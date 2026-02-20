Торчинов - Введение в буддологию
Курс лекций «Введение в буддологию» Евгения Торчинова — это, пожалуй, лучший русскоязычный учебник, который служит «входным билетом» в мир академического изучения буддизма. Торчинов, будучи выдающимся религиоведом и синологом, выстраивает повествование не как сухой перечень дат, а как живую историю идей, охватывающую путь традиции от проповеди Сиддхартхи Гаутамы до современных школ и их распространения на Западе.
Автор детально разбирает три главных этапа развития буддизма («повороты Колеса Дхармы»): Тхераваду с её акцентом на монашескую дисциплину и личное освобождение, Махаяну с концепцией великого сострадания и пустотности, и Ваджраяну — тантрический путь «алмазной колесницы». Торчинов блестяще объясняет сложнейшие философские категории (такие как анатман — отсутствие «я», или шуньята — пустота) через призму психотехники, показывая, что любая буддийская доктрина — это прежде всего инструмент для работы с сознанием.
Особая ценность лекций заключается в глубоком анализе региональных форм буддизма: от китайского Чань до тибетского Гелуг. Торчинов не боится проводить параллели с западной философией и современной наукой, делая древние тексты актуальными для сегодняшнего читателя. Книга завершается обзором истории буддологии как науки, что помогает понять, как менялось восприятие этой религии в глазах мирового сообщества.
М.: Академический проект, 2015, 335 с.
Философские технологии: востоковедение
ISBN 978-5-8291-1776-4
Торчинов Евгений - Введение в буддологию. Курс лекций - Содержание
Лекция 1. Предпосылки возникновения буддизма
Лекция 2. Основы буддийского учения
Лекция 3. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна
Лекция 4. Доктринальные тексты Махаяны (литература сутр)
Лекция 5. Классическая буддийская философия: Мадхьямика (Шуньявада)
Лекция б. Классическая буддийская философия: йогачара (виджнянавада) и теория Тзтхагатагарбхи
Лекция 7. Ваджраяна (тантрический буддизм)
Лекция 8. Буддийская традиция Тибета
Лекция 9. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке
Лекция 10. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом
Приложения
Приложение I. Литература сутр
Приложение II. Литература шастр
