Торндайк - История магии и экспериментальной науки - 2 тома
Первый том масштабного восьмитомника Торндайка посвящен Римской империи. Автор бросает вызов привычному стереотипу о том, что магия — это лишь суеверие, а наука — ее прямой антагонист. Торндайк доказывает: в первые века нашей эры магия и экспериментальная наука были практически неразделимы.
Основные темы и фигуры:
Плиний Старший и его «Естественная история»: Торндайк подробно разбирает, как Плиний смешивал точные наблюдения за природой с откровенно магическими рецептами, создав своего рода энциклопедию античных знаний (и заблуждений).
Гален и медицина: Анализ того, как величайший врач древности балансировал между строгой анатомией и верой в симпатическую магию лекарств.
Сенека и метеорология: Взгляд на то, как римские стоики пытались рационализировать природные явления, не отказываясь при этом от божественного провидения.
Христианская мысль: Как ранние отцы Церкви (например, Августин) относились к магии и астрологии. Торндайк показывает, что христианство не просто «запрещало» магию, но и активно переосмысляло ее механизмы в рамках своей теологии.
Почему это важно прочесть сегодня?
Разрушение мифов: Книга доказывает, что «научный метод» не появился из ниоткуда в эпоху Возрождения, а медленно выкристаллизовывался из магических практик древности.
Энциклопедический охват: Торндайк проработал тысячи манускриптов. Его работа — это «Википедия» по интеллектуальной истории Рима, написанная живым и эрудированным языком.
Связь времен: Вы увидите, как римская тяга к систематизации знаний (даже если эти знания касались амулетов) предопределила развитие средневековых университетов.
Кому будет интересно:
Историкам науки и философии.
Культурологам, изучающим античность и раннее христианство.
Всем, кто хочет понять, где на самом деле проходит граница между «чудом» и «экспериментом».
Торндайк Л. - История магии и экспериментальной науки и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга I. Римская империя
Москва: Клуб Касталия. 2018. - 296 с.
Торндайк Л. - История магии и экспериментальной науки и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга I. Римская империя - Содержание
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ
КНИГА I. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 2. «ИСТОРИЯ ПРИРОДЫ» ПЛИНИЯ
Ее место в истории науки
Экспериментальные тенденции Плиния
Как Плиний представлял себе магию
Наука магов
Магическая наука Плиния
ГЛАВА 3. СЕНЕКА И ПТОЛЕМЕЙ: ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОРИЦАНИЕ И АСТРОЛОГИЯ
ГЛАВА 4. ГАЛЕН
Человек и его время
Медицина и экспериментальная наука Галена
Отношение Галена к магии
ГЛАВА 5. ДРЕВНЯЯ ПРИКЛАДНАЯ НАУКА И МАГИЯ
ГЛАВА 6. ЭССЕ ПЛУТАРХА
ГЛАВА 7. АПУЛЕЙ ИЗ МАДАВРЫ
Жизнь и произведения Апулея
Магия в «Метаморфозах»
Магия в «Апологии»
ГЛАВА 8. «ЖИЗНЬ АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО» ФИЛОСТРАТА
ГЛАВА 9. ЛИТЕРАТУРНАЯ И ФИЛОСОФСКА КРИТИКА СУЕВЕРИЙ
ГЛАВА 10. МИСТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГЕРМЕСУ, ОРФЕЮ И ЗАРАТУСТРЕ
ГЛАВА 11. НЕОПЛАТОНИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ С АСТРОНОМИЕЙ И ТЕУРГИЕЙ (МАГИЕЙ)
ГЛАВА 12. ЭЛИАН, СОЛИН И ГОРАПОЛЛОН
Торндайк - История магии и экспериментальной науки, и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга ІІ. Ранняя христианская мысль
Москва: Клуб Касталия, 2018 г. - 198 с.
Л. Торндайк - История магии и экспериментальной науки, и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга ІІ. Ранняя христианская мысль - Содержание
Предисловие
Глава 13. Книга Еноха
Глава 14. Филон иудей
Глава 15. Гностики
Глава 16. Христианская апокрифика
Глава 17. «Признания Климента» и Симона мага
Глава 18. «Исповедь» Киприана и схожие истории
Глава 19. Ориген и Цельс
Глава 20. Другие христианские дискуссии, посвященные магии, до Августина
Глава 21. Христианство и естествознание; Василий, Епифаний и Физиолог
Глава 22. Августин о магии и астрологии
Глава 23. Взаимное проникновение языческой и христианской мысли в 4-м и 5-м веках нашей эры
