Тойнби - Цивилизация перед судом истории
Книга «Цивилизация перед судом истории» представляет собой сборник работ известного британского историка и философа истории Арнольда Джозефа Тойнби. В этих эссе автор размышляет о судьбах человеческих цивилизаций, причинах их подъёма и упадка, а также о духовных и культурных факторах, определяющих развитие общества.
Тойнби анализирует исторический опыт различных цивилизаций и выдвигает идею, что их развитие определяется способностью отвечать на исторические вызовы. По мнению автора, цивилизации возникают и развиваются тогда, когда творческое меньшинство способно дать адекватный ответ на возникающие кризисы.
В книге рассматриваются вопросы культурного и духовного кризиса современного мира, роль религии в истории, а также перспективы дальнейшего развития человечества. Тойнби подчёркивает, что будущее цивилизации во многом зависит от нравственных и духовных ориентиров общества.
Книга будет интересна историкам, философам, культурологам и всем читателям, интересующимся философией истории и глобальными закономерностями развития человеческих цивилизаций.
Тойнби Арнольд - Цивилизация перед судом истории: Сборник
Пер. с англ. И.Е. Киселевой, М.Ф. Носовой
М.: Академический проект, 2022, 661 с.
Серия "Философские технологии: Теории цивилизаций"
ISBN 978-5-8291-3841-7
Тойнби Арнольд - Цивилизация перед судом истории: Сборник - Содержание
Старомоден ли профессор Тойнби? (В.И. Уколова)
Автор приносит благодарность
Цивилизация перед судом истории
Предисловие
Мой взгляд на историю
Современный момент истории
Повторяется ли история?
Греко-римская цивилизация
Унификация мира и изменение исторической перспективы
Европа сужается
Будущее сообщества
Цивилизация перед судом
Византийское наследие России
Ислам, Запад и будущее
Столкновения цивилизаций
Христианство и цивилизация
Значение истории для души
Theologia Historici
Чисто приземленный взгляд
Чисто потусторонний взгляд
Третий взгляд: мир как провинция Царства Божьего
Мир и Запад
Предисловие
Россия и Запад
Ислам и Запад
Индия и Запад
Дальний Восток и Запад
Психология столкновений
Греки, римляне и остальной мир
Пережитое
Предисловие
Часть первая. Судьбы
1. Отъезд в школу
2. Три греческих образования
3. Август 1914-го
4. Две Парижские мирные конференции
5. Тридцать три года в Четем-Хаусе
6. Почему и как я работаю?
7. Янус в семьдесят пять
8. Другое дело
9. Религия: во что я верю и во что не верю
Приложение
Часть вторая. Людские дела на протяжении моей жизни
1. Людские дела и человеческая природа
2. Викторианская иллюзия стабильности разбивается вдребезги
3. Война: изменения в ее характере и в отношении к ней людей
4. Борьба меж ду гуманизмом и бесчеловечностью
5. Наука и технология: во благо или во зло?
6. Перетягивание каната
7. Ветер перемен в религии
8. Непредвиденные последствия
9. Посмертная повестка дня
Комментарии
