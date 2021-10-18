Тора с транслитерацией

Удостоились мы в нашем поколении, что слова молитвы — “собери разбросанных со всех концов света” — становятся явью.

На протяжении двух поколений евреи из республик бывшего Советского Союза вынуждены были блуждать в духовных потёмках — лишённые света Торы и духовных учителей, лишённые доступа к святому языку и возможности изучать его. И благословен каждый, вносящий свой вклад в духовную абсорбцию алии, помогающий новым репатриантам на пути к Истине.

Давайте скажем слова благодарности Баруху Бехору, по инициативе и под редакцией которого год назад был выпущен сидур с русской транскрипцией — воспринятый русскоговорящими евреями с радостью и любовью. Как продолжение достигнутого успеха подготовлена к печати данная книга.

Я хочу благословить Баруха Бехора — чтобы удостоился он успеха в своем благородном труде по приобщению наших братьев к немеркнущему свету великой Торы.

Элияу Бакши-Дорон, главный раввин Израиля

Тора - Пять книг - Иврит - Транскрипция - Перевод

Текст на иврите

Транскрипция русскими буквами

Краткое содержание каждой главы

Перевод на русский язык

Перечень заповедей

Цветные иллюстрации

Общая редакция:

Бехор Хаим Барух Малаев

Бухарский квартал, Иерушалаим

Эрец Исраэль 2014

5 томов, 1400 с.

Тора - Пять книг - Иврит - Транскрипция - Перевод - Содержание

Том 1 - Берешит

Том 2 - Шемот

Том 3 - Вайикра

Том 4 - Бамидбар

Том 5 - Деварим

Тора - Пять книг - Иврит - Транскрипция - Перевод - Наша Тора - Тора и её исключительная роль в судьбе еврейского народа и всего мира

Ещё не было в истории человечества книги, которая бы, подобно Торе, оказала такое влияние на всё происходящее в мире, на всю жизнь человечества. Среди многих миллионов книг, написанных на всех языках и во все времена, нет подобного этому уникальному творению.

В чём же секрет нашей Книги, стоящей над человечеством и взирающей на него с вечной своей вершины!

Тора - единственная из всех существующих на земле книг, которая дарована человеку Богом. Уже сам этот факт объясняет её ценность, уникальность и немеркнущее величие.

Каждое слово и буква Торы обладают особым смыслом, таят в себе тайны знаний и мудрости. За простыми, на первый взгляд, рассказами кроются тайны устройства мира, кроется код к раскрытию секрета творения человека, соединяющего в себе высокое духовное начало и полную низменных страстей плоть.

В Торе описана история развития человечества — от создания Адама и до входа сынов Израиля в Землю Обетованную. Но это не книга по истории. Опыт прошлого, правильно понятый и осмысленный, призван помочь человеку разобраться в истинных ценностях, выбрать верный жизненный путь.

Тора не скрывает недостатков своих героев. Более того, иногда даже специально подчеркивает их. И это не случайно. Знание человеческих пороков и недостатков позволяет понять преграды, стоящие на пути к Всевышнему, на пути к совершенству. Ошибки великих людей — это знаки предостережения, своего рода маяки для всех, брошенных в волны.

В Торе даётся подробное описание Святилища и процесса его постройки в пустыне сынами Израиля. Но это не книга по архитектуре. Человек может превратить себя самого в Святилище для Всевышнего — вот та главная мысль, которой проникнуты великие строки Книги.

Для создания Святилища использовались самые лучшие материалы: золото, серебро, медь, драгоценные камни... Для создания внутреннего Храма в сердце человека Тора также использует лучшие образцы духовного вдохновения: прекрасные песни, нравственные проповеди, назидания, благословения...

Храм должен быть в сердце каждого из нас. И тогда удостоимся мы счастливой участи праведника — Божественного присутствия внутри себя.

В Торе содержатся развернутые описания заповедей. Но это не свод инструкций.

613 заповедей Торы коренным образом отличаются от всех известных законов, существующих в мире. Это — законы Всевышнего, определяющие основы существования мира и человека, придающие этому существованию истинный смысл.

Слово Тора означает “показывающая”. Показывающая дорогу к Создателю, объясняющая человеку, как использовать все блага созданного для него мира и весь заложенный в него Творцом потенциал.

Дать ответы на вопросы, связанные с миссией человека в мире, с его предназначением на земле, стать главным путеводителем на сложных и запутанных дорогах земной жизни — вот предназначение Книги и цель дарования её людям.

Держать в руках Тору — великое счастье для каждого человека. Благодаря чему это стало возможным? Каким образом Тора была дана? Как дошла она до нашего поколения?

В момент великого Синайского откровения Всевышний, через своего посланника Моше, даровал Книгу сыновьям Израиля и всему миру. Причем, важно подчеркнуть, что произошло это в присутствии всего народа — весь народ стал свидетелем чуда. И было это в 2448 году со дня сотворения мира — более 3300 лет назад.

Когда Моше поднялся к Всевышнему на гору Синай, буквы Торы сияли великим огнем — и Моше лишь переписывал то, что видел перед собой.

Так появилась запись Торы от ее начала до главы “Итро” книги “Шемот”, то есть до описания момента дарования Торы. Остальные части пятикнижия были записаны Моше под диктовку Всевышнего на протяжении сорока лет пребывания в пустыне. Восемь завершающих абзацев Торы, в которых рассказывается о смерти Моше, были записаны его учеником Иеошуа.

Перед смертью Моше переписал с оригинала еще двенадцать полных свитков Торы и раздал по одному экземпляру каждому из двенадцати колен Израилевых. Главный же свиток Моше вложил в Ковчег завета.

Когда возникало сомнение в правильности того или иного свитка, оригинальный экземпляр доставали из Ковчега и сверяли по нему точность записи.

На основании тринадцати первых свитков Торы переписывались новые, распространяясь по всему миру, передаваясь из поколения в поколение. Для того, чтобы избежать проникновения в них ошибок, строго придерживались законов, запрещающих вносить какие-либо изменения при переписывании святых текстов. При наличии даже малейшей ошибки свиток не используется для чтения — пока ошибка не будет исправлена.

Благодаря строгости этих законов, в долгий период рассеяния, когда сыны Израиля были разбросаны по разным странам, свитки Торы оставались одинаковыми везде и повсюду. Это позволило евреям остаться народом Израиля на протяжении двух тысяч лет изгнания.

И в наши дни дарованная Всевышним Книга остается для человека самым надёжным духовным и нравственным ориентиром.

В течение последних двухсот лет, когда в мире распространилось безверие, появились так называемые “исследователи”, занимающиеся фальсификацией святых текстов. Они ставят своей целью доказать, что страницы Торы — это лишь подражание древним сказаниям, плод фантазии рассказчиков, что герои и их имена никогда не существовали, а текст сложен по отрывкам в более поздние исторические периоды.

В настоящее время эти доводы, не имеющие под собой никакой достоверной основы, полностью опровергнуты.

В недрах Израильской земли найдены многочисленные исторические памятники, доказавшие истинность Торы. Из десятков тысяч археологических находок не было ни одной, противоречащей хотя бы одному слову Торы. Наоборот, каждая из них подтверждала и доказывала удивительную точность Книги. Названия городов, имена людей, детали событий восстали из недр земли — как живые свидетельства правдивости, достоверности и величия Торы.

Тора и её заповеди вечны. Наряду с этим, у каждого поколения есть свои собственные средства и возможности проникнуть в сокровенные тайны Торы, сохранить верность ее традициям.

Не все из 613 заповедей исполняются сегодня, в продолжающуюся эпоху изгнания. Но это не означает, что они утратили свою ценность и значимость. Изучая их, понимая их смысл, мы обретаем духовную силу, обогащаем себя, становимся лучше и чище. С приходом Машиаха полный свод законов и заповедей станет актуальным для исполнения.

Количество заповедей, как и все встречающиеся в Торе цифры, не является случайным. Каждая цифра несет в себе особый смысл, является ключом к пониманию секретов устройства мира.

В момент дарования Торы на горе Синай все присутствовавшие услышали голос Всевышнего, возвестивший 2 первые заповеди:

— “Я — Бог всесильный твой...”,

— “Да не будет у тебя иных богов, кроме меня”.

Остальные 611 заповедей Всевышний передал народу посредством Моше.

В святом языке существует “гематрия” — соответствие каждой буквы определенному числовому значению. Если сложить числовое значение всех букв слова “Тора”, то мы как раз и получим это число -611.

Заповеди Торы делятся на заповеди-повеления, которые каждому необходимо исполнять в своей жизни, и заповеди-запреты, предостерегающие от неверных шагов. Заповедей-повелений насчитывается 248 — столько же, сколько органов в человеческом теле. Заповедей запретов — 365. И это равно числу жил в теле человека, а также числу дней солнечного года.

Тора глубока и богата. Можно без конца плыть в её водах, наслаждаясь её красотой и мудростью. Но для правильного понимания смысла Книги необходимо обращаться к толкованиям и объяснениям, которые даёт Устная Тора — записанная в книгах наших мудрецов и комментаторов.

Все пять книг Торы прочитывают в синагогах в течение года — поэтому Пятикнижие разделено на 53 недельные главы в соответсвии с числом недель в году. Все главы связаны между собой определенной последовательностью, в то же время каждая из них посвящена своей теме.

В праздник “Симхат Тора” завершается годовое чтение Торы — и одновременно начинается сначала.

2017-11-04