Arnold J. Toynbee A STUDY OF HISTORY

Арнольд Джозеф Тойнби — знаменитый британский ученый, философ, публицист и политолог, автор одного из значительнейших исторических трудов XX века — двенадцатитомного «Исследования истории».

Эта работа, вошедшая в золотой фонд мировой научной мысли, была переведена на все европейские языки и по сей день не утратила своей актуальности.

Арнольд Тойнби - исследование истории

Главное свое произведение А. Дж. Тойнби опубликовал между 1934 и 1961 гг. Оно, как и многие другие его исторические и философские исследования, было переведено не только на европейские языки, но и на арабский, гуджарати, японский, персидский и сингальский языки. В 1991 г. вышел и долгожданный русский перевод (Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ./Сост. Огурцов А. П.; вступ, ст. Уколовой В. И.; заключ. ст. Рашковского Е. Б. —М.: Прогресс, 1991). Это издание представляло собой сильно сокращенный вариант, составленный отечественными исследователями на основе первых 10 томов «Исследования истории», и впервые ознакомило русского читателя с концепцией всемирно известного историка.

Достоинство нашего издания в том, что оно, в первую очередь, представляет собой перевод сокращенного варианта, составленного еще при жизни Тойнби и лично им отредактированного (а тем самым и вновь «освоенного») в зрелый период его творчества (т. е. после Второй мировой войны). Таким образом, это издание учитывает ту эволюцию, которую претерпели взгляды выдающегося мыслителя начиная со времени выхода первых томов. К тому же, сокращенный вариант, сделанный Д. Ч. Сомервеллом по личной инициативе и одобренный самим Тойнби, позволяет ознакомиться со знаменитой концепцией гораздо большему количеству читателей, интересующихся историей, но не имеющих времени прочесть все 12 томов.

При этом наиболее важным является тот факт, что фрагменты выбраны не произвольно, а вполне адекватно представляют философию истории Тойнби в том виде, в каком она выражена в «Исследовании». Если бы это было не так, Тойнби вряд ли одобрил бы данную публикацию. Главным достоинством именно этого варианта является то, что аргументация «Исследования» в основном сохранена, и лишь многочисленные примеры были сокращены до оптимального количества.

Так что читатель имеет редкую возможность ознакомиться с великим трудом, сильно потерявшим в объеме, но не в смысловом содержании. В заключение необходимо отметить, что вариант, изданный под редакцией Д. Ч. Сомервелла, во всем мире уже давно стал своего рода классикой и наиболее часто издаваемым вариантом «Исследования истории». Сокращенное изложение I—VI томов увидело свет в 1946 г., VII—X томов — в 1957 г. В I960 г. этот вариант был издан в одном томе, а позднее, в 1972 г., появилась даже иллюстрированная версия, способствовавшая еще большему расширению круга читателей и почитателей Тойнби.

Арнольд Тойнби - Исследование истории - Возникновение, рост и распад цивилизаций

Арнольд Дж. Тойнби; пер. с англ. К.Я. Кожурина

М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. - 670, [2] с.

ISBN 978-5-17-057736-1 (ООО «Изд-во АСТ»)(С: Philosophy)

ISBN 978-5-403-00863-1 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-17-057576-3 (ООО «Изд-во АСТ»)(С: (Философия(У))

ISBN 978-5-403-00862-4 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

Арнольд Тойнби - Исследование истории - Возникновение, рост и распад цивилизаций - Содержание

От Издателя

Предисловие автора

Примечание Д. Ч. Сомервелла

План книги

Кожурин К. Я. История с высоты птичьего полета («Исследование истории» А. Дж. Тойнби)

I. Введение

I. Единица исторического исследования

II. Сравнительное исследование цивилизаций

III. Сравнимость обществ

II. Возникновение цивилизаций

IV. Проблема и неверные пути ее решения

V. Вызов-и-ответ

VI. Достоинства неблагоприятных условий

VII. Вызов окружающей среды

VIII. Золотая середина

III. Рост цивилизаций

IX. Задержанные цивилизации

X. Природа роста цивилизаций

XI. Анализ роста

XII. Дифференциация в процессе роста

IV. Надломы цивилизаций

XIII. Природа проблемы

XIV. Детерминистские решения

XV. Потеря господства над окружающей средой

XVI. Неудача в самоопределении

Краткое содержание I тома

Арнольд Тойнби - Исследование истории - Возникновение, рост и распад цивилизаций - Предисловие автора

Когда господин Сомервелл прислал мне свою рукопись, прошло уже более четырех лет со времени публикации IV—VI томов и более девяти — со времени публикации I-III. Для писателя акт публикации, я полагаю, всегда имеет эффект возврата в чуждое тело произведения, на протяжении времени создания являвшегося частью жизни своего создателя. А в данном случае между моей книгой и мной пролегла война 1939-1945 гг. с вызванной ею занятостью и переменой обстоятельств (тома IV-VI были опубликованы за сорок один день до начала войны).

Работая над рукописью господина Сомервелла, я тем самым был в состоянии (несмотря на его умение сохранять мои собственные слова) прочесть сокращенный вариант почти так, как если бы он был новой книгой, написанной не мной. Я сделал эту книгу теперь полностью моей, то там, то здесь поправляя слог по всему тексту книги (с великодушного согласия господина Сомервелла), но не сравнивая сокращенный вариант с оригиналом строка за строкой, и считал своей обязанностью никогда не вставлять пассажи, выкинутые господином Сомервеллом, убедившись, что автор [оригинала], к несчастью, плохой судья того, что является необходимой частью его произведения, а что — нет.

Создатель искусного сокращенного варианта оказывает автору неоценимую услугу, которую его собственная рука не может для него сделать с легкостью, и читатели настоящего тома, знакомые с первоначальным текстом, я уверен, согласятся со мной в том, что мастерство господина Сомервелла в самом деле искусно. Ему удалось сохранить аргументацию книги, представить большую ее часть в оригинальных словах и в то же самое время сократить шесть томов до одного. Если бы передо мной стояла подобная задача, я сомневаюсь, что сумел бы с ней справиться.

Хотя господин Сомервелл постарался насколько возможно облегчить для автора работу над сокращенным вариантом, прошло еще два года после того, как я впервые сел за книгу. В течение недель и месяцев я вынужден был отложить книгу в сторону, и она лежала нетронутой у меня под рукой. Эта задержка была вызвана острой необходимостью военной работы. Однако заметки к оставшейся части книги остались в целости, хранясь в сейфе Совета по иностранным делам в Нью-Йорке (я отправил их в Мюнхен на неделю исполнительному секретарю Совета господину Мэллори, который любезно согласился позаботиться о них), а там, где есть жизнь — есть надежда окончания работы. Не последней из причин моей благодарности господину Сомервеллу является то, что процесс работы над его сокращенным вариантом уже опубликованных томов помог мне вновь обратиться к тем томам, что я еще должен был написать.

Я счастлив также и тому, что этот том публикуется, подобно полной версии книги, издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс», и что указатель составлен мисс В. М. Бултер, которой читатели полной версии уже обязаны двумя указателями к томам I—III и IV—VI.

Арнольд Дж. Тойнби

Арнольд Тойнби - Исследование истории - Цивилизации во времени и пространстве

Арнольд Дж. Тойнби; пер. с англ. К.Я. Кожурина

М.: ACT: ACT МОСКВА, 2009. - 863

ISBN 978-5-17-058472-7 (ООО «Изд-во АСТ»)(С: Philosophy)

ISBN 978-5-403-00867-9 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-17-058077-4 (ООО «Изд-во АСТ»)(С: (Философия(У))

ISBN 978-5-403-00865-5 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-985-16-6916-1

Oxford University Press, 1946; renewed 1974 by Arnold J. Toynbee and Dorothea Grace Somervell D

Перевод, вступительная статья, комментарии К.Я. Кожурин, 2009

ISBN 978-985-16-7051-8

ООО «Академия Исследования Культуры», 2009 (ООО «Харвест»)

ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

Арнольд Тойнби - Исследование истории - Цивилизации во времени и пространстве - Содержание

V. Распады цивилизаций

XVII. Природа распада

XVIII. Раскол в социальной системе

XIX. Раскол в душе

XX. Отношение между распадающимися обществами и индивидами

XXI. Ритм распада

XXII. Стандартизация в процессе распада

VI. Универсальные государства

XXIII. Цели или средства?

XXIV. Мираж бессмертия

XXV. Sic vos non vobis

VII. Вселенские церкви

XXVI. Альтернативные концепции отношения Вселенских церквей к цивилизациям

1. Церковь как раковая опухоль

2. Церковь как куколка

3. Церковь как высший вид общества

а) Новая классификация

б) Значение прошлого церквей

в) Конфликт между сердцем и разумом

г) Перспективы церквей на будущее

XXVII. Роль цивилизаций в жизни церквей

1. Цивилизация как увертюра

2. Цивилизация как регресс

XXVIII. Вызов воинственности на земле

VIII. Героические века

XXIX. Ход трагедии

IX. Контакты между цивилизациями в пространстве

XXX. Расширение поля исследования

XXXI. Обзор столкновений между современными цивилизациями

1. План действий

2. Действия по плану

а) Столкновения с современной западной цивилизацией

i) Современный Запад и Россия

ii) Современный Запад и основной ствол православного христианства

iii) Современный Запад и индусский мир

iv) Современный Запад и исламский мир

v) Современный Запад и евреи

vi) Современный Запад, дальневосточная цивилизация и туземные цивилизации Америки

vii) Характерные черты столкновений между Западом Нового времени и современными ему цивилизациями

б) Столкновения со средневековым западно-христианским миром

і) Прилив и отлив крестовых походов

ii) Средневековый Запад и сирийский мир

iii) Средневековый Запад и греческий православно-христианский мир

в) Столкновения между цивилизациями первых двух поколений

і) Столкновения с эллинской цивилизацией после Александра Македонского

ii) Столкновения с эллинской цивилизацией до Александра Македонского

iiі) Плевелы и пшеница

XXXII. Драма столкновений между современными друг другу цивилизациями

XXXIII. Последствия столкновений между современными друг другу цивилизациями

1. Последствия неудачных нападений

2. Последствия успешных нападений

а) Воздействие на социальную систему

б) Ответы души

і) Дегуманизация

ii) Зелотство и иродианство

iiі) Евангелизм

X. Контакты между цивилизациями во времени

XXXIV. Обзор ренессансов

XI. Закон и свобода в истории

XXXV. Постановка проблемы

XXXVI. Подверженность человеческой деятельности «законам Природы»

XXXVII. Неподчинение человеческой природы законам Природы

XXXVIII. Закон Бога

XII. Перспективы западной цивилизации

XXXIX. Необходимость данного исследования

XL. Неубедительность априорных ответов

XLI. Доказательства истории цивилизаций

XLII. Технология, война и правительство

XLIII. Технология, классовые противоречия и занятость

XIII. Заключение

XLIV. Как была написана эта книга

Краткое содержание II тома