Торрей - Сила молитвы и преодолевающая молитва
В своей книге Торрей рассматривает молитву как самый мощный, но при этом часто неиспользуемый ресурс в распоряжении верующего. Он утверждает, что причина многих поражений в жизни церкви и отдельного христианина кроется в «безмолитвенности». Автор детально исследует библейское понятие «преодолевающей молитвы» — настойчивого и дерзновенного обращения к Богу, которое не отступает до тех пор, пока не получит ответ. Торрей подчеркивает, что такая молитва — это не попытка сломить Божье нежелание, а способ войти в полноту Его воли и высвободить Его силу для решения невозможных с человеческой точки зрения задач.
Значительная часть труда посвящена практическим условиям, при которых молитва становится действенной. Автор выделяет такие ключевые элементы, как молитва во имя Иисуса, молитва в Духе Святом, а также важность чистоты сердца и конкретности прошений. Он предостерегает от формализма, призывая к «молитвенной агонии» и упорству, сравнимому с борьбой Иакова с Богом. Торрей убежден, что каждое великое пробуждение в истории начиналось с того, что группа людей посвящала себя глубокой, преодолевающей молитве, и призывает читателя стать частью этого невидимого, но решающего духовного фронта.
Р. А. Торрей – Сила молитвы и преодолевающая молитва
Пер. с немецкого. – Германия: «Луч Надежды», 1996. – 116 с.
Р. А. Торрей – Сила молитвы и преодолевающая молитва - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ОБ АВТОРЕ
СИЛА МОЛИТВЫ
КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ И ЖЕЛАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ
ЗНАЧЕНИЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ ОБЩИН, ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА, ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ
КАК НАДО МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОСИМОЕ
ЧЬИ МОЛИТВЫ БОГ СЛЫШИТ
МОЛИТВА ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА
МОЛИТВА ВЕРЫ
ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ МОЛИТВА И МОЛИТВА ВО СВЯТОМ ДУХЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВЕ
ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ МОЛИТВА И ИСТИННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
