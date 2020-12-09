Библия - Тора – Пятикнижие Моисеево – Новый перевод Священного Писания с глоссами и вариантами разночтений

1. В начале сотворения Богом небес и земли — 2когда земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и ветер могучий носился над водами, — 3Бог сказал: «Да будет свет»; и стал свет. 4Бог видел, что свет хорош, и отделил свет от тьмы. 5Бог назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Прошел вечер, затем утро: день один. 6Бог сказал: «Да будет посреди воды свод, чтобы отделить воду от воды».

7Бог создал свод и отделил воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом; и стало так. 8Бог назвал свод небесами. Прошел вечер, затем утро: день второй.

9Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небесами, в одно место, дабы явилась суша»; и стало так. 10Бог назвал сушу землей, а собрание вод — морями. Бог видел, что хорошо, 11и сказал: «Да произрастит земля растительность на земле: семяносные злаки и плодовые деревья всякого вида, приносящие плод с семенем внутри»; и стало так.

12Земля произрастила растительность: семяносные злаки и плодовые деревья всякого вида, приносящие плод с семенем внутри; и Бог видел, что хорошо. 13Прошел вечер, затем утро: день третий. 14Бог сказал: «Да будут на небесном своде светила для отделения дня от ночи, и чтобы служить знамениями для установленных времен, и для указания дней и лет; 15да будут они светильниками на небесном своде, чтобы светить на землю»; и стало так. 16Бог создал два великих светила — большее светило, чтобы властвовать днем, и меньшее светило, чтобы властвовать ночью, — и звезды;

17Бог поместил их на небесном своде светить на землю, 18и властвовать днем и ночью и отделять свет от тьмы; и Бог видел, что хорошо. 19Прошел вечер, затем утро: день четвертый. 20Бог сказал: «Да воскишит вода изобилием живых существ; и да полетят над землей птицы по небесному своду». 21Бог сотворил великих морских чудищ и всякую живую тварь, которыми воскишела вода, и всякую крылатую птицу. Бог видел, что хорошо, 22и благословил их: — Плодитесь и размножайтесь, — сказал Он, — и наполняйте воды в морях, и да размножаются птицы на земле.

Тора – Пятикнижие Моисеево – Новый перевод Священного Писания с глоссами и вариантами разночтений

Bible. O.T. Pentateuch. Russian. Varda Books, 2015

1st edition

Издательство – «Varda Books» – 2015 г. / 403 с.

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ISBN 1-59045-947-4

Автор перевода и примечаний: АЛЕКСАНДР ГЕНДЛЕР Редакторы перевода: СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АВЕРИНЦЕВ ЙОЭЛЬ ПЕСАХОВИЧ ВЕЙНБЕРГ

Библия - Тора – Пятикнижие Моисеево – Новый перевод Священного Писания с глоссами и вариантами разночтений – Содержание

בראשית Бытие

שמות Исход

ויקרא Левит

במדבר Числа

דברים Второзаконие

Библия - Тора – Пятикнижие Моисеево – Новый перевод Священного Писания с глоссами и вариантами разночтений – ВА-ЙЕХИ

28Иаков жил в Египте семнадцать лет; Иаков прожил сто сорок семь лет. 29Когда пришло время Израилю умереть, он призвал сына своего Иосифа и сказал ему: — Если ты по-настоящему любишь меня, то положи руку твою под бедро мое, в знак преданности твоей, [чтобы я был уверен], что ты не похоронишь меня в Египте. 30Когда я лягу с отцами моими, вынеси меня из Египта и похорони меня в их гробнице. И сказал Иосиф: — Я сделаю, как ты говоришь. 31Он сказал: — Поклянись мне. Он поклялся ему, и Израиль кивнул с изголовья постели своей в знак глубокой признательности. Иаков жил в Египте семнадцать лет; Иаков прожил сто сорок семь лет.Когда пришло время Израилю умереть, он призвал сына своего Иосифа и сказал ему: — Если ты по-настоящему любишь меня, то положи руку твою под бедро мое, в знак преданности твоей, [чтобы я был уверен], что ты не похоронишь меня в Египте.Когда я лягу с отцами моими, вынеси меня из Египта и похорони меня в их гробнице. И сказал Иосиф: — Я сделаю, как ты говоришь.Он сказал: — Поклянись мне. Он поклялся ему, и Израиль кивнул с изголовья постели своей в знак глубокой признательности.

48. Прошло время, и сказали Иосифу: «Отец твой болен». И взял он с собой двух сынов своих, Менаше и Ефраима, [и отправился к Иакову]. 2Когда Иакову сказали: «Иосиф, сын твой, пришел к тебе», — Израиль собрался с силами и сел на постели. 3И сказал Иаков Иосифу: Эль-Шаддай явился мне в Лузе, в земле Ханаанской; Он благословил меня 4и сказал мне: «Я дам тебе очень много потомков; Я умножу тебя и произведу от тебя сообщество народов и дам землю эту потомству твоему после тебя во владение вечное». 5Отныне два сына твои, родившиеся у тебя в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, будут [считаться] моими; Ефраим и Менаше будут мои, как Реувен и Симеон.

6Но дети твои, которые родятся от тебя после них, будут твоими; уделы их будут частью уделов [Менаше и Еф-раима], братьев их. 7[Я делаю это потому, что] когда я шел из Паддана, умерла у меня на руках Рахиль, [мать твоя], во время пути моего в земле Ханаанской, не доходя до Ефраты; я похоронил ее там у дороги в Ефрату (теперь Бейт-Лехем). 8И увидел Израиль сыновей Иосифа, и спросил: — Кто это? 9И сказал Иосиф отцу своему: — Это — мои сыновья, которых Бог дал мне здесь. И сказал [Иаков]: — Подведи их ко мне, и я благословлю их. (10К тому времени зрение Израиля притупилось от старости; он плохо видел.) [Иосиф] подвел их к нему, и он поцеловал их, и обнял их.

11И сказал Израиль Иосифу: — Я совсем было потерял надежду увидеть лицо твое; но вот, Бог позволил мне даже увидеть детей твоих. 12И снял Иосиф их с колен его, и поклонился ему лицом до земли. 13И взял Иосиф обоих [сынов своих], Ефраима в правую свою руку — напротив левой Израиля, — а Менаше в левую — напротив правой Израиля, — и подвел их к нему. 14Но Израиль простер правую руку свою и возложил ее на голову Ефраиму, хотя он был младшим, а левую на голову Менаше — положив свои руки крест накрест, — хотя Менаше был первенцем.

15И благословил он Иосифа, сказав: Бог, путями которого ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня со дня рождения моего и по сегодняшний день, 16Ангел, избавляющий меня от всякого зла, Да благословит Он мальчиков этих. Да будет через них вспоминаться имя мое И имена Авраама и Исаака, отцов моих; И да будет потомства их множество на земле. 17Когда Иосиф увидел, что его отец положил правую руку свою на голову Ефраима, то подумал, что это неправильно. Он взял руку отца своего и хотел было переложить ее с головы Ефраима на голову Менаше.