Последние работы в области гомилетики призвали проповедников пересмотреть функции проповеди в процессе формирования христианского сознания. В данной книге я предлагаю свои размышления касательно программы всего служения проповедования, вовлекая в диалог исследования самого Нового Завета, мою собственную сферу исследований, а также теологическую и гомилетическую литературу. Я обязан многим людям, чье влияние и помощь в данном исследовании помогли мне довести сей проект до своего завершения. Я выражаю благодарность моим коллегам из Аспирантуры Теологии Абилинского Христианского Университета за их поддержку и полезные советы. Джеймс Томпсон - Проповедовать как Павел - Гомилетическая мудрость сегодня Пер. с англ. - СПб: Свежинцев Е. Е., 2006. - 248 с. ISBN: 5-94041-021-8 Перевод с английского Белова А. Э. Preaching like Paul By James W. Thompson Первое издание Опубликовано Westminster John Knox Press Louisville, Kentucky Библиотека Конгресса номер в каталоге 00-034943 Джеймс Томпсон - Проповедовать как Павел - Гомилетическая мудрость сегодня - Содержание Список сокращений Предисловие Введение Глава 1 Павел как модель проповедования

Глава 2 Евангелистское и пастырское проповедование Павла

Глава 3 Модель проповедования Павла

Глава 4 Что такое пастырское проповедование?

Глава 5 Выражая самих себя: проповедование и теология

Глава 6 Проповедь как напоминание Заключение. Размышления о Павле и о проповедническом служении Приложение. Используя проповеди Павла после него Указатель имен Указатель ссылок из Писания Указатель греческих и латинских источников

Джеймс Томпсон - Проповедовать как Павел - Гомилетическая мудрость сегодня - Евангелие Павла в постхристианской культуре

После появления «новой гомилетики» прошло уже одно поколение. Мы слышали призыв о необходимости нового подхода к проповедованию около трех десятилетий назад. И мы заменили «ветхие мехи» аргументативного проповедования «новыми мехами» повествовательного. Нагрянула гомилетическая революция, но она была встречена с испугом и сопротивлением. Множество книг и статьей с целым хором голосов, бросающих вызов традиционным взглядам на проповедь, стали гомилетическими учебниками, заполнившими всю Северную Америку, повсюду обеспечивая влияние новой гомилетики на общины.

В течение более 2 тысяч лет проповедь постоянно была частью иудейского и христианского богослужений. Однако согласно наблюдениям историков, исследующих проповедование, в стратегическом аспекте проповедь соответствовала культурной обстановке; и новая стратегия проповеди заменила старые формы, давая новую жизнь проповедническому служению. Осознавая тот факт, что в христианской культуре традиционная проповедь не могла дать эффективный контакт со слушателями, которые выросли, испытывая утомление от предсказуемости старых форм проповеди и зная библейские повествования, защитники новой гомилетики предложили иное разрешение проблемы.

Сегодня мы проповедуем детям тех слушателей, которым мы с новой жизненной силой пытались донести проповеди поколение назад. Однако эти дети выросли в постхристианской культуре, которая не знакома с Библией. В отличие от своих родителей, чье знание христианской веры породило скуку, которую новая гомилетика стремилась преодолеть, многие христиане сегодня не знают основ христианской вести. Критически важно осознать эту перемену в культурной ситуации, что бросает новые вызовы проповедникам в начале нового тысячелетия. Нельзя сказать, что гомилетика, решившая проблемы проповедования в последние дни христианской культуры, станет решением проблем проповедования в постхристианской культуре. Время может окончательно отделить фантазии от продолжающихся действенных вкладов в гомилетическую мысль, но мы, живущие на стыке этих периодов, должны проповедовать Евангелие, будучи уверенными в том, что мы делаем.