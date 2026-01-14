Мы вступаем в брак с чемоданами, набитыми ожиданиями: о вечной романтике, идеальном понимании и бесконечном счастье. Но когда будни стирают глянец, а супруг оказывается не сказочным принцем (или принцессой), а обычным грешным человеком, наступает разочарование. Пол Дэвид Трипп в своей книге задает отрезвляющий вопрос: «Чего вы ожидали?».

Эта книга — не набор советов о том, как улучшить свидания или распределить бюджет. Это глубокая хирургия сердца. Трипп показывает, что главная проблема брака — не грязная посуда или разные характеры, а «война царств», бушующая внутри нас. Мы хотим, чтобы супруг служил нашему маленькому царству комфорта, тогда как Бог использует брак, чтобы разрушить наш эгоизм.

Автор предлагает радикально новый взгляд: ваши семейные трудности — это не провал, а Божий инструмент для вашего изменения. Основываясь на Библии, Трипп формулирует шесть обязательств милосердия, которые помогут превратить брак из поля битвы в безопасную гавань, наполненную действенной любовью и благодатью.

Пол Дэвид Трипп - Чего вы ожидали - Искупление реалий брака

Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕР ПЦО, 2017 г. - 329с.

ISBN-13: 978-1433549458

Пол Дэвид Трипп - Чего вы ожидали - Искупление реалий брака - Содержание

Предисловие

Чего вы ожидали?

Причина двигаться дальше

Чье царство?

День за днем

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 1: Мы обязуемся поставить во главу угла нашей повседневной жизни исповедание грехов и прощение.

5. Чистосердечное признание: исповедание

6. Аннулирование долгов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 2: Каждый день мы будем прилагать усилия к тому, чтобы духовно возрастать и изменяться к лучшему.

7. Выкорчевывание сорняков

8. Сеяние семени

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 3: Мы будем сотрудничать, с тем чтобы созидать крепкие, доверительные отношения.

9. Поставьте себя под удар

10. Тот, кому можно было бы доверять

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 4: Мы обязуемся созидать взаимоотношения любви.

11. Все, что вам нужно, - это любовь

12. Готовый, желающий и ожидающий

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 5: Мы будем с пониманием и благодатью относиться к проявлениям нашей несхожести.

13. Дивная благодать

14. Прежде чем наступила ночь

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 6: Мы будем всячески оберегать наш брак.