», чтобы избегать разрушения и стремиться к единству с Творцом.

Текст написан в страстном, полемическом и глубоко метафизическом стиле, отражающем драматическую судьбу самого автора. Кампанелла выступает как реформатор познания, призывающий отказаться от сухой схоластики в пользу непосредственного наблюдения за природой. Работа является ключевой для понимания перехода от средневекового мировоззрения к науке Нового времени, где магия еще тесно переплетена с физикой и медициной. Это чтение открывает перед современным читателем удивительный мир итальянского неоплатонизма, где каждый цветок и планета ведут непрерывный диалог в великом театре бытия.

Перевод Матвея Фиалко. – М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2020. – 177 с.

ISBN 978-5-6044454-2-6

