Тонтон - Примордиальные традиции

Примордиальная Традиция — это метафизика, лежащая в основе самой религии. Не просто её часть, но та философия, посредством которой объясняется религия и человеческая вера. Согласно выводам культурной антропологии, на заре появления человеческого сознания возникли такие внутренне неразрывно связанные когнитивные способности, как религиозное и творческое мышление. Изначально искусство использовалось в ритуальных целях, первое религиозно окрашенное использование символа мы обнаруживаем около 10 000 лет назад. Поэтому мы можем согласиться с Кантом и Кьеркегором, считавшими религию не отдельной формой или категорией мышления, но скорее одной из сфер культуры (я также согласна с представлением Кьеркегора о существовании двух форм религии, тип А и тип В, которые будут рассмотрены в дальнейшем). Принимая это допущение как априорное, истинным и самым чистым аспектом религии мы можем назвать тот, что оперирует напрямую языком символов — являющихся по большому счёту «универсалиями». Данное представление прослеживается вплоть до Платона. Он первый из известных нам мыслителей обратился к идее, согласно которой символы могут составлять независимую «реальность». Карл Юнг, ученик Зигмунда Фрейда и один из пионеров в сфере психологии, разделял схожее убеждение, выраженное в его теории об архетипах, а также в его подходе к интерпретации сновидений и символов подсознательно го. Опираясь на работы Юнга, архетипическая психология развивает эту концепцию, толкуя миф как интерпретацию различных психологических процессов.

С появлением таких авторов, как Жорж Дюме- зиль и Мирча Элиаде, работавших в направлениях сравнительной мифологии и истории религий соответственно, границы присутствия Примордиальной Традиции ещё более расширяются. Религиозные идеи начинают интерпретировать и понимать в свете их взаимосвязи друг с другом: если элемент одной конкретной религии мы рассматриваем как «универсалию» и часть нашей эпистемологической и метафизической культурной сферы, тогда он должен проявляться и на межкультурном уровне, выходя за рамки ограничений, наложенных биологией и географией. В этом заключается суть Примордиальной Традиции — она играет роль мерила истины, независимая от всех конкретных религиозных систем или верований и одновременно присущая каждому подлинному и аутентичному религиозному учению. Отчасти символическое и эстетическое, отчасти логическое и идеологическое, её присутствие может быть обнаружено во всех вещах, которые используют символ как язык и полагаются на абстрактное мышление как способ выражения.

В новейшей истории термин Традиция ассоциируется с такими именами, как Рене Генон, Фритьоф Шуон, Ананда Кумарасвами, Хастон Смит, Олдос Хаксли, Юлиус Эвола, а также Рамакришна и Свами Вивеканда. Эти авторы были наиболее современными воплощениями Примордиальной Традиции, которая проявляется в каждой эпохе в разных формах. Впервые в Европе она стала известна как perenni philosophia в книге Агостино Стеуко De perenni philosophia libri X, опубликованной в 1540 году. Затем она стала prisca theologia, а позже religio perennis или philosophia perennis (вечная философия). Под именем perennial philosophy она обсуждалась в 1893 году на Международной конференции религий в Чикаго. Примордиальная Традиция — это возврат к первоисточнику, первому проблеску сознания в мышлении человека, к искре божественного, которую мы обнаруживаем во всех Традициях. Это первоначальный базовый субстрат, который проистекает напрямую из божественного, через кровь человека в поток науки, искусства и культуры. Там, где присутствует цивилизация, должна существовать и Примордиальная Традиция, даже в сверхсовременных городских джунглях. Самым близким к нам воплощением Примордиальной Традиции, предшествующим данной публикации, являются работы Хастона Смита. Именно Смит первым выступил с предложением использовать термин «Примордиальная Традиция» вместо традиционализма как обозначение для первоисточника жизни и зарождения сознания. На мой взгляд, это более подходящее понятие, свободное от прошлых ограничений и ассоциаций, открытое для будущего развития.

Тонтон, Г. - Примордиальные традиции

М.: Тотенбург, 2022. — 458 с.

ISBN 978-5-9216-2395-8

Тонтон, Г. - Примордиальные традиции – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ТРАДИЦИЯ

Гвендолин Тонтон. Sophia Perennis: доктрина восхождения

Гвендолин Тонтон. Примордиальная Традиция

Гвендолин Тонтон. Эпоха тьмы: пророчества Кали-юги

Гвендолин Тонтон. Восход Меркурия: жизнь и труды Юлиуса Эволы

Гвендолин Тонтон. Ars Regia: ещё один взгляд на царское искусство

Стивен Μ. Бортвик. Tempora mutantur: деградация людей и аристократического принципа

Патрик Бош. Сакральное государство: традиционная доктрина государственной легитимности

Крум Стефанов Традиция и деньги

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Дэймон Закариас Ликуринос. Суфийский путь странника и любовника: взгляд на исламскую философию и практику

Мэтт Хайдук Непобедимое Солнце: культ Митры

Дэймон Закариас Ликуринос Езиды: служители ангела или дьявола?

ВОСТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Гвендолин Тонтон. Тантра — пятая веда или антиведа?

Гвендолин Тонтон. Эстетика божественного в индуизме

Гвендолин Тонтон. Божественное бессмертие: Nataгaja, ^апкага и высшее сознание в образности Шивы

Гвендолин Тонтон Монахи и магия: использование магии сангха в Таиланде

Гвендолин Тонтон. Делает ли практика совершенным? Роль ^шп то в Шести йогах Наропы

Гвендолин Тонтон. Проясняя Ясный Свет

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Гзендолин Тонтон. О волках и людях: берсерки и вратьи

Гвендолин Тонтон. Древняя богиня или политическая богиня?

Стивен М. Бортвик. Знание — сила: руническая магия в германской культуре

Дэймон Закариас Ликуринос Те, кто бродят в ночи: маги среди эллинов

ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЕ ТРАДИЦИИ