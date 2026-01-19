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Тополь - Кремль уголовный

Эдуард Тополь – Кремль уголовный – От Ленина до Путина – 57 кремлёвских убийств
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Sociology Political Science

Морозным утром 19 января 1879 года, по пути из Крыма в Санкт-Петербург, императорский поезд Александра II сделал короткую, для заправки углем и водой, остановку на харьковском железнодорожном вокзале. Точнее, поездов было два — один государев, с третьим императорским вагоном, а второй — свитский, то бишь со свитой царя и багажом.

Но за несколько минут до отправки из Харькова из кабины локомотива свитского поезда спрыгнул на платформу и бегом промчался к третьему вагону царского состава тридцатилетний полковник Петр Черевин, командующий Собственным Его Императорского Величества конвоем. Миновав могучих гвардейцев охранного батальона и войдя в вагон государя, полковник вытянулся по стойке смирно и сообщил императору, сидевшему в кресле с газетой «Петербургские ведомости» в руках:

— Ваше величество, позвольте доложить. Ехать не можем — локомотив свитского поезда неисправен.

Погладив лежавшего у его ног любимого, хотя и беспородного пса, шестидесятилетний черноволосый и уже с залысинами Александр Николаевич поднял глаза на полковника:

— Вольно, Петр Александрович. А мой локомотив исправен?

Черевин расслабился, сменил тон:

— Конечно, ваше величество.

— Так поехали, — мягко сказал государь. — А свитский исправится и догонит.

— Но ваше величество, — произнес полковник.

— В целях безопасности свитский поезд всегда идет впереди вашего, так положено.

Александр с улыбкой огладил бороду:

— Это мною положено, полковник. А нынче я спешу, у меня куча дел в Санкт-Петербурге.

И через полторы минуты, с паровозным гудком и в кубах пара, царский поезд с императорским вагоном отправился со станции…

Через 15 часов, преодолев 730 километров, он катил уже в подмосковных лесах, гудками и перестуком колес тревожа спящие в ночи села и деревеньки.

На одном из последних, пред Москвой, перегонов, в кустах рядом с железнодорожной колеей, Тимофей Михайлов, 30-летний член террористической организации «Народная воля», услышав шум приближающегося поезда, поднес к глазам тяжелые, луковицей на цепочке, часы. «Отлично! — сказал он трем своим товарищам. — Точно по расписанию! Но первый поезд пропускаем, он свитский. А наш тиран, трус, едет во втором…»

Эдуард Тополь – Кремль уголовный – От Ленина до Путина – 57 кремлёвских убийств

BA Book, 2025. – 825 с.

Эдуард Тополь – Кремль уголовный – Содержание

От автора

Часть I. Убить императора

  • Глава 1. Такова «народная воля»

  • Глава 2. Новые заговорщики

  • Глава 3. Красные грабители

  • Глава 4. Знаменитое ограбление

  • Глава 5. Гениальная голова Парвуса

  • Глава 6. Возвращение в Россию

  • Глава 7. Переворот

  • Примечания к части I

Часть II. Империя зла

  • Глава 1. Бегство правительства

  • Глава 2. Кто стрелял в Ленина?

  • Глава 3. Первый заговор

  • Глава 4. Cherchez la femme

  • Глава 5. Как Сталин отравил Ленина

  • Глава 6. Гибель Надежды

  • Глава 7. Убийство Кирова

  • Глава 8. Убийства государственной важности

  • Глава 9. Убийство в Мексике

  • Примечания к части II

Часть III. Сколько весит Советский Союз

  • Глава 1. Испанское золото

  • Глава 2. Массовые аресты

  • Глава 3. Сколько весит Советский Союз?

  • Глава 4. Разoблачение

  • Глава 5. Пытки как вид искусства

Часть IV. Гибель Империи

  • Глава 1. Два удава

  • Глава 2. Цена победы

  • Глава 3. Сталин и евреи

  • Глава 4. Смерть «Вождя всех народов»

  • Глава 5. Никита, хватит крови…», или Власть вкуснее хлеба

  • Примечания к 4-й части

Часть V. История повторяется

  • Глава 1. Будущее в прошедшем

  • Глава 2. Прошлое в настоящем

Эпилог

Views 1 182
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat Vadim
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