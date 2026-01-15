Богословие и наука

Русскоязычному читателю впервые предоставляется возможность познакомиться с оригинальными работами крупнейшего шотландского богослова XX века Томаса Торранса, посвященными проблеме пространственных представлений в греческой философии, а также в раннем и современном христианском богословии.

Идея перевода работ по этой проблеме возникла из осознания того, что мысль Торранса не только интересна, но может быть плодотворной для развития некоторых проблем православного богословия. Томас Торранс, которого автор этих строк знал лично и с которым поддерживал переписку, был глубоким знатоком греческой патристики, изнутри которой он сумел выделить важные проблемы, до него не поднятые и не разработанные, проблемы актуальные для православной богословской мысли нашего времени.

Торранс был глубоким знатоком греческой патристики, в которой он умел выделять важнейшие проблемы, до него не только не разработанные, но даже не поднятые, проблемы актуальные для православной богословской мысли нашего времени.Необходимость обращения к пространственным представлениям в богословии возникла тогда, когда отцы церкви пытались выразить тайну воплощения Сына Божьего.

Анализируя опыт ранних отцов церкви и критикуя современную протестантскую мысль,Томас Торранс исследует место идей о пространстве и времени в базовых богословских концепциях и предлагает свое видение взаимоотношения между воплощением и пространством-временем. Данная книга предлагает свежий взгляд на старые проблемы в контексте диалога между современной наукой и богословием.

Томас Торранс - Пространство, время и воплощение

Перевод с английского: Алексей Нестерук

Серия «Богословие и наука»

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. - VI+186 с.

ISBN: 978-5-89647-219-3

Томас Торранс - Пространство, время и воплощение - Содержание

Предисловие переводчика

Часть 1 ГРЕЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ОСНОВАНИИ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ

ПЛАТОН

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ У АРИСТОТЕЛЯ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ СТОИКОВ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

ПЛАТОНИЗМ

ПЛУТАРХ, АЛЬБИН, АПУЛЕЙ И АТТИК

ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

РАННЕЕ АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

Часть 2 ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ

Предисловие

Глава 1 ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В НИКЕЙСКОМ БОГОСЛОВИИ

Глава 2 ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В РЕФОРМАТОРСКОМ И СОВРЕМЕННОМ БОГОСЛОВИИ

Глава 3 ВОПЛОЩЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ

Алексей Нестерук ПРОСТРАНСТВО, ВОПЛОЩЕНИЕ И ЧЕЛОВЕК

Послесловие к богословию Томаса Торранса

Введение

Пространственные представления и богословие

Воплощение и парадокс субъективности

Пространственный парадокс в воплощении как экспликация пространства личной соотнесенности с Богом

УКАЗАТЕЛЬ

Томас Торранс - Пространство, время и воплощение - Предисловие

Томас Торранс - автор более чем сорока книг и пятисот статей.

Тематический выбор данной книги продиктован ее непосредственным отношением к проблемам диалога между богословием и наукой, в которую Торранс внес значительный вклад. Стиль и форма этой книги достаточно сложны, ибо они требуют от читателя знаний в области античной философии, трудов отцов церкви и истории современного западного богословия. Наряду с этим Торранс демонстрирует необычную эластичность в соотнесении богословско-философских идей с современной наукой.

Читать книги Торранса непросто, но, проникнувшись глубиной его идей, читатель может почувствовать себя обогащенным и просвещенным в вопросах доселе неизвестных.

Данное издание состоит из двух частей. Первая часть представляет собой обширную статью по проблеме пространства в греческой философии и раннем христианстве. В английском оригинале эта часть содержит много греческих терминов и фраз, сопровождающих их английский перевод. Во многих случаях мы использовали уже существующий русский перевод классических работ, указывая подробно библиографические данные. При этом оригинальный греческий перевод опускался. В ряде случаев мы сохраняли греческий текст для иллюстрации ключевых терминов и понятий. Вторая часть является переводом небольшой книги «Пространство, время и воплощение», состоящей, в свою очередь, из трех глав. Послесловие переводчика служит своего рода «шагом за горизонт» мировоззрения Томаса Торранса, в котором мы находим элементы синтеза с другими проблемами философии и богословия.