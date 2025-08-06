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Трейси - Выйди из зоны комфорта

Брайан Трейси - Выйди из зоны комфорта - Измени свою жизнь - 21 метод повышения личной эффективности
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology

В какое замечательное время мы живем. Никогда еще перед людьми не открывались подобные перспективы, никогда ранее люди не обладали такими средствами для достижения своих целей. Человечество, буквально тонущее в потоке вариантов, еще не знало столь многочисленных возможностей выбора. Действительно, в сегодняшнем мире так много замечательного, что то или иное принятое нами решение — конечно, при наличии определенной компетентности — может определить все наши дальнейшие жизненные достижения.

Если вы уподобляетесь большинству своих современников, то вас постоянно преследует чувство глубокой подавленности от обилия дел и вечного дефицита времени. Вы едва справились со срочной работой, но на вас уже идет очередной океанский вал новых задач. И конечно, не в ваших силах переделать все навалившиеся дела. Многое из того, что необходимо выполнить, так и останется незавершенным. Вам никогда не удастся догнать время.

Необходимая избирательность
В наши дни, как никогда раньше, особое значение приобретает умение сделать правильный выбор. Как только вы научитесь безошибочно определять в любой момент главное задание, смело за него браться, хорошо и быстро доводить его до конца, вы сразу поймете, как это влияет на ваш успех — возможно, даже сильнее, чем опыт и квалификация. Обычный человек, не обладающий особенными талантами, но сумевший выработать привычку четко расставлять приоритеты и быстро справляться с важными задачами, может дать сто очков вперед гению, который много разглагольствует, строит выдающиеся планы, но немногое заканчивает.

Правда о лягушках
Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади. Ваша «лягушка» — это самая большая и самая важная работа, та, которую вы чаще всего откладываете в долгий ящик. Однако именно она в настоящий момент положительным образом повлияет на ваши достижения, а самое главное — на вашу жизнь.

Первое правило поедания лягушек: из двух предложенных нужно НАЧИНАТЬ С НАИБОЛЕЕ ГАДКОЙ. Иначе говоря, если вам нужно выполнить две важные работы, начинайте с более масштабной, сложной и самой главной. Приучайте себя браться за дело без промедления, доводить его до конца и лишь затем переходить к другому. Воспринимайте это как испытание, как вызов, брошенный лично вам. Не поддавайтесь искушению начать с более простого задания. Постоянно напоминайте себе, что самое важное решение, принимаемое за день, — это чем заняться в первую очередь, а чем во вторую, если получится закончить первое.

Брайан Трейси - Выйди из зоны комфорта - Измени свою жизнь - 21 метод повышения личной эффективности

Перевод с английского Марины Сухановой
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 — 144 с.
ISBN 978-5-91657-905-5

Брайан Трейси — Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь — Содержание

  • Предисловие
  • Предисловие автора
  • Введение. Съешьте эту лягушку
  • Глава 1. Сервируйте стол
  • Глава 2. Заранее планируйте каждый день
  • Глава 3. Всегда следуйте правилу «80 на 20»
  • Глава 4. Всегда думайте о результатах
  • Глава 5. Творческий подход к отсрочке дел
  • Глава 6. Метод АВСИЕ
  • Глава 7. Основные показатели деятельности
  • Глава 8. Закон трех задач
  • Глава 9. Тщательно подготовьтесь перед началом работы
  • Глава 10. Продвигайтесь поэтапно
  • Глава 11. Повышайте свою квалификацию
  • Глава 12. Используйте свой уникальный талант
  • Глава 13. Определите свои слабые места
  • Глава 14. Оказывайте на себя давление
  • Глава 15. Мобилизуйте все силы
  • Глава 16. Ищите стимулы к действию
  • Глава 17. Не становитесь рабом высоких технологий
  • Глава 18. Ломтики задачи
  • Глава 19. Обеспечьте себя запасом времени
  • Глава 20. Развивайте в себе ощущение неотложности
  • Глава 21. Единственная задача
  • Заключение. Сведем все вместе
  • Об авторе
Views 360
Rating 4.5 / 5
Added 06.08.2025
Author brat Vadim
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4.5/5 (1)

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