Тойнби - Цивилизация перед судом истории

Книга «Цивилизация перед судом истории» представляет собой сборник работ известного британского историка и философа истории Арнольда Джозефа Тойнби. В этих эссе автор размышляет о судьбах человеческих цивилизаций, причинах их подъёма и упадка, а также о духовных и культурных факторах, определяющих развитие общества.

Тойнби анализирует исторический опыт различных цивилизаций и выдвигает идею, что их развитие определяется способностью отвечать на исторические вызовы. По мнению автора, цивилизации возникают и развиваются тогда, когда творческое меньшинство способно дать адекватный ответ на возникающие кризисы.

В книге рассматриваются вопросы культурного и духовного кризиса современного мира, роль религии в истории, а также перспективы дальнейшего развития человечества. Тойнби подчёркивает, что будущее цивилизации во многом зависит от нравственных и духовных ориентиров общества.

Книга будет интересна историкам, философам, культурологам и всем читателям, интересующимся философией истории и глобальными закономерностями развития человеческих цивилизаций.

Тойнби Арнольд - Цивилизация перед судом истории: Сборник

Пер. с англ. И.Е. Киселевой, М.Ф. Носовой

М.: Академический проект, 2022, 661 с.

Серия "Философские технологии: Теории цивилизаций"

ISBN 978-5-8291-3841-7

Тойнби Арнольд - Цивилизация перед судом истории: Сборник - Содержание

Старомоден ли профессор Тойнби? (В.И. Уколова)

Автор приносит благодарность

Цивилизация перед судом истории

Предисловие

Мой взгляд на историю

Современный момент истории

Повторяется ли история?

Греко-римская цивилизация

Унификация мира и изменение исторической перспективы

Европа сужается

Будущее сообщества

Цивилизация перед судом

Византийское наследие России

Ислам, Запад и будущее

Столкновения цивилизаций

Христианство и цивилизация

Значение истории для души

Theologia Historici

Чисто приземленный взгляд

Чисто потусторонний взгляд

Третий взгляд: мир как провинция Царства Божьего

Мир и Запад

Предисловие

Россия и Запад

Ислам и Запад

Индия и Запад

Дальний Восток и Запад

Психология столкновений

Греки, римляне и остальной мир

Пережитое

Предисловие

Часть первая. Судьбы 1. Отъезд в школу 2. Три греческих образования 3. Август 1914-го 4. Две Парижские мирные конференции 5. Тридцать три года в Четем-Хаусе 6. Почему и как я работаю? 7. Янус в семьдесят пять 8. Другое дело 9. Религия: во что я верю и во что не верю Приложение

Часть вторая. Людские дела на протяжении моей жизни 1. Людские дела и человеческая природа 2. Викторианская иллюзия стабильности разбивается вдребезги 3. Война: изменения в ее характере и в отношении к ней людей 4. Борьба меж ду гуманизмом и бесчеловечностью 5. Наука и технология: во благо или во зло? 6. Перетягивание каната 7. Ветер перемен в религии 8. Непредвиденные последствия 9. Посмертная повестка дня



Комментарии