Християнське богослов’я вчить доктрині передуючої благодаті, яка коротко означає, що перш ніж людина стає здатною шукати Бога, Бог повинен спочатку Сам відшукати цю людину. Перш ніж грішна людина матиме правильні думки про Бога, в ній повинна відбутися робота просвітлення – можливо, недосконала, але все ж справжня робота, яка стає таємною причиною всіх бажань, пошуків і молитов, які можуть слідувати за нею. Ми шукаємо Бога тому і лише тому, що Він спочатку вклав у нас бажання, яке спонукає нас до пошуків. «Ніхто не може прийти до мене, – сказав наш Господь, – коли Отець, Який Мене послав, не притягне його» (Івана 6:44), і саме цим передуючим притяганням Бог забирає у нас усі залишки заслуг за акт приходу. Поштовх до прагнення Бога походить від Самого Бога, але результатом цього поштовху є бажання душі приліпитися до Ньому; і весь час, коли шукаємо Його, ми вже перебуваємо в Його руці: «Мене підтримує Твоя правиця».

У цьому божественному «підтриманні» і людському «приліпленні» немає ніякого протиріччя. Все від Бога, бо, як вчить фон Гюґель, Бог завжди передує. Однак на практиці (тобто коли передуюча дія Бога зустрічається з теперішньою відповіддю людини) людина повинна шукати Бога. З нашого боку має бути позитивна взаємність, якщо це таємне Боже покликання має вилитися в явне переживання Божественного. Теплою мовою особистих почуттів про це сказано в Псалмі 42:2-3: «Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, – Живого Бога! Коли ж я нарешті прийду і з’явлюся перед обличчям Бога?». Це глибинний поклик до глибини, і спрагле серце зрозуміє його.

Доктрина виправдання вірою – ця біблійна істина і благословенний порятунок від безплідного законництва та марних зусиль над собою – у наш час потрапила в погану компанію, і багатьма інтерпретується як така, що фактично закриває людям шлях до пізнання Бога. Весь процес християнського навернення став механічним і бездуховним. Тепер віру можна сповідувати без жодних перешкод для морального життя і не бентежачи Адамове его. Христа можна прийняти, не викликаючи в душі того, хто приймає, особливої любові до Нього. Людина «врятована», але вона не голодна і не спрагла за Богом. Насправді її спеціально вчать і заохочують задовольнятися малим.

Сучасний вчений загубив Бога серед чудес Його світу; ми, християни, перебуваємо в реальній небезпеці загубити Бога посеред чудес Його Слова. Ми майже забули, що Бог є Особистістю і тому Його можна плекати, як і будь-яку особу. Особистості притаманна здатність пізнавати інші особистості, але повне пізнання однієї особистості іншою не може бути досягнуте за одну зустріч. Лише після тривалого і сповненого любові душевного спілкування можливості обох можуть розкритися сповна.