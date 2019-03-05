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Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism

В советской историографии 1920-1980 гг. господствовавший марксистский подход позволил показать хозяйственную деятельность Русской Православной Церкви в Сибири, духовным аспектам православия не придавалось особого значения. Церковь рассматривалась в качестве феодального пережитка, бывшего союзника эксплуататорских классов, досадное социокультурное препятствие на пути развёрнутого строительства коммунистического общества и «развитого социализма».

Характерной чертой научных трудов рубежа XX-XXI вв. стало более полное и целостное рассмотрение культурного влияния церкви на жизнь россиян, сибиряков. В условиях идеологического плюрализма выводы историков стали зависеть от личного философско-культурного восприятия православия. Интерес к истории, культуре, духовным основам Русской Православной Церкви значительно возрос, что несомненно отразилось в научной литературе. Стало активно развиваться православное краеведение.

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание

  • Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013 г - 267 с

  • ISBN 978-5-7291-0524-7

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание - Содержание

Введение

Глава 1. Распространение православия в Западной Сибири и на юге Кузбасса

  • 1.1 Распространение православия в Западной Сибири в XVII-XIX веках

  • 1.2 Проникновение православия в Кузнецкую землю

Глава 2. Кузнецк православный: храмы, приходы, причт

  • 2.1 Место Спасо-Преображенского собора в духовно-нравственной жизни Кузнецкой земли

  • 2.2 Жемчужина «сибирского барокко» церковь Одигитриевской иконы Божией Матери

  • 2.3 Церкви особого служения

Глава 3. Сельские церковные приходы Кузнецкой земли

  • 3.1 Крупные приходы сел Ильинского, Монастырского» Афонинского и Брюхановского

  • 3.2 Средние сельские приходы

Глава 4. Вклад Русской Православной Церкви в духовно-нравственную жизнь Кузнецкой земли

  • 4.1 Связь Алтайской духовной миссии с югом Кузбасса в процессе христианизации народов Западной Сибири

  • 4.2 Кузнецкие старцы-исихасты Зосима (Верховский) и Василиск (Гаврилов)

Заключение

Список источников

Список литературы

Приложения

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание - Введение

Занимаясь исследованием православной культуры в Сибири дореволюционного периода, т. е. до 1917 г., периодически встречался краеведческий материал по истории православия в Кузбассе: летопись Ивана Конюхова, повести-воспоминания Вениамина Булгакова, научное и литературное творчество Мэри Кушниковой, Вячеслава Тогулева, Альбины Шадриной и др. Постепенно появилось желание написать книгу по истории православия в Кузнецком крае.

В ходе работы над монографией в полной мере ощутил разницу между желанием написать книгу и конечным результатом. Для реализации проекта необходимо было сочетание трех факторов: потребность, свободное время и целевая поддержка.

Под потребностью подразумевалась потребность самой души (знакомый с основами христианской веры поймет). В юные годы моё последнее советское поколение воспитывалось в советской школе в духе атеизма и веры в светлое коммунистическое будущее. В социалистическом строе было много хорошего, но страна занималась строительством горделивой вавилонской башни, основанной на атеистических ценностях, путь к Богу для советских людей был затруднен существовавшей в СССР социально-политической системой и абсолютным господством коммунистической идеологии.

Идеологическая, религаозная, культурная «свобода» девяностых годов XX в. далась россиянам дорогой ценой. Излишне писать о развале экономики страны, резком понижении уровня жизни населения, наплыве сектантов и ложных духовных учителей. Поколение, пережившее лихие девяностые годы, этого не забудет. Эпоха перемен поставила человека перед сложной проблемой духовно-культурного самоопределения. Часть россиян, к которой отношу себя, через тернистый и противоречивый поиск истинных ценностей, обратилась к православию. Убежден, что вера в Бога и наука, научное знание как способы понимания и познания мира, не являются антагонистами. Отказ от атеистического мировоззрения способствовал тому, что при выборе проблематики научного исследования религия, православие, духовная жизнь заняли значительное место в моей жизни.

Свободное время появляется при рациональном распределении рабочего времени» составлении плана работы, некоторого ограничения досуга, внутреннем понуждении к труду. Надеюсь, моя жена Виктория Викторовна и дети отнеслись с терпением и пониманием, когда автору этих строк приходилось закрываться в кабинете и работать над содержанием книги.

Специфика рассматриваемой темы не могла быть раскрыта без привлечения источников досоветского периода Государственного архива Томской области (ГАТО). Поездка исследователя из Новокузнецка в Томск, отрыв от основной работы и другое потребовали значительных материальных трат. Ускорить процесс, завершения работы над книгой удалось благодаря целевой поддержке гранта губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева молодым докторам наук в номинации «Гуманитарные науки».

Методологические принципы монографии базируются на использовании аксиологического и системного подходов. Особое значение имеет иерархизация ценностей, разработанная баденской школой неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Можно говорить о выделении религиозной культуры - системы ценностей, претендующей на окончательное определение истины через сакральное восприятие мира.

Аксиологический подход имеет серьёзное философское основание, т.к. своими корнями уходит в наследие Иммануила Канта. Утверждение, что неокантианство полностью построено на оторванности бытия от субъекта недостаточно точно, т. к. ценностный мир непосредственно связан с историей. В ходе исторического процесса одновременно происходит реализация ценностей и их постижение. В этом смысле Виндельбанд рассматривает историю в гегелевском понимании как развитие и реализацию духа. Определение истины как самой универсальной ценности, иерархизация ценностей и прочее позволяют адекватно, т. е. с наименьшими искажениями, проникнуть в суть религии, религиозного мировоззрения и культовой практики.

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Rating 5.0 / 5
Added 05.03.2019
Author Vars
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