Тозер Эйден Уилсон - Как исполняться Святым Духом

На страницах данной книги представлены основные идеи серии проповедей, последовательно прочитанных воскресными вечерами с кафедры церкви, пастором которой я являюсь. Проповеди были записаны стенографически, и позже сокращены до объема этой книги. Пятый раздел, бывший частью этой серии проповедей, здесь не приводится.

Мы все очень часто употребляем слово «дух». Я же хочу рассказать, что подразумевает под собой это слово, а что не подразумевает. Прежде всего, мы исключаем все вторичные употребления слова «дух». Итак, речь пойдет не о смелости, когда мы говорим: «Вот это сила духа!» Не о характере, темпераменте или мужестве. Я хочу обсудить не что-то расплывчатое. Дух - это конкретная сущность, которая может быть определена. Если определить будет сложно, то по крайней мере, можно описать. Дух так же реален, как и материя, но, в отличие от материи, он имеет другой способ бытия (существования).

Все мы в некоторой степени материалисты. Мы рождаемся от материальных родителей в материальный мир; нас пеленают в материальные пеленки, питают материальным молоком и укладывают в материальной кроватке. Мы спим, ходим, живем, разговариваем и растем в мире материи. Материя навязчиво давит на нас и настолько полно овладевает нашим мышлением, что мы не можем говорить о духе, не используя при этом материалистические термины. Бог сотворил человека из праха земного, и по сей день человек состоит из праха, и мы никак не можем стряхнуть его окончательно.