Торик Игорь - Энциклопедический путеводитель по Израилю
Уникальное по своей инфорцмации издание в сопровождении 150 цветных фото, более 200 рисунков, схем, гравюр и ч/б фото!
В этой книге, рассчитанной как на русскоязычного жителя Израиля, так и на иностранного пытливого туриста, предпочитающего этот язык, мы постараемся рассказать вам о как можно большем количестве мест, имеющих интерес как исторический, географический, природоведческий, так и просто красивых, любопытных, где с удовольствием можно провести время с друзьями или всей семьей.
Первая часть путеводителя имеет общеописательный характер и излагает основные сведения о нашей стране, рассчитанные скорее на туристов, и разбита на несколько главных тем - климат, население, современное государство и исторический очерк. Вторая часть, касающаяся Иерусалима, разбита на главы и содержит как общие сведения об этом, самом главном в мире городе, так и описание его районов и улиц, достопримечательностей и красот в алфавитном порядке. Части с третьей по седьмую также разбиты на главы и описывают различные географические районы Израиля, такие как Голаны, Галилея, Самария, Иудея и Негев.
Торик Игорь - Энциклопедический путеводитель по Израилю
Герцлия: Исрадон, 2008. — 784 с.
ISBN 978-5-94467-072-4
Торик Игорь - Энциклопедический путеводитель по Израилю - Содержание
Введение
Часть 1. Общие сведения
Географическое и геологическое описание
Климат
Вода
Флора и фауна
Современное государство
Современные народы Израиля
Некоторые исторические народы Израиля
Современные религии Израиля
Краткий очерк истории Израиля
Часть 2. Иерусалим и окрестности
Старый город и окрестности
Окрестности Масличной горы
Новый город
Окрестности Иерусалима
Часть 3. Голаны, Хермон, долина Хулы и восток Кинерета
Хермон
Северные Голаны и долина Хулы
Южные Голаны и восток Кинерета
Часть 4. Галилея, Запад Кинерета, Бейт Шеан, север побережья
Верхняя Галилея, Акко и запад Кинерета и Галилейский Палец
Нижняя Галилея, Кармель, Изреель и север побережья
Часть 5. Самария, Тель Авив, долина Шарон и центр побережья
Тель Авив
Долина Шарон и центр побережья
Горы Самарии и долина Иордана
Часть 6. Иудея, Шфела, юг побережья и Мертвое море
Мертвое море и Иерихон
Иудея и Иудейская пустыня
Шфела и юг побережья
Часть 7. Негев, Арава, Синай и сектор Газы
Северный Негев и сектор Газы
Центральный и южный Негев, Эйлат и Синай
Музеи Израиля
Музеи Иерусалима
Музеи Тель Авива-Яффо
Музеи района Тель Авива
Музеи Хайфы
Музеи других регионов
Хронологические таблицы
Указатель Иерусалим
Указатель Тель Авив
Указатель Израиль
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