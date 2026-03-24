Почему, когда дело касается евреев, люди готовы поверить во все что угодно, тогда как в любом другом случае они руководствуются обычным здравым смыслом? Эти вопросы беспокоят многих. И все же, невзирая на то, что существует масса полемической литературы на тему современного антисемитизма, эти вопросы все еще ждут удовлетворительного решения. В ответ на всякое обвинение в адрес евреев, высказанное либо в спокойном, либо в невыдержанном тоне, неизменно следовала тщательно аргументированная и веская защита. На основе убедительных и неопровержимых доказательств, а также строгих данных статистики ненависть к евреям, казалось бы, давно должна была исчезнуть. Однако она процветает, представляя собой угрозу не только для спокойствия и физической безопасности еврейского населения, но и для внутренней сплоченности и стабильности всех демократических наций. Эта ненависть сильнее и глубже, чем предполагали либеральные утописты, верившие в разум и просвещение.

Все статистические данные и все аргументы, призванные отвести всевозможные обвинения против евреев, фактически не сумели справиться ни с одним из клеветнических измышлений, которые по-прежнему тем более жизнеспособны, чем легче их опровергнуть. Любая ложь, какой бы глупой, мелочной или чудовищной она ни была, играет на руку тем, кто рассчитывает на ее воздействие. Рузвельт— еврей? Бенджамин Франклин— автор злобного антисемитского памфлета? Евреи контролируют экономику и промышленность, а также прессу или что бы то ни было? А чего стоят разглагольствования об «арийской» расе и «неарийских» париях! Историки, социологи, антропологи, не говоря уже о тех, кто просто выступает за правду, могут приводить какие угодно доказательства абсурдности антисемитских сплетен и слухов, но те, кто в них верит, будут верить по-прежнему — и поступать так, как если бы все это было правдой.

Джошуа Трахтенберг - Дьявол и евреи. Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом

М. : Библиотека Михаила Гринберга ; Книжники, 2021. — 352 с.

ISBN 978-5-905826-34-4

Джошуа Трахтенберг - Дьявол и евреи. Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом - Содержание

Введение

Средневековые суеверия и современный антисемитизм

ЧАСТЬ I. Демоническая фигура еврея

Глава I. Дьявол во плоти

Глава II. Антихрист

Глава III. С рогами и хвостом

ЧАСТЬ II. ЕВРЕЙ — МАГ И КОЛДУН

Глава IV. Еврей исполнен чародейства

Глава V. Европа открывает каббалу

Глава VI. Магия и медицина

Глава VII. Отравители

Глава VIII. Осквернение гостии и священных изображений

Глава IX. Ритуальное убийство

Глава X. Кровавый навет

ЧАСТЬ III. ЕВРЕЙ КАК ЕРЕТИК

Глава XI. Церковь и евреи

Глава XII. Неверный или еретик?

Глава XIII. Борьба с ростовщичеством

Глава XIV. Крестовый поход против колдовства

Глава V. Еретик — колдун — еврей

ЭПИЛОГ. По-прежнему отродья дьявола

Примечания автора

Библиография

О.Белова. ЕВРЕИ И НЕЧИСТАЯ СИЛА (По материалам славянской народной культуры)

Дж. Оруэлл. ИЗБРАННЫЕ

Л. Кацис. «ДЬЯВОЛ И ЕВРЕИ» В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

Именной указатель

Географические названия