Библиотека еврейских текстов - Первоисточники

Настоящее издание включает как новый перевод Пятикнижия Моисеева, так и гафтарот — фрагменты из книг Пророков, завершающие чтение недельного раздела Торы в синагоге и тематически связанные с этим разделом. Цель нового перевода — предложить читателю литературный русский текст Библии, в смысловом отношении максимально приближенный к древнееврейскому оригиналу.

Перевод находится в русле иудейской традиции, ориентируясь не на библеистику и гебраистику, а на еврейскую экзегезу, прежде всего — на классический средневековый комментарий Раши. Предлагаемый вашему вниманию новый перевод Торы на русский язык уникален. Бережно сохраняя текст оригинала и его понимание еврейской традицией, переводчики, тем не менее, отказались от неоправданного использования архаизмов, от буквалистской передачи ивритских идиом и чуждых современному русскому языку грамматических конструкций.

Впервые русскоязычному читателю дана возможность прочесть текст Пятикнижия на современном литературном русском языке.

Тора с ѓафтарот - Новый перевод - The Torah - One Volume with Haftorah - new translation

Пререводчик Давид Сафронов

Москва, Книжники, Лехаим, 2014, 1304 с.

ISBN 978-5-9953-0347-3

ISBN 978-5-9953-0052-6

Тора с ѓафтарот - Новый перевод - The Torah - One Volume with Haftorah - new translation - Содержание

БЕРЕШИТ

בראשית

БЕРЕШИТ

בראשית

HOAX

נח

ЛЕХ-ЛЕХА

לד־לד

ВАЙЕРА

וירא

ХАЕЙ САРА

חיי שרה

ТОЛЬДОТ

תולדת

ВАЙЕЦЕ

ויצא

ВАИШЛАХ

וישלח

ВАЙЕШЕВ

וישב

МИКЕЦ

מקץ

ВАИГАШ

ויגש

ВАЙЕХИ

ויחי

ШМОТ

שמות

ШМОТ

שמות

ВАЭРА

וארא

БО

בא

БЕШАЛАХ

בשלח

ИТРО

יתרו

МИШПАТИМ

משפטים

ГРУМА

תרומה

ТЕЦАВЕ

תצוה

ТИСА

תשא

ВАЯКГЕЛЬ

ויקהל

ПЕКУДЕЙ

פקודי

ВАИКРА

ויקרא

ВАИКРА

ויקרא

ЦАВ

צו

ШМИНИ

שמיני

ТАЗРИА

תזריע

МЕЦОРА

מצרע

АХАРЕЙ МОТ

אחרי מות

КДОШИМ

קדשים

ЭМОР

אמר

БЕГАР

בהר

БЕХУКОТАЙ

בחקתי

БЕМИДБАР

במדבר

БЕМИДБАР

במדבר

НАСО

נשא

БЕГААЛОТХА

בהעלתך

ШЛАХ

שלח

КОРАХ

קרח

ХУКАТ

חקת

БАЛАК

בלק

ПИНХАС

פינחס

МАТОТ

מטות

МАСЕЭЙ

מסעי

ДВАРИМ

דברים

ДВАРИМ

דברים

ВАЭТХАНАН

ואתחנן

ЭКЕВ

עקב

РЕЭ

ראה

ШОФТИМ

שפטים

КИ-ТЕЦЕ

כי־תצא

КИ-ТАВО

כי־תבוא

НИЦАВИМ

נצבים

ВАЙЕЛЕХ

וילד

ГААЗИНУ

האזינו

ВЕЗОТ ГА-БРАХА

וזאת הברכה

ПРАЗДНИКИ

ימים טובים

В субботу, совпавшую с рош ходешем

לראש חודש שחל בשבת

В субботу, совпавшую с кануном рош ходеша

לערב ראש חודש שחל בשבת

В первую субботу Хануки

שבת ראשונה של חנוכה

Во вторую субботу Хануки

שבת שניה של חנוכה

В субботу Шкалим

פרשת שקלים

В субботу захор

פרשת זכור

В субботу пара

פרשת פרה

В субботу га-ходеш

פרשת החודש

В Шабат га-гадоль

שבת הגדול כשחל בערב חג הפסח

В первый день Песах

ליו״ט ראשון של פסח

Во второй день Пecax

ליום שני של פסח

В субботу, приходящуюся на холь га-моэд Песах

לשבת חול המועד פסח

В седьмой день Песаха

לשביעי של פסח

На восьмой, последний день Песаха вне Святой земли

לשמיני של פסח בחו״ל

В первый день Шавуот

ליום ראשון של שבועות

Во второй день Шавуот

ליום שני של שבועות

В первый день рош га-шана Во второй день рош га-шана

ום ראשון של ראש השנא ליום שני של ראש השגה

В утренней молитве на Йом Кипур

לשחרית יום כפור

В минхе Йом Кииура

למנחת יום כפור

В первый день Суккот

ליו״ט ראשון של סוכות

Во второй день Суккот

В субботу, приходящуюся на холь га-моэд Суккот

ליום טוב שני של סוכות

לשבת חול המועד סוכות

В Шмини ацерет

לשמיני עצרת בחו״ל

В Симхат Гора

לשמיני עצרת ושמחת־תורה באה“ק

В дни общественных постов

לתענית ציבור

В утренней молитве 9 ава

לשחרית תשעה באב

В субботу׳ рош ходеш ав

לשבת ראש חודש אב

Тора с ѓафтарот - Новый перевод - The Torah - One Volume with Haftorah - new translation - страницы книги