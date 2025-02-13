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Олдерман - Между нами

Трейси Олдерман - Кэрен Маршалл - Между нами
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Series Методы психотерапии (7 books)
Эта работа отличается от всех остальных тем, что ее авторами являются не просто теоретики, заинтересовавшиеся данной темой, а самые настоящие практики, каждую минуту своей жизни сталкивающиеся с данным явлением. Выводам и советам Трейси и Кэрен можно доверять, ведь вряд ли найдется кто-то, знающий лучше, чем эти двое, феномен ДРИ изнутри, как это - быть таким человеком, как Кэрен, и как любить такого человека.
Да, книга содержит много на первый взгляд спорных моментов, но если приглядеться повнимательнее, авторы с поразительной точностью, предельной доступностью и душевной теплотой доносят до читателя достаточно сложные теоретические моменты, которые неподготовленному читателю не уловить из специализированной профессиональной литературы.
Книга написана для психологов, психотерапевтов и психиатров, осмеливающихся заподозрить у своих пациентов диагноз ДРИ или даже решающихся их лечить, имеющих достаточную подвижность мышления, чтобы оценить многогранность раскрытия феномена ДРИ за предельно доступными и такими человечными рассуждениями. Но в первую очередь она написана для людей, не связанных с академической практикой, самих пациентов, имеющих это расстройство, их близких, друзей, супругов и просто интересующихся данной темой. Каждый найдет в ней что-то свое. Особенно работа необходима людям, нуждающимся в доступной практической информации, тем, кто вынужден справляться с этой жизнью, когда в их сознании не одна личность, а несколько, со своими предпочтениями, интересами, взаимоотношениями.

Трейси Олдерман - Кэрен Маршалл - Между нами - руководство по самопомощи для людей, живущих с диссоциативным расстройством идентичности

- М.: Издательская группа «Альма Матер», 2022. - 272 с.
ISBN: 978-5-6047268-1-5

Трейси Олдерман - Кэрен Маршалл - Между нами - Содержание

Введение
  • Часть I. Понятие диссоциативного расстройства идентичности
  • Часть II. Жизнь с диссоциативным расстройством идентичности
  • Часть III. Для всех остальных
  • Эпилог. Кэрен и Трейси
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Библиография
Views 291
Rating 5.0 / 5
Added 13.02.2025
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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