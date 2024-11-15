Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир

Мы относимся к необычному типу современных исследователей. Наша задача – понять, откуда взялась та чудесная материальная вселенная, которая нас окружает и частью которой являемся и мы сами. Мы те, кого люди называют учеными, мы – члены отряда специального назначения, отправленного человечеством на разведку с целью понять, как же функционирует природа. Мы – обладатели гибкого и любознательного ума, лишенные предрассудков, готовые к любым неожиданностям и понимающие, что втиснуть мир в наши ментальные категории можно только путем освобождения от остатков здравого смысла и освоения совершенно незнакомых территорий. На рубежах познания ты оказываешься в одиночестве и можешь полагаться только на интуицию поэтов и пророчества безумцев. Они (как и мы) не боятся бродить среди неизвестности. Этим‑то мне и близки такие отчаянные личности, любящие риск и бесстрашно направляющие свой разум к границе с неведомым, – дабы точнее понять и себя, и тот мир, который нас окружает. Мы с ними подобны канатоходцам, идущим вперед без страховки.

Я всегда говорю это своим студентам в первый же день наших занятий. Я хочу, чтобы у них не оставалось даже тех незначительных иллюзий, которые пока еще сохранились. Все то, о чем рассказывает нам современная физика, и то, что она позволяет нам постигнуть, – не более чем незначительная толика реальности. Материя, буквально вся материя: круассаны с кремом и море, деревья и звезды, галактики и межзвездный газ, черные дыры и реликтовое излучение – одним словом, все то, о чем можно было строить гипотезы или даже наблюдать напрямую с помощью мощнейших телескопов и других современнейших научных инструментов, – составляет не более чем 5 % Вселенной. Остальные 95 % – нечто совершенно неизвестное.

Века исследований и интеллектуальных усилий, прогремевшие концептуальные революции (вроде квантовой механики и общей теории относительности), повсеместное укоренение чувства собственного всемогущества, связанного с появлением все более и более изощренных технологий… но в конечном счете в гигантском океане неведомого мы можем распоряжаться лишь несколькими каплями познания. К ним‑то и сводится вся современная наука. В этом заключается особая прелесть того, чем мы занимаемся. Забавно, что многие думают, будто мы, ученые, все знаем. Каждый раз, когда я слышу подобное, мне бывает трудно сдержать улыбку и я старательно пытаюсь объяснить собеседнику, насколько осторожны должны мы быть в своих утверждениях. Нам известна вся опасность ошибок, и потому мы со вниманием относимся даже к мельчайшим деталям, не вписывающимся в общую картину.

Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир

пер. с итал. Д. Баюка

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 304 с.

Серия "Элементы 2.0"

ISBN 978-5-17-137438-9

Тонелли Гвидо - Тончайшее несовершенство, что порождает всё - Долгий путь к частице Бога и Новая физика, которая изменит мир - Оглавление

Предисловие научного редактора

Пролог Суета и тревоги по поводу размеров

Глава 1 Ставки сделаны

Улыбка Вольтера

Кварки, глюоны, Большой взрыв и чайные ложки

И стал свет

Остаться в живых в мультиверсуме

Тайна темной материи

Очарование Сьюзи

И все-таки что-то должно быть возможно… понять

Глава 2 Ребята шестьдесят четвертого

Им надо многое сказать друг другу

Фермиевское взаимодействие

Рождение Стандартной модели

Дурацкая идея еще одного бывшего пизанского студента

Загадка массы

Великое объединение сил

Имя мечты

Экстраизмерения

В поисках священного Грааля

Глава 3 Вы окончательно рехнулись!

И нобелиаты порой ошибаются

Охота началась

Властелины колец

От Уоксахачи до Большого адронного коллайдера

Детекторы невозможных конструкций

Глава 4 Надежды, страхи, разочарования

Сосиски и черная дыра

Супермикроскопы

Самое холодное место во Вселенной

Ссора с начальством

Кристальное сердце CMS

Момент выбора

Гипермиксер

Ты знаешь, что бозон Хиггса открыли на LEP?

Великий праздник и черная пятница

Глава 5 Окончательное “да”

Волшебное касание Гвидо

Жизнь спикера

Саркози, “Тур де Франс” и “дурацкая затея”

Как поменять стратегию

Жестокие схватки с ATLAS

Дай пять!

Ложные тревоги или эпохальные открытия?

Глава 6 Необычный день рождения

Прекрасный подарок

Ускоренный бег охотников за бозонами

И снова контрастный душ

Только нейтрино нам и не хватало!

Убейте этот сигнал

Глава 7 Семь месяцев, которые потрясли физику

Мороз по коже

В сердце ночи

Сенсационное сообщение

На море в Портовенере

Вслепую

День Хиггс-зависимости

Глава 8 Тайна Вселенной

Мадонна и темная материя

А это точно бозон Хиггса?

Год элегантных нарядов

У начала Вселенной

Бозон Хиггса и Новая физика

Конец Вселенной

Глава 9 Ворота в будущее

“Это примерно столько же, сколько мы потратили на «Интер» в последнее время!”

Расходы на исследования

Фундаментальные исследования и новые технологии

Вызовы будущего: Япония и Китай

Запад играет в “Завоевание мира”: Европа и США

В погоне за приоритетом

Глава 10 Книга бытия. Версия 2.0

Кардиналы и иезуиты против мультиверсума

А что если мы действительно открыли частицу БОГА?

Великие дела на будущее

Понять секреты далеких катастроф

Эпилог Бонобо, шимпанзе и сверхновые

Благодарности

Послесловие научного редактора