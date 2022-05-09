Тони Коста - Исследуя "землю" - через Священное Писание ко Христу

Предмет богословие «земли» в Священном Писании, играет главную роль в Ветхом Завете. Однако, это понятие редко встречается в Новом Завете.

Ключом к пониманию скудности упоминаний о земле в Новом Завете, является то, что земля как концептуальная точка отсчета, помимо прочего была включена Христом как высшее средоточие закона и пророков, включая все заветные обещания Бога. Обетование о земле также находит свое исполнение во Христе. Концепция земли во всем Священном Писании начинается не с Израиля, а с Эдема, который служит архетипом и развивается на протяжении всего ветхозаветного повествования до Израиля, и в конечном итоге вся земля находит свое окончательное завершение на новом небе и новой земле. Связь между обетованной землей и присутствием Бога - еще один важный мотив, который также находит свое наиболее полное выражение во Христе и Его отношении с церковью.

Богословие «земли», по-прежнему вызывает разногласия, среди христиан в эсхатологическом контексте. Диспенсационалисты утверждают, что нынешняя земля Израиля, займет место в будущем правлении Христа на земле в течение тысячелетия, в то время как другие, придерживающиеся Завета и теологии Нового Завета, видят концепцию земли как микрокосмоса всей земли, в конечном счете подчиненной суверенному правлению Христа. При изучении Христологии, много было написано о связи Христа с различными темами, такими как Христос и верующий, Христос и Закон, включая субботу, праздники и систему жертвоприношений, Христос и Его отношения в Троице, и многие другие разнообразные темы. Одна из областей, которой не было уделено столь внимания, является область, Христа и «земли», под «землей» я имею в виду землю обетованную, чрезвычайно важное понятие, которое встроено в теологические рамки Ветхого Завета.

Здесь следует согласиться с тем, что Брюс Уолтке и Чарльз Ю. признавали, что «понимание мотива движения «Земли» в Новом Завете, является наиболее трудным для исследования. Это потому, что Новый Завет редко использует термин «земля» в истории спасения, после смерти Иисуса Христа». Малочисленность упоминаний о «земле» в Новом Завете, свидетельствует о том, что эта земля была христологически переопределена и истолкована. Это также указывает на переход от Ветхого Завета к Новому Завету, и переосмысление значения слова "земля", которая теперь интерпретируется по-новому, с приходом Мессии. Гражданство верующего христианина в идеале считается небесным (Фил. 3:20), а не земным. Герменевтический принцип, провозглашенный Августином, применим и здесь: «Новое в Старом сокрыто, а Старое открыто в Новом». Важность темы земли, начинается с книги Бытия. Люди были созданы, чтобы заботиться о земле, поскольку одной из задач Адама, было ухаживать за садом и сохранять его (Быт. 2:15). Писание также, описывает Божий гнев на суде в последний день в "уничтожении губителей земли" (Откр. 11:18). Голландский реформатский богослов Абрахам Кайпер выразил эту мысль весьма лаконично: "Нет ни одного квадратного дюйма во всей области нашего человеческого существования, над которой Христос, суверенный над всем, не воскликнул бы: "Мое!". Все, что существующее, принадлежит Христу, ибо "Все вещи через Него созданы, и без Него не было сделано ничего, что было (Иоанна 1:3)6, и все существует "для Него" (Кол 1:16).



- примечание переводчика [1] (христотеличность – термин, введенный П.Энном, Богословские размышления 17, 2016 г. В. Горбенко)