Эта книга — часть большого исследовательского проекта.

Его задача — исследовать и интерпретировать основные взгляды и подходы к личности Иисуса Христа в новозаветных текстах и раннехристианской литературе.

Эта задача требует больших усилий, но и вознаграждает библеиста глубоким духовным удовлетворением.

По ходу исследования и написания данной монографии мне помогали многие люди в Греции и за ее пределами. Всем им я выражаю горячую признательность. Особо благодарю своих студентов в Греческой православной богословской школе Святого Креста в Бруклине (штат Массачусетс), которым я давал ознакомиться с набросками этой книги в 1980-1981 учебном году.

Их активное участие в курсе по экзегетике Евангелия от Марка помогло мне четче обрисовать трудные и неясные места

Книга написана с одной единственной целью: помочь читателю увидеть (пусть лишь отчасти и туманно), каким предстает Господь наш в Евангелии от Марка.

Димитрий Тракателлис - ВЛАСТЬ И СТРАДАНИЕ - Христологические аспекты Евангелия от Марка

Серия «Современная библеистика»

Москва: Издательство ББИ, 2012 г, - 257 с.

ISBN 978-5-89647-275-9

Димитрий Тракателлис - ВЛАСТЬ И СТРАДАНИЕ - Христологические аспекты Евангелия от Марка - Серия «Современная библеистика» - Содержание

Предисловие

Введение

ГЛАВА 1 ПРОЯВЛЕНИЕ ВЛАСТИ И ПРЕЛЮДИЯ СТРАСТЕЙ (МК 1:1-8:26)

Проявления Власти Иисуса: этап первый (1:1-3:6)

Проявления Власти Иисуса: этап второй (3:7-6:6)

Проявления Власти Иисуса: этап третий (6:7-8:26)

ГЛАВА 2 РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ КОНЦЕПЦИЯМИ ВЛАСТИ И СТРАДАНИЙ (МК 8:27-10:52)

ГЛАВА 3 ИСПОЛНЕНИЕ СТРАСТЕЙ В СВЕТЕ ВЛАСТИ (МК 11:1-16:20)

Первая фаза: конфликт достигает кульминации (11:1-13:36)

Вторая фаза: страсти (14:1-15:47)

Инверсия конца: воскресение (16:1-8 и 16:9-20)

ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ

Сила и Власть Христова

Страдания Христовы

ГЛАВА 5 ВЛАСТЬ И СТРАДАНИЯ: ВЫСШАЯ ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Сокращения

Избранная библиография

Композиция Евангелия от Марка

Указатель библейских источников

Именной указатель

Димитрий Тракателлис - ВЛАСТЬ И СТРАДАНИЕ - Христологические аспекты Евангелия от Марка - Серия «Современная библеистика» - Введение

За последние несколько десятилетий об образе Иисуса Христа в Евангелии от Марка было написано множество работ. Большинство из них носили экзегетический характер и разбирали христологию этого Евангелия. Авторы этих работ пытались пролить свет на различные аспекты христологии, выявить ее предпосылки и определить ее место в общей богословской концепции Евангелия. Подчас изучение христологии Марка шло рука об руку с литературным и историческим анализом, подходом с позиций богословия или школы истории религии. Другие ученые сочетали христологическую проблематику с попыткой анализа источников, использованных евангелистом, и его собственного вклада. Неоднократно исследовалась связь богословия Марка с церковной ситуацией его эпохи.

Отбор и использование экзегетических методов, которые можно найти в разных научных трудах, подстать многообразию подходов к исследованию христологии Марка. Несмотря на многочисленные усилия исследователей, она во многом остается нераскрытой. Использовались такие методы, как литературная и историческая критика, критика форм и редакций, а также структурный анализ. Изучая христологию Евангелия от Марка, мы уходим в удивительно привлекательный и богатый духовный мир.

В данной монографии мы будем учитывать многочисленные экзегетические исследования Евангелия от Марка, а также специальные работы по его христологии. Вместе с тем мы не связываем себя каким-то одним экзегетическим методом, но используем некоторые из них (надеемся, с критической оглядкой). Отметим, что нашей задачей не является детальное толкование текста. Мы лишь хотим увидеть основные особенности образа Христа в данном Евангелии. Поэтому речь пойдет лишь о фундаментальных особенностях христологии Марка, без углубления в ее мелкие нюансы.

Отметим три методологических момента.

Говоря о «христологии Евангелия от Марка» или «марковской христологии», мы имеем в виду христологию, представленную в этом Евангелии как самодостаточном, цельном и морфологически законченном тексте. Современные ученые проводят границу между взглядами Марка, заимствованными им, как предполагается, из традиции, и собственными взглядами евангелиста (итогом его собственной литературно-богословской деятельности). Однако, хотя различать разные слои в тексте важно, в таких оценках довольно много субъективного, в чем и состоит их опасность. Вместе с тем Евангелие от Марка — текст вполне определенный и объективно существующий. Что же касается гипотетических источников Марка, они органично включены в общий документ, который обладает цельной и законченной литературной формой. Мы будем изучать именно христологию этого окончательного текста, имеющегося у нас перед глазами.

Результаты исследования представлены в виде описания и анализа, всюду опирающегося на экзегезу. В сущности, читателю предлагается христологический комментарий на все Евангелия от Марка. Ни одна перикопа не пропущена, текст рассматривается в его полноте и последовательном развитии. Христологические концепции рассматриваются в их контексте и в том порядке, в каком они появляются в Евангелии. Это дает возможность определить эмфазы, изменение нюансов и ракурсов по мере того, как евангелист переходит от одной сцены к другой. Всюду мы старались раскрыть максимально полно и точно христологический смысл каждой перикопы и каждого большого раздела. Еще раз скажем: данная монография — краткое толкование на Евангелие от Марка с особым упором на его христологию.