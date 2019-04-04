Тора - Афтарот - Транслитерация - Перевод

Так сказал Г-спод Б-г, сотворивший небеса и распростерший их, разостлавший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух - ходящим по ней.

6 Я, Б-г, призвал тебя к правде и возьму тебя за руку, и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом народов,7 Чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы - сидящих во мраке. 8 Я - Б-г, это имя Мое, и славы Моей другому не отдам, и хвалы Моей - истуканам. 9 Прежнее вот свершилось, и новое Я предрекаю; прежде, чем про- израстет, Я предвещаю вам.

10 Пойте Б-гу песнь новую, хвалу Ему от края земли, вы, плавающие по морю, и все, наполняюшее его, - острова и живущие на них. 11 Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар, да торжест- вуют жители скал и с вершин гор возглашают. 12 Да воздадут Б-гу хвалу и славу Его да возвестят на островах.13 Б-г выйдет, как исполин, как муж браней возбу- дит ревность, возликует и поднимет воинский клич, побеждая врагов Своих.14 Долго хранил молчание Я, терпел, одерживался; теперь буду кричать, как рожени- ца, выдохну и вдохну разом.15 Разрушу горы и холмы и всю траву их иссушу, и превращу реки в острова, и озера высушу.16 И поведу слепых дорогой, которой не знали они; по путям, неведомым им, вести буду их; обращу мрак перед ними в свет и кривые дороги - в равнину. Эти дела - сделаю Я их и не оставлю их.

17 Отступили назад, стыдом пристыжены будут полагающиеся на истукана, говоря- щие литому идолу: “Вы боги наши”. 18 Глухие, слушайте, и слепые, смотрите, чтобы видеть. 19 Кто слеп, если не раб Мой, и глух, если не вестник Мой, Мною посланный? Кто слеп, как безупречный, и слеп, как раб Б-га? 20 Видя многое, не замечал ты, с ушами открытыми не слышал ты.21 Б-га желал ради правды Своей возвеличить Тору и прославить. 22 Но этот народ, разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя; ограблены, и ниш не говорит: "отдай назад". Некому сказать: “Возврати!”. 23 Кто из вас выслушает это, внимать будет и услышит о будущем?

24 Кто отдал на разорение Яаакова и Исраэль - грабителям? не Г-сподь ли, про- тив Которого мы грешили; не хотели ходить Его стезями и не слушали Тору Его?

25 И излил Он на него ярость гнева Своего и мощь войны, и она охватила его пламенем со всех сторон, но он не примечал, и жгла его, но он не принимал к сердцу. 43:1 Но ныне так говорит Б-г, сотворивший тебя, Яааков, и создавший тебя, Исраэль: не бойся, ибо Я искупил тебя, 2 Я призвал тебя по имени твоему, Мой ты! Когда переходить будешь через воды - с тобой Я, и через реки - они не потопят тебя, когда сквозь огонь пойдешь - не обожжешься, и пламя не сожжет тебя. 3 Ибо Я - Б-г Г-сподь твой, Святой Исраэля, Избавитель твой; в выкуп за тебя отдал Египет; Куш и Севу - взамен тебя.