Тоталитаризм — центральная политическая тема XX века. Так думают все авторы, о которых заходит речь в этом сборнике (а в нем обсуждаются классические сочинения о тоталитаризме и связанных с ним темах — о кризисе традиционной культуры, о явлении масс и массового человека, об империализме): Ханна Арендт, Карл Барт, Ясперс, Ортега-и-Гассет, Романо Гвардини. Все они, я думаю, исходят из того, что тоталитаризм, иначе идео- кратия — совершенно новое явление, и попытки сопоставлять его с известными историческими явлениями диктатур, деспотий или каких-то еще форм узурпированной и ничем не ограниченной власти только уведут нас от приближения к этому феномену.

С особой глубиной и проницательностью уникальность тоталитаризма увидела и описала Ханна Арендт. Из ее анализа очевидно, что сами попытки искать для тоталитаризма исторические подобия, как и последующие из них рассуждения («на земле всегда бывали жестокие правители» и т. п.), представляют собой одну из стратегий примирения с тоталитаризмом. И если «классический», «жесткий» тоталитаризм для Европы давно отошел в историю, для нас в России он остается еще не поставленным всерьез вопросом.

Тоталитаризм: причины, последствия, возможности преодоления

Памяти проф. Г. Б. Гутнера (1960-2018) : По материалам серии конференций кафедры философии и гуманитарных дисциплин СФИ 2014-2015 гг.

Изд. 2-е, исправленное

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. 128 с.

ISBN 978-5-89100-215-9

Тоталитаризм: причины, последствия, возможности преодоления - Содержание

Д. М. Гзгзян. Предисловие

О. А. Седакова. Думать о выходе

Семинар ТОТАЛИТАРИЗМ В РАБОТАХ X. АРЕНДТ

Г. Б. Гутнер. Ханна Арендт об истоках тоталитаризма

Семинар ТОТАЛИТАРИЗМ В РАБОТАХ X. ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА И Р. ГВАРДИНИ

Г. Б. Гутнер. Человек массы и кризис культуры: опыт прочтения Хосе Ортеги-и-Гассета

Д. М. Гзгзян. Романо Гвардини: кризис культуры и конец Нового времени

Г. Б. Гутнер. Послесловие

Семинар ТОТАЛИТАРИЗМ В РАБОТАХ С. АВЕРИНЦЕВА

А. М. Копировский. Сергей Аверинцев о тоталитаризме

Семинар ТОТАЛИТАРИЗМ В РАБОТАХ К. ЯСПЕРСА

Г. Б. Гутнер. Вопрос о виновности: обсуждение книги Карла Ясперса

Г. Б. Гутнер. Тоталитарный эксперимент над человеком

Сведения об авторах

Тоталитаризм: причины, последствия, возможности преодоления - Предисловие

Этот сборник представляет деятельность научно-исследовательского семинара, работавшего в течение нескольких последних лет в Свято-Филаретовском православно-христианском институте в виде серии научных конференций. Возвращение к теме тоталитаризма было не столько обращением к прошлому, сколько попыткой осмыслить настоящее и будущее: последствия и возможности преодоления все еще таинственного и мрачного феномена тоталитаризма. Инициатором и душой этого предприятия был Григорий Борисович Гутнер (26.02.1960-07.02.2018), философ, приобретший заслуженную известность и авторитет на ниве теории познания и методологии науки. Тематика семинара, с трудами которого знакомит нас это издание, оказалась в поле интереса Григория Борисовича в силу его гражданской и личностной позиции, острого чувства исторической ответственности за время и место, в которые была помещена его собственная жизнь и судьба. Понимание себя, как одна из несомненных задач настоящего мыслителя, всегда предполагает осознанную сопряженность с обстоятельствами своего собственного существования, а человеку, выросшему в нашей стране и к тому же выросшему в философа, вряд ли возможно, сохраняя верность предназначенной этим занятием позиции, пройти мимо тоталитарного прошлого и его возможной трансформации. Г. Б. Гутнер взялся за эту тему с присущей ему обстоятельностью. В ходе семинара, где он как правило выступал основным докладчиком, были последовательно затронуты все принципиальные стороны вопроса: истоки и содержание исследуемого феномена, гражданская ответственность, вина за триумф тоталитарных идей и национальное покаяние.

Но ясность в главном вопросе — как оказался возможным многоликий, но одинаково ужасный тоталитаризм и что может означать его действительное преодоление — против ожидания наступать не спешила. Тяжелое наваждение XX века обнаружило свойства инфернально-мистические, способность сделать человека не только средством, но и инициатором торжества ада на земле. Какие ресурсы в таком случае могут позволить человеку и человечеству осуществить свою полноценную реабилитацию — это вопрос, который по существу воспроизводит одну из главных тайн библейского откровения: о падении и искуплении человека. Но как ввести это проблемное родство в дискурсивное пространство и найти способ такого понимания, которое может стать надежно воспроизводимым? Это задача, требующая мобилизации одновременно интеллектуальных и превышающих их духовных сил, специальной взаимной настроенности вовлеченных лиц, особого климата доверия, без чего едва обозначенный чуть выше мистический аспект тоталитаризма, обнаружившийся и в ходе этого семинара, вряд ли поддастся самому добросовестному познавательному усилию. Остается только сожалеть, что открывшиеся таким образом перспективы уже не смогут быть реализованы, так как без Григория Борисовича это создавшееся его усилиями небольшое сообщество скорее всего не сможет продолжить свою деятельность в прежней форме. Тем не менее доставшееся ему наследие оно обязано сохранить и приумножить в благодарную память о своем руководителе. Именно такую цель и преследует издание настоящего сборника.

Д. М. Гзгзян