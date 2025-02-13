Эта работа отличается от всех остальных тем, что ее авторами являются не просто теоретики, заинтересовавшиеся данной темой, а самые настоящие практики, каждую минуту своей жизни сталкивающиеся с данным явлением. Выводам и советам Трейси и Кэрен можно доверять, ведь вряд ли найдется кто-то, знающий лучше, чем эти двое, феномен ДРИ изнутри, как это - быть таким человеком, как Кэрен, и как любить такого человека.

Да, книга содержит много на первый взгляд спорных моментов, но если приглядеться повнимательнее, авторы с поразительной точностью, предельной доступностью и душевной теплотой доносят до читателя достаточно сложные теоретические моменты, которые неподготовленному читателю не уловить из специализированной профессиональной литературы.

Книга написана для психологов, психотерапевтов и психиатров, осмеливающихся заподозрить у своих пациентов диагноз ДРИ или даже решающихся их лечить, имеющих достаточную подвижность мышления, чтобы оценить многогранность раскрытия феномена ДРИ за предельно доступными и такими человечными рассуждениями. Но в первую очередь она написана для людей, не связанных с академической практикой, самих пациентов, имеющих это расстройство, их близких, друзей, супругов и просто интересующихся данной темой. Каждый найдет в ней что-то свое. Особенно работа необходима людям, нуждающимся в доступной практической информации, тем, кто вынужден справляться с этой жизнью, когда в их сознании не одна личность, а несколько, со своими предпочтениями, интересами, взаимоотношениями.

Трейси Олдерман - Кэрен Маршалл - Между нами - руководство по самопомощи для людей, живущих с диссоциативным расстройством идентичности

- М.: Издательская группа «Альма Матер», 2022. - 272 с.

ISBN: 978-5-6047268-1-5

Трейси Олдерман - Кэрен Маршалл - Между нами - Содержание

Введение

Часть I. Понятие диссоциативного расстройства идентичности

Часть II. Жизнь с диссоциативным расстройством идентичности

Часть III. Для всех остальных

Эпилог. Кэрен и Трейси

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Библиография