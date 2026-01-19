Траск - Гудэлл - Возвращение к Слову

Книга представляет собой манифест в защиту абсолютной значимости и непогрешимости Священного Писания в жизни современной церкви и каждого христианина.

Томас Траск - Уайд Гудэлл - Возвращение к Слову - Призыв к библейскому авторитету

Спрингфилд, Миссури, США: Лайф Паблишере Интернешнл, 1998. – 178 с.

ISBN 1-890219-96-7

Томас Траск - Уайд Гудэлл - Возвращение к Слову – Содержание

Вступление