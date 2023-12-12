Ни один из нынешних властителей немецкого мира не знает, что делать. Каждый ощущает, что сидит как на вулкане, боится как-то его пробудить и надеется купировать опасность имеющимися средствами. Однако никто всерьез не верит в их действенность, никто в глубине души вовсе не уверен, что справится с угрозой.

Ведь сути ее не понимают. Ни за рубежом, откуда ныне правят нами, ни высшие слои в нашей стране не в силах определить границы надвигающейся бури; причем в глубине души они знают, что на это и не способны.

Поэтому они так пекутся о молодежи. Никогда еще не произносилось столько речей о ней, как сейчас. Однако эта ((молодежь» суть ложь. Ведь речь лишь о желаемом образе того возраста, когда не приходится умирать. Попросту более не могут найти в себе силы, чтобы добиться цели, а потому изобретают молодежь, которая на это способна. А то, что молодежь настоящая вовсе не принимает тех ценностей, что оправдывают любые цели, — этого не постигают вовсе.

Тем же манером подходят и к людской массе, пытаясь вербовать себе из нее последователей. Масса превращается в последователей, когда верит человеку и не разочарована в своем доверии. Для того чтобы им заручиться, нужно знать, чего же хотят, и заверять, что так и будет. Так действует лидер-одиночка, заявивший о себе. Он готов ждать до тех пор, пока кучка решительных сторонников станет достаточно велика; однако его ждет провал, если он не рискнет их задействовать. Там, где сегодня в Германии собрана масса, которая может стать последователями, т. е. ядром будущего народа, руководство ее должно стремиться придать государству должный облик. Но ни в одном из союзов или объединений для этого нет средств. Им не хватает штаба из людей посвященных, до тонкости подготовленных, сработавшихся друг с другом, исполненных одной общей воли, способных в решающий момент встать во главе государства. Но массы настаивают; тот, кто готов их повести, тому и достанется лидерство; но руководство всех союзов и объединений для этого не созрело; и оно знает, что не годно; оно знает, что взывает, не осознавая ясно ни пути, ни целей; оно знает, сколь часто приходилось ему черпать недостающее мужество из лозунгов и доверия тех, к кому оно взывает. Однако ему нельзя в этом признаться. Поэтому оно вынуждено либо поддерживать в массах спокойствие, и тогда образуются союзы фронтовиков вроде «Стального шлема» или «Рейхсбаннера»;1 либо приходится выступать без должной подготовки, и тогда возникают группировки путчистов, как у коммунистов или национал- социалистов. В любом случае, руководство здесь обречено быть безуспешным; ведь оно требует к себе доверия, которое не может оправдать. Масса, которую оно собирает, массой и остается.

Фридрих Хильшер - Держава

Пер. с нем., предисл. и при- меч. Л. В. Данника. — СПб.: Владимир Даль, 2023. — 575 с.

ISBN 978-5-93615-316-7

Фридрих Хильшер – Держава – Содержание

Предисловие к первому изданию

Предисловие переводчика

Преобразование

Неуверенность

Ожидание

Искра

Взаимосвязи

Происхождение

Образ

Сущность

Факты

Ведьмин котел

Субстанция

Силовое поле

Задачи

Круг

Путь

Свобода

Миссия