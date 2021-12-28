Эта небольшая брошюра, которую вы держите в руках, посвящена непростой теме - попытке осмыслить трансгендерность с христианской точки зрения и предоставить христианам, в особенности священникам, пасторам, служителям, молодёжным лидерам, ответы на часто встречающиеся вопросы относительно этого явления.

Вопросы пола и гендера очень часто вызывают в церкви ожесточённые споры. Христианство призвано исцелять душевные раны людей, а не причинять новые. К сожалению, из-за того, что люди просто не понимают того, о чём они говорят, не понимают, что такое трансгендерность, и каково это - быть трансгендерным человеком, их слова могут быть наполнены ненавистью и злобой и наносят раны тем, против кого они направлены.

Трансгендерный человек может оказаться в окружении каждого из нас. Трансгендерным человеком может быть ваш знакомый, коллега, родственник. Трансгендерным человеком может оказаться ваш супруг или супруга, ваш родитель или ваш ребёнок. Трансгендерным человеком может оказаться совершенно любой человек из вашей церкви. Или даже ваш пастор или священник.

Трансгендерность: Христианский взгляд

Составитель Анастасия Иванова

СПб.: ЛГБТ-служение Nuntiare et Recreare, 2016. — 108 с.

Трансгендерность: Христианский взгляд - Содержание

Предисловие

Введение

Основные понятия

Трансгендерные люди в обществе

Трансгендерность и христианство

Трансгендерность и Библия

Личные истории

Бобби Прато - В поисках дороги домой: мой путь транс-христианки

Кейти Леоне - Бог создал меня трансгендерной, а Бог не совершает ошибок

Ник Стивенс - Становясь тем, кем создал меня Бог

Остин Хартке - Грех против стыда: как я научился принимать любовь

Аноним - Православие и трансгендерность

Стефани Мотт - Требуя свое право на религию

Джеймиэнн Мейерс -Трансгендерный камин-аут в ЕЛЦА

Отец Шеннон Т.Л. Кирнс - Путь трансгендерного мужчины к рукоположению

Заключение

Вопросы для размышления

Примечания

Ресурсы для дополнительного изучения

Печатные издания

Интернет

Документальные фильмы

Художественные фильмы

Организации, работающие для трансгендерных людей, их близких и всех, кто хочет лучше понять вопросы, связанные с трансгендерностью

Приложение. Робин М.Е. Шэнор - Трансгендерные христиане, геи и то, что нас связывает