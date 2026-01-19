Траск - Гудэлл - Возвращение к Слову
Книга представляет собой манифест в защиту абсолютной значимости и непогрешимости Священного Писания в жизни современной церкви и каждого христианина.
Томас Траск - Уайд Гудэлл - Возвращение к Слову - Призыв к библейскому авторитету
Спрингфилд, Миссури, США: Лайф Паблишере Интернешнл, 1998. – 178 с.
ISBN 1-890219-96-7
Томас Траск - Уайд Гудэлл - Возвращение к Слову – Содержание
Вступление
1. Возвращение к авторитету Библии
2. Возвращение к святым убеждениям
3. Возвращение к личному подчинению
4. Возвращение к библейской проповеди
5. Возвращение к помазанному учению
6. Возвращение к ученичеству
7. Возвращение к библейской молитве
8. Возвращение к систематическому изучению
9. Возвращение к богоугодной мудрости
10. Возвращение к праведной жизни
11. Возвращение к личному общению
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