В книгу вошли все материалы, которые создавались и использовались мной в течение последних лет. Они предназначались прежде всего для моих лидеров малых групп. Я делюсь тем, что сам использовал, о чем сам беседовал с моими братьями. Сегодня у нас появляются все новые и новые служители — и мне хочется поделиться с ними всем, что было за эти годы. И передать материалы руководителям из других городов, которые обращаются с вопросами.

Работа пасторов с лидерами в церкви не прекращается никогда. Основное место встречи всех наших лидеров — это общения по понедельникам. Они идут два-три часа. На них всегда много мужчин. И это, конечно, я бы назвал Божьим благословением.

Один пастор подмосковной церкви спросил меня, как сделать так, чтобы лидеры хотели приходить на эти встречи. Ему трудно собирать мужчин. Мне самому стало интересно, и я обратился к одному из моих братьев: «Скажи, по какой причине ты стремишься бывать на лидерских каждый подельник». Он ответил, что это для него совершенно базовая вещь. Он уже не мыслит жизни без этих собраний. Там друзья. Там я получаю направление. Там братское плечо, братская мудрость, братская молитва.

Владислав Трескин — Самара: Благая Весть, 2023. — 176 с.

ISBN: 978-5-7454-1805-1

Трескин Владислав - Лидеру малой группы - Руководство для пасторов церквей и лидеров малых групп - Содержание

Вступление

Глава 1. Подготовка лидеров церкви

Глава 2. Зачем нужны церкви малые группы

Три секрета общинности

20 библейских заповедей обоюдной заботы

Глава 3. Лидер малой группы

Функции. Круг обязанностей лидера малой группы

Навыки. Искусство руководства малой группой

Характер. Репутация лидера малой группы

Семья лидера малой группы

Глава 4. Проведение малой группы

Как созидать здоровую и открытую атмосферу

Правила гостеприимства

Ошибки ведущего малую группу

Памятка проведения малой группы

Глава 5. Аналитика и стратегия развития малой группы

Аналитика работы лидеров

Диагностика членов малой группы

Оценка эффективности группы в целом

Стратегия развития малой группы

Заключение

Список использованных источников