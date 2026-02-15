Торрей - Сила молитвы и преодолевающая молитва

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

В своей книге Торрей рассматривает молитву как самый мощный, но при этом часто неиспользуемый ресурс в распоряжении верующего. Он утверждает, что причина многих поражений в жизни церкви и отдельного христианина кроется в «безмолитвенности». Автор детально исследует библейское понятие «преодолевающей молитвы» — настойчивого и дерзновенного обращения к Богу, которое не отступает до тех пор, пока не получит ответ. Торрей подчеркивает, что такая молитва — это не попытка сломить Божье нежелание, а способ войти в полноту Его воли и высвободить Его силу для решения невозможных с человеческой точки зрения задач.

Значительная часть труда посвящена практическим условиям, при которых молитва становится действенной. Автор выделяет такие ключевые элементы, как молитва во имя Иисуса, молитва в Духе Святом, а также важность чистоты сердца и конкретности прошений. Он предостерегает от формализма, призывая к «молитвенной агонии» и упорству, сравнимому с борьбой Иакова с Богом. Торрей убежден, что каждое великое пробуждение в истории начиналось с того, что группа людей посвящала себя глубокой, преодолевающей молитве, и призывает читателя стать частью этого невидимого, но решающего духовного фронта.

Р. А. Торрей – Сила молитвы и преодолевающая молитва

Пер. с немецкого. – Германия: «Луч Надежды», 1996. – 116 с.

Р. А. Торрей – Сила молитвы и преодолевающая молитва - Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ

  • ОБ АВТОРЕ

  • СИЛА МОЛИТВЫ

  • КАКИЕ КОНКРЕТНЫЕ И ЖЕЛАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ

  • ЗНАЧЕНИЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ ОБЩИН, ДЛЯ НАШЕГО НАРОДА, ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ

  • КАК НАДО МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОСИМОЕ

  • ЧЬИ МОЛИТВЫ БОГ СЛЫШИТ

  • МОЛИТВА ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА

  • МОЛИТВА ВЕРЫ

  • ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ МОЛИТВА И МОЛИТВА ВО СВЯТОМ ДУХЕ

  • ПРЕПЯТСТВИЯ В МОЛИТВЕ

  • ПРЕОДОЛЕВАЮЩАЯ МОЛИТВА И ИСТИННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

