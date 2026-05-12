Тридентский (Римский) Катехизис - Раздел 2 - О Таинствах
Книга «Тридентский (Римский) Катехизис. Раздел Второй: О Таинствах» (2026) является историческим событием в российском академическом книгоиздании. Это первый полный перевод на русский язык ключевого вероучительного документа Римской Католической Церкви, сформировавшего интеллектуальный и духовный облик Европы на протяжении четырех столетий (с 1566 по 1992 год). Текст, подготовленный по итогам Тридентского Собора, представляет собой не просто догматический свод, а фундаментальное руководство по сакраментологии, где детально разъясняется природа семи церковных таинств.
Главная мысль издания заключается в том, что таинства — это не просто обряды, а «видимые знаки невидимой благодати», установленные для оправдания и спасения человека. Авторы катехизиса последовательно проводят грань между светским пониманием символов и священной реальностью, где божественная сила действует «под покровом телесных вещей». Книга служит важнейшим первоисточником для понимания того, как католическая традиция выстраивала свою идентичность в диалоге с вызовами Реформации, делая упор на точность формулировок и пастырскую ответственность.
СПб.: Издательский проект «Quadrivium»; Саратов: Амирит, 2026. — 328 с.
ISBN 978-5-00279-118-7.
Тридентский (Римский) Катехизис - Раздел Второй: О Таинствах - Содержание
О Таинствах в целом: Определение понятия sacramentum, разбор их действенности и природы как «священных знаков», а также обоснование необходимости их частого разъяснения верующим.
Таинства вступления в Церковь (Крещение и Конфирмация): Подробное описание духовного возрождения и укрепления верующего силой Святого Духа.
Евхаристия: Центральный раздел о Таинстве Алтаря, разъясняющий учение о реальном присутствии Христа под видами хлеба и вина.
Таинства исцеления (Покаяние и Последнее помазание): Практическое и догматическое руководство по врачеванию души после совершения грехов и подготовке к переходу в вечность.
Таинства служения (Священство и Брак): Анализ церковной иерархии и христианской антропологии союза мужчины и женщины, возведенного в ранг таинства.
