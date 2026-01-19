Морозным утром 19 января 1879 года, по пути из Крыма в Санкт-Петербург, императорский поезд Александра II сделал короткую, для заправки углем и водой, остановку на харьковском железнодорожном вокзале. Точнее, поездов было два — один государев, с третьим императорским вагоном, а второй — свитский, то бишь со свитой царя и багажом.

Но за несколько минут до отправки из Харькова из кабины локомотива свитского поезда спрыгнул на платформу и бегом промчался к третьему вагону царского состава тридцатилетний полковник Петр Черевин, командующий Собственным Его Императорского Величества конвоем. Миновав могучих гвардейцев охранного батальона и войдя в вагон государя, полковник вытянулся по стойке смирно и сообщил императору, сидевшему в кресле с газетой «Петербургские ведомости» в руках:

— Ваше величество, позвольте доложить. Ехать не можем — локомотив свитского поезда неисправен.

Погладив лежавшего у его ног любимого, хотя и беспородного пса, шестидесятилетний черноволосый и уже с залысинами Александр Николаевич поднял глаза на полковника:

— Вольно, Петр Александрович. А мой локомотив исправен?

Черевин расслабился, сменил тон:

— Конечно, ваше величество.

— Так поехали, — мягко сказал государь. — А свитский исправится и догонит.

— Но ваше величество, — произнес полковник.

— В целях безопасности свитский поезд всегда идет впереди вашего, так положено.

Александр с улыбкой огладил бороду:

— Это мною положено, полковник. А нынче я спешу, у меня куча дел в Санкт-Петербурге.

И через полторы минуты, с паровозным гудком и в кубах пара, царский поезд с императорским вагоном отправился со станции…

Через 15 часов, преодолев 730 километров, он катил уже в подмосковных лесах, гудками и перестуком колес тревожа спящие в ночи села и деревеньки.

На одном из последних, пред Москвой, перегонов, в кустах рядом с железнодорожной колеей, Тимофей Михайлов, 30-летний член террористической организации «Народная воля», услышав шум приближающегося поезда, поднес к глазам тяжелые, луковицей на цепочке, часы. «Отлично! — сказал он трем своим товарищам. — Точно по расписанию! Но первый поезд пропускаем, он свитский. А наш тиран, трус, едет во втором…»

Эдуард Тополь – Кремль уголовный – От Ленина до Путина – 57 кремлёвских убийств

BA Book, 2025. – 825 с.

Эдуард Тополь – Кремль уголовный – Содержание

От автора

Часть I. Убить императора

Глава 1. Такова «народная воля»

Глава 2. Новые заговорщики

Глава 3. Красные грабители

Глава 4. Знаменитое ограбление

Глава 5. Гениальная голова Парвуса

Глава 6. Возвращение в Россию

Глава 7. Переворот

Примечания к части I

Часть II. Империя зла

Глава 1. Бегство правительства

Глава 2. Кто стрелял в Ленина?

Глава 3. Первый заговор

Глава 4. Cherchez la femme

Глава 5. Как Сталин отравил Ленина

Глава 6. Гибель Надежды

Глава 7. Убийство Кирова

Глава 8. Убийства государственной важности

Глава 9. Убийство в Мексике

Примечания к части II

Часть III. Сколько весит Советский Союз

Глава 1. Испанское золото

Глава 2. Массовые аресты

Глава 3. Сколько весит Советский Союз?

Глава 4. Разoблачение

Глава 5. Пытки как вид искусства

Часть IV. Гибель Империи

Глава 1. Два удава

Глава 2. Цена победы

Глава 3. Сталин и евреи

Глава 4. Смерть «Вождя всех народов»

Глава 5. Никита, хватит крови…», или Власть вкуснее хлеба

Примечания к 4-й части

Часть V. История повторяется

Глава 1. Будущее в прошедшем

Глава 2. Прошлое в настоящем

Эпилог