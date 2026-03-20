Торндайк - История магии и экспериментальной науки

Первый том масштабного восьмитомника Торндайка посвящен Римской империи. Автор бросает вызов привычному стереотипу о том, что магия — это лишь суеверие, а наука — ее прямой антагонист. Торндайк доказывает: в первые века нашей эры магия и экспериментальная наука были практически неразделимы.

Основные темы и фигуры:

Плиний Старший и его «Естественная история»: Торндайк подробно разбирает, как Плиний смешивал точные наблюдения за природой с откровенно магическими рецептами, создав своего рода энциклопедию античных знаний (и заблуждений).

Гален и медицина: Анализ того, как величайший врач древности балансировал между строгой анатомией и верой в симпатическую магию лекарств.

Сенека и метеорология: Взгляд на то, как римские стоики пытались рационализировать природные явления, не отказываясь при этом от божественного провидения.

Христианская мысль: Как ранние отцы Церкви (например, Августин) относились к магии и астрологии. Торндайк показывает, что христианство не просто «запрещало» магию, но и активно переосмысляло ее механизмы в рамках своей теологии.



Почему это важно прочесть сегодня?

Разрушение мифов: Книга доказывает, что «научный метод» не появился из ниоткуда в эпоху Возрождения, а медленно выкристаллизовывался из магических практик древности. Энциклопедический охват: Торндайк проработал тысячи манускриптов. Его работа — это «Википедия» по интеллектуальной истории Рима, написанная живым и эрудированным языком. Связь времен: Вы увидите, как римская тяга к систематизации знаний (даже если эти знания касались амулетов) предопределила развитие средневековых университетов.

Кому будет интересно:

Историкам науки и философии.

Культурологам, изучающим античность и раннее христианство.

Всем, кто хочет понять, где на самом деле проходит граница между «чудом» и «экспериментом».

Москва: Клуб Касталия. 2018. - 296 с.

Торндайк Л. - История магии и экспериментальной науки и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга I. Римская империя - Содержание

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

КНИГА I. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 2. «ИСТОРИЯ ПРИРОДЫ» ПЛИНИЯ

Ее место в истории науки

Экспериментальные тенденции Плиния

Как Плиний представлял себе магию

Наука магов

Магическая наука Плиния

ГЛАВА 3. СЕНЕКА И ПТОЛЕМЕЙ: ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОРИЦАНИЕ И АСТРОЛОГИЯ

ГЛАВА 4. ГАЛЕН

Человек и его время

Медицина и экспериментальная наука Галена

Отношение Галена к магии

ГЛАВА 5. ДРЕВНЯЯ ПРИКЛАДНАЯ НАУКА И МАГИЯ

ГЛАВА 6. ЭССЕ ПЛУТАРХА

ГЛАВА 7. АПУЛЕЙ ИЗ МАДАВРЫ

Жизнь и произведения Апулея

Магия в «Метаморфозах»

Магия в «Апологии»

ГЛАВА 8. «ЖИЗНЬ АПОЛЛОНИЯ ТИАНСКОГО» ФИЛОСТРАТА

ГЛАВА 9. ЛИТЕРАТУРНАЯ И ФИЛОСОФСКА КРИТИКА СУЕВЕРИЙ

ГЛАВА 10. МИСТИЧЕСКИЕ ТРУДЫ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГЕРМЕСУ, ОРФЕЮ И ЗАРАТУСТРЕ

ГЛАВА 11. НЕОПЛАТОНИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ С АСТРОНОМИЕЙ И ТЕУРГИЕЙ (МАГИЕЙ)

ГЛАВА 12. ЭЛИАН, СОЛИН И ГОРАПОЛЛОН



Торндайк - История магии и экспериментальной науки, и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга ІІ. Ранняя христианская мысль

Москва: Клуб Касталия, 2018 г. - 198 с.

Л. Торндайк - История магии и экспериментальной науки, и их связь с христианской мыслью в первые тринадцать веков нашей эры. Книга ІІ. Ранняя христианская мысль - Содержание

Предисловие

Глава 13. Книга Еноха

Глава 14. Филон иудей

Глава 15. Гностики

Глава 16. Христианская апокрифика

Глава 17. «Признания Климента» и Симона мага

Глава 18. «Исповедь» Киприана и схожие истории

Глава 19. Ориген и Цельс

Глава 20. Другие христианские дискуссии, посвященные магии, до Августина

Глава 21. Христианство и естествознание; Василий, Епифаний и Физиолог

Глава 22. Августин о магии и астрологии

Глава 23. Взаимное проникновение языческой и христианской мысли в 4-м и 5-м веках нашей эры