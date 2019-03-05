В советской историографии 1920-1980 гг. господствовавший марксистский подход позволил показать хозяйственную деятельность Русской Православной Церкви в Сибири, духовным аспектам православия не придавалось особого значения. Церковь рассматривалась в качестве феодального пережитка, бывшего союзника эксплуататорских классов, досадное социокультурное препятствие на пути развёрнутого строительства коммунистического общества и «развитого социализма».

Характерной чертой научных трудов рубежа XX-XXI вв. стало более полное и целостное рассмотрение культурного влияния церкви на жизнь россиян, сибиряков. В условиях идеологического плюрализма выводы историков стали зависеть от личного философско-культурного восприятия православия. Интерес к истории, культуре, духовным основам Русской Православной Церкви значительно возрос, что несомненно отразилось в научной литературе. Стало активно развиваться православное краеведение.

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013 г - 267 с

ISBN 978-5-7291-0524-7

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание - Содержание

Введение

Глава 1. Распространение православия в Западной Сибири и на юге Кузбасса

1.1 Распространение православия в Западной Сибири в XVII-XIX веках

1.2 Проникновение православия в Кузнецкую землю

Глава 2. Кузнецк православный: храмы, приходы, причт

2.1 Место Спасо-Преображенского собора в духовно-нравственной жизни Кузнецкой земли

2.2 Жемчужина «сибирского барокко» церковь Одигитриевской иконы Божией Матери

2.3 Церкви особого служения

Глава 3. Сельские церковные приходы Кузнецкой земли

3.1 Крупные приходы сел Ильинского, Монастырского» Афонинского и Брюхановского

3.2 Средние сельские приходы

Глава 4. Вклад Русской Православной Церкви в духовно-нравственную жизнь Кузнецкой земли

4.1 Связь Алтайской духовной миссии с югом Кузбасса в процессе христианизации народов Западной Сибири

4.2 Кузнецкие старцы-исихасты Зосима (Верховский) и Василиск (Гаврилов)

Заключение

Список источников

Список литературы

Приложения

Лев Алексеевич Тресвятский - Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период: научное издание - Введение

Занимаясь исследованием православной культуры в Сибири дореволюционного периода, т. е. до 1917 г., периодически встречался краеведческий материал по истории православия в Кузбассе: летопись Ивана Конюхова, повести-воспоминания Вениамина Булгакова, научное и литературное творчество Мэри Кушниковой, Вячеслава Тогулева, Альбины Шадриной и др. Постепенно появилось желание написать книгу по истории православия в Кузнецком крае.

В ходе работы над монографией в полной мере ощутил разницу между желанием написать книгу и конечным результатом. Для реализации проекта необходимо было сочетание трех факторов: потребность, свободное время и целевая поддержка.

Под потребностью подразумевалась потребность самой души (знакомый с основами христианской веры поймет). В юные годы моё последнее советское поколение воспитывалось в советской школе в духе атеизма и веры в светлое коммунистическое будущее. В социалистическом строе было много хорошего, но страна занималась строительством горделивой вавилонской башни, основанной на атеистических ценностях, путь к Богу для советских людей был затруднен существовавшей в СССР социально-политической системой и абсолютным господством коммунистической идеологии.

Идеологическая, религаозная, культурная «свобода» девяностых годов XX в. далась россиянам дорогой ценой. Излишне писать о развале экономики страны, резком понижении уровня жизни населения, наплыве сектантов и ложных духовных учителей. Поколение, пережившее лихие девяностые годы, этого не забудет. Эпоха перемен поставила человека перед сложной проблемой духовно-культурного самоопределения. Часть россиян, к которой отношу себя, через тернистый и противоречивый поиск истинных ценностей, обратилась к православию. Убежден, что вера в Бога и наука, научное знание как способы понимания и познания мира, не являются антагонистами. Отказ от атеистического мировоззрения способствовал тому, что при выборе проблематики научного исследования религия, православие, духовная жизнь заняли значительное место в моей жизни.

Свободное время появляется при рациональном распределении рабочего времени» составлении плана работы, некоторого ограничения досуга, внутреннем понуждении к труду. Надеюсь, моя жена Виктория Викторовна и дети отнеслись с терпением и пониманием, когда автору этих строк приходилось закрываться в кабинете и работать над содержанием книги.

Специфика рассматриваемой темы не могла быть раскрыта без привлечения источников досоветского периода Государственного архива Томской области (ГАТО). Поездка исследователя из Новокузнецка в Томск, отрыв от основной работы и другое потребовали значительных материальных трат. Ускорить процесс, завершения работы над книгой удалось благодаря целевой поддержке гранта губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева молодым докторам наук в номинации «Гуманитарные науки».

Методологические принципы монографии базируются на использовании аксиологического и системного подходов. Особое значение имеет иерархизация ценностей, разработанная баденской школой неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Можно говорить о выделении религиозной культуры - системы ценностей, претендующей на окончательное определение истины через сакральное восприятие мира.

Аксиологический подход имеет серьёзное философское основание, т.к. своими корнями уходит в наследие Иммануила Канта. Утверждение, что неокантианство полностью построено на оторванности бытия от субъекта недостаточно точно, т. к. ценностный мир непосредственно связан с историей. В ходе исторического процесса одновременно происходит реализация ценностей и их постижение. В этом смысле Виндельбанд рассматривает историю в гегелевском понимании как развитие и реализацию духа. Определение истины как самой универсальной ценности, иерархизация ценностей и прочее позволяют адекватно, т. е. с наименьшими искажениями, проникнуть в суть религии, религиозного мировоззрения и культовой практики.