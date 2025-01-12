Мы, парни - прирожденные бойцы. Мы любим состязаться, и ничто так не вдохновляет нас, как победа. Хоть и не хватает силенок одолеть весь мир, мы пытаемся хотя бы «напасть» на него. Типично мужское стремление к победе порождает многочисленные войны, оно же побуждает людей идти на опасные подвиги во благо человечества. В 15-16 веках мужчины-первопроходцы открыли и исследовали Новый Свет: Америку, Австралию, острова. Они совершили все смелые экспедиции эпохи Великих географических открытий.

В 1914 году началась экспедиция покорения Южного Полюса. Судно, на котором плыли путешественники, называлось «Стойкость». Чтобы набрать команду, капитан Эрнест Шеклтон дал в местной газете объявление:

«ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ ДЛЯ РИСКОВАННОГО ДЕЛА. ПЛАТА НЕВЫСОКАЯ. УЖАСНЫЙ ХОЛОД. ДОЛГИЕ МЕСЯЦЫ В АБСОЛЮТНОМ МРАКЕ, В ПОСТОЯННОЙ ОПАСНОСТИ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНО. В СЛУЧАЕ УСПЕХА - СЛАВА И ПОЧЕТ».

Спрос был феноменальный. К причалу явилось пять тысяч человек, из которых отобрали 27 счастливчиков. На борт даже ухитрился пробраться один «заяц». В пути судно напоролось на льдины, дало течь и ушло под воду. Высадившиеся на плавучую льдину моряки молча следили, как тонет их единственная надежда вернуться домой. После этого они долго и отчаянно боролись, чтобы вернуться в родную Англию.

К счастью, план Господа для каждого из нас обречен на успех. Будут трудности, холод и темнота, но успех обеспечен верным Капитаном - Иисусом Христом. Только не сойти с Его судна!

Все мы, парни, стремимся быть героями и победителями! Нам хочется прожить увлекательную жизнь! Но как добиться настоящего успеха? Как выйти из этой борьбы победителем? Вместе с вами мы скоро найдем ответы на эти вопросы.

Ты когда-нибудь занимался экстремальным видом спорта? Карабкался по скалам? Взбирался на горы? Взлетал на гребне волны? Если ты хоть раз ходил в горы, то знаешь, как это нелегко. Но когда ты с каждым шагом становишься все ближе к цели, ступаешь все выше и выше и наконец с невероятными усилиями попадаешь на вершину, перед тобой открывается великолепный, потрясающий вид! Ты чувствуешь усталость, но понимаешь, что все усилия того стоили!

Владислав Трескин - Настоящий мужчина

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