Тойнби - Цивилизация перед судом истории

Тойнби - Цивилизация перед судом истории
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art
Series Философские технологии: Теории цивилизаций (1 book)

Книга «Цивилизация перед судом истории» представляет собой сборник работ известного британского историка и философа истории Арнольда Джозефа Тойнби. В этих эссе автор размышляет о судьбах человеческих цивилизаций, причинах их подъёма и упадка, а также о духовных и культурных факторах, определяющих развитие общества.

Тойнби анализирует исторический опыт различных цивилизаций и выдвигает идею, что их развитие определяется способностью отвечать на исторические вызовы. По мнению автора, цивилизации возникают и развиваются тогда, когда творческое меньшинство способно дать адекватный ответ на возникающие кризисы.

В книге рассматриваются вопросы культурного и духовного кризиса современного мира, роль религии в истории, а также перспективы дальнейшего развития человечества. Тойнби подчёркивает, что будущее цивилизации во многом зависит от нравственных и духовных ориентиров общества.

Книга будет интересна историкам, философам, культурологам и всем читателям, интересующимся философией истории и глобальными закономерностями развития человеческих цивилизаций.

Тойнби Арнольд - Цивилизация перед судом истории: Сборник

Пер. с англ. И.Е. Киселевой, М.Ф. Носовой

М.: Академический проект, 2022, 661 с.

Серия "Философские технологии: Теории цивилизаций"

ISBN 978-5-8291-3841-7

Тойнби Арнольд - Цивилизация перед судом истории: Сборник - Содержание

Старомоден ли профессор Тойнби? (В.И. Уколова)

Автор приносит благодарность

Цивилизация перед судом истории

  • Предисловие

  • Мой взгляд на историю

  • Современный момент истории

  • Повторяется ли история?

  • Греко-римская цивилизация

  • Унификация мира и изменение исторической перспективы

  • Европа сужается

  • Будущее сообщества

  • Цивилизация перед судом

  • Византийское наследие России

  • Ислам, Запад и будущее

  • Столкновения цивилизаций

  • Христианство и цивилизация

  • Значение истории для души

  • Theologia Historici

  • Чисто приземленный взгляд

  • Чисто потусторонний взгляд

  • Третий взгляд: мир как провинция Царства Божьего

Мир и Запад

  • Предисловие

  • Россия и Запад

  • Ислам и Запад

  • Индия и Запад

  • Дальний Восток и Запад

  • Психология столкновений

  • Греки, римляне и остальной мир

Пережитое

  • Предисловие

  • Часть первая. Судьбы

    • 1. Отъезд в школу

    • 2. Три греческих образования

    • 3. Август 1914-го

    • 4. Две Парижские мирные конференции

    • 5. Тридцать три года в Четем-Хаусе

    • 6. Почему и как я работаю?

    • 7. Янус в семьдесят пять

    • 8. Другое дело

    • 9. Религия: во что я верю и во что не верю

    • Приложение

  • Часть вторая. Людские дела на протяжении моей жизни

    • 1. Людские дела и человеческая природа

    • 2. Викторианская иллюзия стабильности разбивается вдребезги

    • 3. Война: изменения в ее характере и в отношении к ней людей

    • 4. Борьба меж ду гуманизмом и бесчеловечностью

    • 5. Наука и технология: во благо или во зло?

    • 6. Перетягивание каната

    • 7. Ветер перемен в религии

    • 8. Непредвиденные последствия

    • 9. Посмертная повестка дня

Комментарии

