Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир

Тонелли - Тончайшее несовершенство, что порождает всё
Мы относимся к необычному типу современных исследователей. Наша задача – понять, откуда взялась та чудесная материальная вселенная, которая нас окружает и частью которой являемся и мы сами. Мы те, кого люди называют учеными, мы – члены отряда специального назначения, отправленного человечеством на разведку с целью понять, как же функционирует природа. Мы – обладатели гибкого и любознательного ума, лишенные предрассудков, готовые к любым неожиданностям и понимающие, что втиснуть мир в наши ментальные категории можно только путем освобождения от остатков здравого смысла и освоения совершенно незнакомых территорий. На рубежах познания ты оказываешься в одиночестве и можешь полагаться только на интуицию поэтов и пророчества безумцев. Они (как и мы) не боятся бродить среди неизвестности. Этим‑то мне и близки такие отчаянные личности, любящие риск и бесстрашно направляющие свой разум к границе с неведомым, – дабы точнее понять и себя, и тот мир, который нас окружает. Мы с ними подобны канатоходцам, идущим вперед без страховки.
Я всегда говорю это своим студентам в первый же день наших занятий. Я хочу, чтобы у них не оставалось даже тех незначительных иллюзий, которые пока еще сохранились. Все то, о чем рассказывает нам современная физика, и то, что она позволяет нам постигнуть, – не более чем незначительная толика реальности. Материя, буквально вся материя: круассаны с кремом и море, деревья и звезды, галактики и межзвездный газ, черные дыры и реликтовое излучение – одним словом, все то, о чем можно было строить гипотезы или даже наблюдать напрямую с помощью мощнейших телескопов и других современнейших научных инструментов, – составляет не более чем 5 % Вселенной. Остальные 95 % – нечто совершенно неизвестное.
Века исследований и интеллектуальных усилий, прогремевшие концептуальные революции (вроде квантовой механики и общей теории относительности), повсеместное укоренение чувства собственного всемогущества, связанного с появлением все более и более изощренных технологий… но в конечном счете в гигантском океане неведомого мы можем распоряжаться лишь несколькими каплями познания. К ним‑то и сводится вся современная наука. В этом заключается особая прелесть того, чем мы занимаемся. Забавно, что многие думают, будто мы, ученые, все знаем. Каждый раз, когда я слышу подобное, мне бывает трудно сдержать улыбку и я старательно пытаюсь объяснить собеседнику, насколько осторожны должны мы быть в своих утверждениях. Нам известна вся опасность ошибок, и потому мы со вниманием относимся даже к мельчайшим деталям, не вписывающимся в общую картину.
Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир
пер. с итал. Д. Баюка
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 304 с.
Серия "Элементы 2.0"
ISBN 978-5-17-137438-9
Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир - Оглавление
Предисловие научного редактора
Пролог Суета и тревоги по поводу размеров
Глава 1 Ставки сделаны
- Улыбка Вольтера
- Кварки, глюоны, Большой взрыв и чайные ложки
- И стал свет
- Остаться в живых в мультиверсуме
- Тайна темной материи
- Очарование Сьюзи
- И все-таки что-то должно быть возможно… понять
Глава 2 Ребята шестьдесят четвертого
- Им надо многое сказать друг другу
- Фермиевское взаимодействие
- Рождение Стандартной модели
- Дурацкая идея еще одного бывшего пизанского студента
- Загадка массы
- Великое объединение сил
- Имя мечты
- Экстраизмерения
- В поисках священного Грааля
Глава 3 Вы окончательно рехнулись!
- И нобелиаты порой ошибаются
- Охота началась
- Властелины колец
- От Уоксахачи до Большого адронного коллайдера
- Детекторы невозможных конструкций
Глава 4 Надежды, страхи, разочарования
- Сосиски и черная дыра
- Супермикроскопы
- Самое холодное место во Вселенной
- Ссора с начальством
- Кристальное сердце CMS
- Момент выбора
- Гипермиксер
- Ты знаешь, что бозон Хиггса открыли на LEP?
- Великий праздник и черная пятница
Глава 5 Окончательное “да”
- Волшебное касание Гвидо
- Жизнь спикера
- Саркози, “Тур де Франс” и “дурацкая затея”
- Как поменять стратегию
- Жестокие схватки с ATLAS
- Дай пять!
- Ложные тревоги или эпохальные открытия?
Глава 6 Необычный день рождения
- Прекрасный подарок
- Ускоренный бег охотников за бозонами
- И снова контрастный душ
- Только нейтрино нам и не хватало!
- Убейте этот сигнал
Глава 7 Семь месяцев, которые потрясли физику
- Мороз по коже
- В сердце ночи
- Сенсационное сообщение
- На море в Портовенере
- Вслепую
- День Хиггс-зависимости
Глава 8 Тайна Вселенной
- Мадонна и темная материя
- А это точно бозон Хиггса?
- Год элегантных нарядов
- У начала Вселенной
- Бозон Хиггса и Новая физика
- Конец Вселенной
Глава 9 Ворота в будущее
- “Это примерно столько же, сколько мы потратили на «Интер» в последнее время!”
- Расходы на исследования
- Фундаментальные исследования и новые технологии
- Вызовы будущего: Япония и Китай
- Запад играет в “Завоевание мира”: Европа и США
- В погоне за приоритетом
Глава 10 Книга бытия. Версия 2.0
- Кардиналы и иезуиты против мультиверсума
- А что если мы действительно открыли частицу БОГА?
- Великие дела на будущее
- Понять секреты далеких катастроф
Эпилог Бонобо, шимпанзе и сверхновые
Благодарности
Послесловие научного редактора
Спасибо! Тонелли - интересный автор, на русском уже выходило вот это: Тонелли Г. Книга Бытия. Общая история происхождения. Пер.: Д. Баюка. М.: АСТ, 2022.