Томпсон - Проповедовать как Павел
Последние работы в области гомилетики призвали проповедников пересмотреть функции проповеди в процессе формирования христианского сознания.
В данной книге я предлагаю свои размышления касательно программы всего служения проповедования, вовлекая в диалог исследования самого Нового Завета, мою собственную сферу исследований, а также теологическую и гомилетическую литературу. Я обязан многим людям, чье влияние и помощь в данном исследовании помогли мне довести сей проект до своего завершения.
Я выражаю благодарность моим коллегам из Аспирантуры Теологии Абилинского Христианского Университета за их поддержку и полезные советы.
Джеймс Томпсон - Проповедовать как Павел - Гомилетическая мудрость сегодня
Пер. с англ. - СПб: Свежинцев Е. Е., 2006. - 248 с.
ISBN: 5-94041-021-8
Перевод с английского Белова А. Э.
Preaching like Paul
By James W. Thompson
Первое издание
Опубликовано Westminster John Knox Press Louisville, Kentucky
Библиотека Конгресса номер в каталоге 00-034943
Джеймс Томпсон - Проповедовать как Павел - Гомилетическая мудрость сегодня - Содержание
Список сокращений
Предисловие
Введение
- Глава 1 Павел как модель проповедования
- Глава 2 Евангелистское и пастырское проповедование Павла
- Глава 3 Модель проповедования Павла
- Глава 4 Что такое пастырское проповедование?
- Глава 5 Выражая самих себя: проповедование и теология
- Глава 6 Проповедь как напоминание
Заключение.
Размышления о Павле и о проповедническом служении
Приложение.
Используя проповеди Павла после него
Указатель имен
Указатель ссылок из Писания
Указатель греческих и латинских источников
Джеймс Томпсон - Проповедовать как Павел - Гомилетическая мудрость сегодня - Евангелие Павла в постхристианской культуре
После появления «новой гомилетики» прошло уже одно поколение. Мы слышали призыв о необходимости нового подхода к проповедованию около трех десятилетий назад. И мы заменили «ветхие мехи» аргументативного проповедования «новыми мехами» повествовательного. Нагрянула гомилетическая революция, но она была встречена с испугом и сопротивлением. Множество книг и статьей с целым хором голосов, бросающих вызов традиционным взглядам на проповедь, стали гомилетическими учебниками, заполнившими всю Северную Америку, повсюду обеспечивая влияние новой гомилетики на общины.
В течение более 2 тысяч лет проповедь постоянно была частью иудейского и христианского богослужений. Однако согласно наблюдениям историков, исследующих проповедование, в стратегическом аспекте проповедь соответствовала культурной обстановке; и новая стратегия проповеди заменила старые формы, давая новую жизнь проповедническому служению. Осознавая тот факт, что в христианской культуре традиционная проповедь не могла дать эффективный контакт со слушателями, которые выросли, испытывая утомление от предсказуемости старых форм проповеди и зная библейские повествования, защитники новой гомилетики предложили иное разрешение проблемы.
Сегодня мы проповедуем детям тех слушателей, которым мы с новой жизненной силой пытались донести проповеди поколение назад. Однако эти дети выросли в постхристианской культуре, которая не знакома с Библией. В отличие от своих родителей, чье знание христианской веры породило скуку, которую новая гомилетика стремилась преодолеть, многие христиане сегодня не знают основ христианской вести. Критически важно осознать эту перемену в культурной ситуации, что бросает новые вызовы проповедникам в начале нового тысячелетия. Нельзя сказать, что гомилетика, решившая проблемы проповедования в последние дни христианской культуры, станет решением проблем проповедования в постхристианской культуре. Время может окончательно отделить фантазии от продолжающихся действенных вкладов в гомилетическую мысль, но мы, живущие на стыке этих периодов, должны проповедовать Евангелие, будучи уверенными в том, что мы делаем.
Также улучшение качества проповеди исходит из богословия Павла! Автор об этом говорит. Слава Богу, что эта книга в нашем клубе.
Верю, что эта книга по новому позволит взглянуть на проповеди Павла и поможет современным проповедникам взять то полезное, что улучшить как качество, так и процесс передачи Слова Божьего.