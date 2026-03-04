Трескин Владислав - Лидеру малой группы - Руководство для пасторов церквей и лидеров малых групп
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В книгу вошли все материалы, которые создавались и использовались мной в течение последних лет. Они предназначались прежде всего для моих лидеров малых групп. Я делюсь тем, что сам использовал, о чем сам беседовал с моими братьями. Сегодня у нас появляются все новые и новые служители — и мне хочется поделиться с ними всем, что было за эти годы. И передать материалы руководителям из других городов, которые обращаются с вопросами.

Работа пасторов с лидерами в церкви не прекращается никогда. Основное место встречи всех наших лидеров — это общения по понедельникам. Они идут два-три часа. На них всегда много мужчин. И это, конечно, я бы назвал Божьим благословением.

Один пастор подмосковной церкви спросил меня, как сделать так, чтобы лидеры хотели приходить на эти встречи. Ему трудно собирать мужчин. Мне самому стало интересно, и я обратился к одному из моих братьев: «Скажи, по какой причине ты стремишься бывать на лидерских каждый подельник». Он ответил, что это для него совершенно базовая вещь. Он уже не мыслит жизни без этих собраний. Там друзья. Там я получаю направление. Там братское плечо, братская мудрость, братская молитва.

Владислав Трескин — Самара: Благая Весть, 2023. — 176 с.

ISBN: 978-5-7454-1805-1

Вступление

Глава 1. Подготовка лидеров церкви

Глава 2. Зачем нужны церкви малые группы

  • Три секрета общинности

  • 20 библейских заповедей обоюдной заботы

Глава 3. Лидер малой группы

  • Функции. Круг обязанностей лидера малой группы

  • Навыки. Искусство руководства малой группой

  • Характер. Репутация лидера малой группы

  • Семья лидера малой группы

Глава 4. Проведение малой группы

  • Как созидать здоровую и открытую атмосферу

  • Правила гостеприимства

  • Ошибки ведущего малую группу

  • Памятка проведения малой группы

Глава 5. Аналитика и стратегия развития малой группы

  • Аналитика работы лидеров

  • Диагностика членов малой группы

  • Оценка эффективности группы в целом

  • Стратегия развития малой группы

Заключение

Список использованных источников

