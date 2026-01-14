Почему талантливые, харизматичные и успешные церковные лидеры терпят крах? Почему служение, которое должно приносить радость, часто ведет к цинизму, выгоранию или разрушению семьи? Пол Дэвид Трипп уверен: причина не в нехватке стратегического планирования или слабых управленческих навыках, а в состоянии сердца самого лидера.

В этой тревожной и одновременно исцеляющей книге Трипп переносит фокус с методов руководства на личность руководителя. Он предупреждает об опасности, когда «публичное служение человека перерастает его личную духовную зрелость». Автор предлагает 12 фундаментальных принципов, основанных на Евангелии, которые необходимы для здорового и долгосрочного служения.

Ключевые темы книги:

Опасность изоляции: Почему лидер не может жить вне общины, которой служит.

Идолы успеха: Как желание достижений подменяет собой верность Богу.

Характер против навыков: Почему дары не компенсируют недостатки характера.

Благодать для лидера: Напоминание о том, что пастор нуждается в Евангелии не меньше, чем его прихожане.

Это книга не о том, как делать больше, а о том, как быть тем, кого призвал Бог. Обязательное чтение для пасторов, дьяконов, руководителей малых групп и всех, кто несет ответственность за других в теле Христовом.

Пол Дэвид Трипп - Лидерство - 12 евангельских принципов церковного руководства

пер. с англ. 2021 - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО; 2020 - 264 с.

ISBN:1433567636

Пол Дэвид Трипп - Лидерство - 12 евангельских принципов церковного руководства - Содержание

Предисловие

Вступление: кризис