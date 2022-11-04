Уникальное по своей инфорцмации издание в сопровождении 150 цветных фото, более 200 рисунков, схем, гравюр и ч/б фото!

В этой книге, рассчитанной как на русскоязычного жителя Израиля, так и на иностранного пытливого туриста, предпочитающего этот язык, мы постараемся рассказать вам о как можно большем количестве мест, имеющих интерес как исторический, географический, природоведческий, так и просто красивых, любопытных, где с удовольствием можно провести время с друзьями или всей семьей.

Первая часть путеводителя имеет общеописательный характер и излагает основные сведения о нашей стране, рассчитанные скорее на туристов, и разбита на несколько главных тем - климат, население, современное государство и исторический очерк. Вторая часть, касающаяся Иерусалима, разбита на главы и содержит как общие сведения об этом, самом главном в мире городе, так и описание его районов и улиц, достопримечательностей и красот в алфавитном порядке. Части с третьей по седьмую также разбиты на главы и описывают различные географические районы Израиля, такие как Голаны, Галилея, Самария, Иудея и Негев.

Торик Игорь - Энциклопедический путеводитель по Израилю Герцлия: Исрадон, 2008. — 784 с.

ISBN 978-5-94467-072-4

Торик Игорь - Энциклопедический путеводитель по Израилю - Содержание