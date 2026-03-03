Трэйгер - Гилберт - Евангелие на работе

Трэйгер - Гилберт - Евангелие на работе
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Евангелие на работе - это книга, которая помогает гармонично сочетать служение на работе, в церкви и семье. Она предлагает пять советов, которые помогут жить Евангелием на работе.

Если паства, которой я служу, работает по 40 часов в неделю в течение 40 лет, то это означает, что более 80 тысяч часов своей жизни они отдают работе. При этом учтем, что в эти 80 тысяч не входят тысячи часов, проведенные моими прихожанами за учебой и другие тысячи часов, проведенные в машине, метро и автобусе на пути до работы.

Отсюда следует, что одной из наибольших потребностей Церкви является верное представление о том, как ежедневный труд, совершаемый по Слову Божьему, связан с замыслом Бога о нас.

Церкви необходимо понять, что Бог радуется работе и что Он создал труд ради нашего блага и собственной славы. Однако работа, будучи признаком человеческого достоинства, была испорчена людской греховностью.

Работа, созданная Творцом, чтобы воодушевлять, разочаровывает нас. Работа, сотворенная Всевышним с определенной целью, кажется нам бессмысленной. Работа, задуманная как нечто бескорыстное, стала чем-то эгоистичным. В итоге, с одной стороны, мы переоцениваем работу, пренебрегая собственным здоровьем, семьей и церковью. С другой стороны, мы недооцениваем работу, живя в обществе, которое культивирует небиблейский идеал праздности, что идет вразрез с Писанием.

Себастьян Трэйгер, Грег Гилберт - Евангелие на работе

  • Самара: Церковь «Благая весть», 2019. - 176 с.

  • ISBN 978-5-6042852-4-4

Себастьян Трэйгер, Грег Гилберт - Евангелие на работе - Содержание

Предисловие

Введение: Испытание

  • 1. Поклонение работе

  • 2. Ленивый сотрудник

  • 3. Евангелие на работе

  • 4. Божьи цели нашего труда

  • 5. Как выбрать работу?

  • 6. Как гармонично сочетать служение на работе, в церкви и семье?

  • 7. Как ужиться с руководителем и коллегами, у которых тяжелый характер?

  • 8. Каким должен быть христианин-руководитель?

  • 9. Проповедуем Благую Весть на работе

  • 10. Что важнее: служение в штате церкви или работа?

  • 11. «Призван» ли я к своей работе?

Заключение: Определение успеха

Благодарность

  • Приложение 1: Пять советов, которые помогут жить Евангелием на работе

  • Приложение 2: Библейское богословие работы: от Эдемского сада до конечной славы всего мироздания

  • Приложение 3: Как использовать свою работу для служения другим народам: «Трудись на совесть и проявляй благоразумие»

Views 107
Rating 5.0 / 5
Added 03.03.2026
Author brat christifid
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

