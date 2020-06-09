На протяжении веков было не так уж много мыслителей, в мировоззрении которых смогли органично соединиться античная форма и христианское содержание. И среди них можно с полным основанием назвать Боэция, который был, по словам известного медиевиста Мартина Грабманна, не только «последним римлянином» , но и «первым схоластом».

В этой известной характеристике Боэция мы бы хотели подчеркнуть идею непрерывности, тождества, а не различия. Главную заслугу Боэция мы видим в осуществлении преемственности язычества и христианства, в соединении того, что кажется нам столь различным. Возможно, именно благодаря этому его образ на протяжении пятнадцати веков неизменно остается образцом органического соединения науки, философии, искусства и религии.

Лариса Грачиковна Тоноян - Логика и теология Боэция

СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2013. — 383 с.

ISBN 978-5-88812-549-6

Лариса Грачиковна Тоноян - Логика и теология Боэция - Содержание

От автора

Глава I. Боэций как транслятор Античности

1.1. Судьба и книги Боэция

1.2. Учебные и методические сочинения Боэция, относящиеся к квадривиуму

1.3. Логические источники Боэция

1.4. «Комментарий к Порфирию» Боэция

1.5. Комментарии Боэция к трактатам Аристотеля «Категории» и «Об истолковании»

Глава II. Логика Боэция

2.1. Исследование оппозиций: логический квадрат или логический треугольник?

2.2. Учение Боэция о категорических силлогизмах

2.3. Учение Боэция о гипотетических силлогизмах

2.4. Учение о гипотетических силлогизмах в комментарии Боэция к «Топике» Цицерона

2.5. Учение Боэция о делении и определении. Трактат "De divisione"

Глава III. Теология Боэция

3.1. Логика и теология: от Аристотеля до Боэция

3.2. Логический анализ догмата о Богочеловечестве Христа

3.3. Логический анализ догмата о Троице

3.4. Теологика в трактате «Утешение Философией»

3.5. Влияние Боэция на логику и теологию

Приложение. Аниций Манлий Северин Боэций. Логические трактаты

О делении

О гипотетических силлогизмах

Библиография

Указатель имен

Лариса Грачиковна Тоноян - Логика и теология Боэция - Судьба и книги Боэция

Когда обвинения были полностью оглашены, сенат, до тех пор молчаливо поддерживающий Боэция и Альбина, осознав всю серьезность угрозы, нависшей над ним, убоявшись выступить против Теодориха, поддержал выдвинутые против этих двоих обвинения. Боэций и Альбин были взяты под стражу. Альбина вскоре убили, а Боэция отправили в местечко в Павии, где он некоторое время находился в заключении. В его отсутствие, без суда и следствия, бывшего министра оффиций приговорили к смерти с конфискацией имущества.

В ожидании приведения приговора в исполнение, Боэций создал небольшое произведение, обессмертившее его имя, «Утешение Философией». Лишенный всего, приговоренный к казни, он не пал духом, не сломился под тяжестью обстоятельств. В поисках ответа на вопрос о смысле жизни он воспел человеческий разум и философию — единственную целительницу душ, посредством которой человек достигает совершенства и обретает способность противостоять любым несчастьям, и даже самой смерти. После нескольких месяцев заключения в конце 524 г. или начале 525 г.Боэций был казнен. Как и в случаях казни Сократа и бегства Аристотеля, внешней причиной смерти этого философа стала политическая борьба и политические интриги. Следом был казнен Симмах, после этого таинственная смерть постигла их друга — папу Иоанна I. Такая расправа может свидетельствовать о том, что Теодорих увидел в действиях названных лиц заговор против себя и власти готов. Примерно через год умер и сам Теодорих. По преданию, перед смертью он выразил сожаление о том, что послужил причиной гибели столь достойных римлян. Более подробно исторические обстоятельства, предшествующие казни Боэция, мы рассмотрим в главе, посвященной «Утешению Философией».

Согласно легенде, останки Боэция были несколько раз перезахоронены. Обстоятельства гибели послужили трактовке фигуры Боэция как христианского мученика, пострадавшего от еретика Теодориха. Посмертная слава его простиралась по всей христианской Европе и в Византии. Данте в своей «Божественной комедии» поместил мученика Северина Боэция в «Рай» (песнь X, строки 125 и далее).

Боэций, таким образом, был причислен к лику святых задолго до своей официальной канонизации, которая произошла 15 декабря 1883 года. Таким образом, мы имеем дело не только с биографическим повествованием о Боэции, но и с житием Боэция как католического святого. Святого, которого Бог одарил особым талантом — умением синтезировать, казалось бы, совершенно несовместимые идеи, теории, культурные традиции. Одарил светом Разума.