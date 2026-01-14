Трипп - Чего вы ожидали
Мы вступаем в брак с чемоданами, набитыми ожиданиями: о вечной романтике, идеальном понимании и бесконечном счастье. Но когда будни стирают глянец, а супруг оказывается не сказочным принцем (или принцессой), а обычным грешным человеком, наступает разочарование. Пол Дэвид Трипп в своей книге задает отрезвляющий вопрос: «Чего вы ожидали?».
Эта книга — не набор советов о том, как улучшить свидания или распределить бюджет. Это глубокая хирургия сердца. Трипп показывает, что главная проблема брака — не грязная посуда или разные характеры, а «война царств», бушующая внутри нас. Мы хотим, чтобы супруг служил нашему маленькому царству комфорта, тогда как Бог использует брак, чтобы разрушить наш эгоизм.
Автор предлагает радикально новый взгляд: ваши семейные трудности — это не провал, а Божий инструмент для вашего изменения. Основываясь на Библии, Трипп формулирует шесть обязательств милосердия, которые помогут превратить брак из поля битвы в безопасную гавань, наполненную действенной любовью и благодатью.
Пол Дэвид Трипп - Чего вы ожидали - Искупление реалий брака
Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕР ПЦО, 2017 г. - 329с.
ISBN-13: 978-1433549458
Пол Дэвид Трипп - Чего вы ожидали - Искупление реалий брака - Содержание
Предисловие
Чего вы ожидали?
Причина двигаться дальше
Чье царство?
День за днем
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 1: Мы обязуемся поставить во главу угла нашей повседневной жизни исповедание грехов и прощение.
5. Чистосердечное признание: исповедание
6. Аннулирование долгов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 2: Каждый день мы будем прилагать усилия к тому, чтобы духовно возрастать и изменяться к лучшему.
7. Выкорчевывание сорняков
8. Сеяние семени
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 3: Мы будем сотрудничать, с тем чтобы созидать крепкие, доверительные отношения.
9. Поставьте себя под удар
10. Тот, кому можно было бы доверять
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 4: Мы обязуемся созидать взаимоотношения любви.
11. Все, что вам нужно, - это любовь
12. Готовый, желающий и ожидающий
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 5: Мы будем с пониманием и благодатью относиться к проявлениям нашей несхожести.
13. Дивная благодать
14. Прежде чем наступила ночь
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 6: Мы будем всячески оберегать наш брак.
15. С широко открытыми глазами
16. На коленях
17. Поклонение, труд и благодать
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