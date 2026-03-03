Трэйгер - Гилберт - Евангелие на работе

Евангелие на работе - это книга, которая помогает гармонично сочетать служение на работе, в церкви и семье. Она предлагает пять советов, которые помогут жить Евангелием на работе.

Если паства, которой я служу, работает по 40 часов в неделю в течение 40 лет, то это означает, что более 80 тысяч часов своей жизни они отдают работе. При этом учтем, что в эти 80 тысяч не входят тысячи часов, проведенные моими прихожанами за учебой и другие тысячи часов, проведенные в машине, метро и автобусе на пути до работы.

Отсюда следует, что одной из наибольших потребностей Церкви является верное представление о том, как ежедневный труд, совершаемый по Слову Божьему, связан с замыслом Бога о нас.

Церкви необходимо понять, что Бог радуется работе и что Он создал труд ради нашего блага и собственной славы. Однако работа, будучи признаком человеческого достоинства, была испорчена людской греховностью.

Работа, созданная Творцом, чтобы воодушевлять, разочаровывает нас. Работа, сотворенная Всевышним с определенной целью, кажется нам бессмысленной. Работа, задуманная как нечто бескорыстное, стала чем-то эгоистичным. В итоге, с одной стороны, мы переоцениваем работу, пренебрегая собственным здоровьем, семьей и церковью. С другой стороны, мы недооцениваем работу, живя в обществе, которое культивирует небиблейский идеал праздности, что идет вразрез с Писанием.

Себастьян Трэйгер, Грег Гилберт - Евангелие на работе

Самара: Церковь «Благая весть», 2019. - 176 с.

ISBN 978-5-6042852-4-4

Себастьян Трэйгер, Грег Гилберт - Евангелие на работе - Содержание

Предисловие

Введение: Испытание

1. Поклонение работе

2. Ленивый сотрудник

3. Евангелие на работе

4. Божьи цели нашего труда

5. Как выбрать работу?

6. Как гармонично сочетать служение на работе, в церкви и семье?

7. Как ужиться с руководителем и коллегами, у которых тяжелый характер?

8. Каким должен быть христианин-руководитель?

9. Проповедуем Благую Весть на работе

10. Что важнее: служение в штате церкви или работа?

11. «Призван» ли я к своей работе?

Заключение: Определение успеха

Благодарность