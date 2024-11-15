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Тонелли - Тончайшее несовершенство, что порождает всё

Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, Religious Studies Atheism
Мы относимся к необычному типу современных исследователей. Наша задача – понять, откуда взялась та чудесная материальная вселенная, которая нас окружает и частью которой являемся и мы сами. Мы те, кого люди называют учеными, мы – члены отряда специального назначения, отправленного человечеством на разведку с целью понять, как же функционирует природа. Мы – обладатели гибкого и любознательного ума, лишенные предрассудков, готовые к любым неожиданностям и понимающие, что втиснуть мир в наши ментальные категории можно только путем освобождения от остатков здравого смысла и освоения совершенно незнакомых территорий. На рубежах познания ты оказываешься в одиночестве и можешь полагаться только на интуицию поэтов и пророчества безумцев. Они (как и мы) не боятся бродить среди неизвестности. Этим‑то мне и близки такие отчаянные личности, любящие риск и бесстрашно направляющие свой разум к границе с неведомым, – дабы точнее понять и себя, и тот мир, который нас окружает. Мы с ними подобны канатоходцам, идущим вперед без страховки.
Я всегда говорю это своим студентам в первый же день наших занятий. Я хочу, чтобы у них не оставалось даже тех незначительных иллюзий, которые пока еще сохранились. Все то, о чем рассказывает нам современная физика, и то, что она позволяет нам постигнуть, – не более чем незначительная толика реальности. Материя, буквально вся материя: круассаны с кремом и море, деревья и звезды, галактики и межзвездный газ, черные дыры и реликтовое излучение – одним словом, все то, о чем можно было строить гипотезы или даже наблюдать напрямую с помощью мощнейших телескопов и других современнейших научных инструментов, – составляет не более чем 5 % Вселенной. Остальные 95 % – нечто совершенно неизвестное.
Века исследований и интеллектуальных усилий, прогремевшие концептуальные революции (вроде квантовой механики и общей теории относительности), повсеместное укоренение чувства собственного всемогущества, связанного с появлением все более и более изощренных технологий… но в конечном счете в гигантском океане неведомого мы можем распоряжаться лишь несколькими каплями познания. К ним‑то и сводится вся современная наука. В этом заключается особая прелесть того, чем мы занимаемся. Забавно, что многие думают, будто мы, ученые, все знаем. Каждый раз, когда я слышу подобное, мне бывает трудно сдержать улыбку и я старательно пытаюсь объяснить собеседнику, насколько осторожны должны мы быть в своих утверждениях. Нам известна вся опасность ошибок, и потому мы со вниманием относимся даже к мельчайшим деталям, не вписывающимся в общую картину.

Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир

пер. с итал. Д. Баюка
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 304 с.
Серия "Элементы 2.0"
ISBN 978-5-17-137438-9

Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир - Оглавление

Предисловие научного редактора
Пролог Суета и тревоги по поводу размеров
Глава 1 Ставки сделаны
  • Улыбка Вольтера
  • Кварки, глюоны, Большой взрыв и чайные ложки
  • И стал свет
  • Остаться в живых в мультиверсуме
  • Тайна темной материи
  • Очарование Сьюзи
  • И все-таки что-то должно быть возможно… понять
Глава 2 Ребята шестьдесят четвертого
  • Им надо многое сказать друг другу
  • Фермиевское взаимодействие
  • Рождение Стандартной модели
  • Дурацкая идея еще одного бывшего пизанского студента
  • Загадка массы
  • Великое объединение сил
  • Имя мечты
  • Экстраизмерения
  • В поисках священного Грааля
Глава 3 Вы окончательно рехнулись!
  • И нобелиаты порой ошибаются
  • Охота началась
  • Властелины колец
  • От Уоксахачи до Большого адронного коллайдера
  • Детекторы невозможных конструкций
Глава 4 Надежды, страхи, разочарования
  • Сосиски и черная дыра
  • Супермикроскопы
  • Самое холодное место во Вселенной
  • Ссора с начальством
  • Кристальное сердце CMS
  • Момент выбора
  • Гипермиксер
  • Ты знаешь, что бозон Хиггса открыли на LEP?
  • Великий праздник и черная пятница
Глава 5 Окончательное “да”
  • Волшебное касание Гвидо
  • Жизнь спикера
  • Саркози, “Тур де Франс” и “дурацкая затея”
  • Как поменять стратегию
  • Жестокие схватки с ATLAS
  • Дай пять!
  • Ложные тревоги или эпохальные открытия?
Глава 6 Необычный день рождения
  • Прекрасный подарок
  • Ускоренный бег охотников за бозонами
  • И снова контрастный душ
  • Только нейтрино нам и не хватало!
  • Убейте этот сигнал
Глава 7 Семь месяцев, которые потрясли физику
  • Мороз по коже
  • В сердце ночи
  • Сенсационное сообщение
  • На море в Портовенере
  • Вслепую
  • День Хиггс-зависимости
Глава 8 Тайна Вселенной
  • Мадонна и темная материя
  • А это точно бозон Хиггса?
  • Год элегантных нарядов
  • У начала Вселенной
  • Бозон Хиггса и Новая физика
  • Конец Вселенной
Глава 9 Ворота в будущее
  • “Это примерно столько же, сколько мы потратили на «Интер» в последнее время!”
  • Расходы на исследования
  • Фундаментальные исследования и новые технологии
  • Вызовы будущего: Япония и Китай
  • Запад играет в “Завоевание мира”: Европа и США
  • В погоне за приоритетом
Глава 10 Книга бытия. Версия 2.0
  • Кардиналы и иезуиты против мультиверсума
  • А что если мы действительно открыли частицу БОГА?
  • Великие дела на будущее
  • Понять секреты далеких катастроф
Эпилог Бонобо, шимпанзе и сверхновые
Благодарности
Послесловие научного редактора
Views 199
Rating 4.7 / 5
Added 15.11.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.7/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо! Тонелли - интересный автор, на русском уже выходило вот это:  Тонелли Г. Книга Бытия. Общая история происхождения. Пер.: Д. Баюка. М.: АСТ, 2022.

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