Торчинов - Введение в буддологию

Курс лекций «Введение в буддологию» Евгения Торчинова — это, пожалуй, лучший русскоязычный учебник, который служит «входным билетом» в мир академического изучения буддизма. Торчинов, будучи выдающимся религиоведом и синологом, выстраивает повествование не как сухой перечень дат, а как живую историю идей, охватывающую путь традиции от проповеди Сиддхартхи Гаутамы до современных школ и их распространения на Западе.

Автор детально разбирает три главных этапа развития буддизма («повороты Колеса Дхармы»): Тхераваду с её акцентом на монашескую дисциплину и личное освобождение, Махаяну с концепцией великого сострадания и пустотности, и Ваджраяну — тантрический путь «алмазной колесницы». Торчинов блестяще объясняет сложнейшие философские категории (такие как анатман — отсутствие «я», или шуньята — пустота) через призму психотехники, показывая, что любая буддийская доктрина — это прежде всего инструмент для работы с сознанием.

Особая ценность лекций заключается в глубоком анализе региональных форм буддизма: от китайского Чань до тибетского Гелуг. Торчинов не боится проводить параллели с западной философией и современной наукой, делая древние тексты актуальными для сегодняшнего читателя. Книга завершается обзором истории буддологии как науки, что помогает понять, как менялось восприятие этой религии в глазах мирового сообщества.

Торчинов Евгений - Введение в буддологию - Курс лекций

М.: Академический проект, 2015, 335 с.

Философские технологии: востоковедение

ISBN 978-5-8291-1776-4

Торчинов Евгений - Введение в буддологию. Курс лекций - Содержание

Лекция 1. Предпосылки возникновения буддизма

Лекция 2. Основы буддийского учения

Лекция 3. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна

Лекция 4. Доктринальные тексты Махаяны (литература сутр)

Лекция 5. Классическая буддийская философия: Мадхьямика (Шуньявада)

Лекция б. Классическая буддийская философия: йогачара (виджнянавада) и теория Тзтхагатагарбхи

Лекция 7. Ваджраяна (тантрический буддизм)

Лекция 8. Буддийская традиция Тибета

Лекция 9. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке

Лекция 10. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом

Приложения