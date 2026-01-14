Трипп - Лидерство
Почему талантливые, харизматичные и успешные церковные лидеры терпят крах? Почему служение, которое должно приносить радость, часто ведет к цинизму, выгоранию или разрушению семьи? Пол Дэвид Трипп уверен: причина не в нехватке стратегического планирования или слабых управленческих навыках, а в состоянии сердца самого лидера.
В этой тревожной и одновременно исцеляющей книге Трипп переносит фокус с методов руководства на личность руководителя. Он предупреждает об опасности, когда «публичное служение человека перерастает его личную духовную зрелость». Автор предлагает 12 фундаментальных принципов, основанных на Евангелии, которые необходимы для здорового и долгосрочного служения.
Ключевые темы книги:
Опасность изоляции: Почему лидер не может жить вне общины, которой служит.
Идолы успеха: Как желание достижений подменяет собой верность Богу.
Характер против навыков: Почему дары не компенсируют недостатки характера.
Благодать для лидера: Напоминание о том, что пастор нуждается в Евангелии не меньше, чем его прихожане.
Это книга не о том, как делать больше, а о том, как быть тем, кого призвал Бог. Обязательное чтение для пасторов, дьяконов, руководителей малых групп и всех, кто несет ответственность за других в теле Христовом.
Пол Дэвид Трипп - Лидерство - 12 евангельских принципов церковного руководства
пер. с англ. 2021 - Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО; 2020 - 264 с.
ISBN:1433567636
Пол Дэвид Трипп - Лидерство - 12 евангельских принципов церковного руководства - Содержание
Предисловие
Вступление: кризис
1. Достижения - ПРИНЦИП 1: сообщество служения, чье время полностью поглощает деловая сторона жизни церкви, как правило, оказывается нездоровым в духовном отношении.
2. Евангелие - ПРИНЦИП 2: ваши лидеры смогут служить орудием Божьей благодати только при условии, что они сознательно заботятся о том, чтобы жизнь каждого из них питалась этой благодатью.
3. Ограниченность - ПРИНЦИП 3: для того чтобы хорошо руководить сообществом служения, нужно признавать установленную Богом ограниченность даровании, времени, сил и зрелости.
4. Гармония - ПРИНЦИП 4: вашим лидерам нужно учиться признавать различные призвания, которые есть в их жизни, и гармонично сочетать их. Такое умение будет во многом способствовать ихуспеху.
5. Порядочность - ПРИНЦИП 5: лидерское сообщество, здоровое в духовном отношении, сознает, что порядочность лидера важнее организационной структуры или стратегии.
6. Война - ПРИНЦИП 6: важно понимать, что руководство любым евангельским служением - это духовная война.
7. Слуги - ПРИНЦИП 7: призвание к лидерству в церкви - это пожизненное призвание к жертвенности и служению.
8. Открытость - ПРИНЦИП 8: лидерскому сообществу, здоровому в духовном отношении, свойственна смиренная готовность прислушиваться к чужому мнению и отважная честность, продиктованная любовью.
9. Идентичность - ПРИНЦИП 9: от того,счем вашилидеры связывают свою идентичность, всегда зависит стиль их руководства.
10. Исправление ошибок - ПРИНЦИП 10: если лидерское сообщество сформировано Евангелием, готовность начинать сначала и переделывать все заново становится для него образом жизни.
11. Постоянство - ПРИНЦИП 11: постоянство в служении у церковных лидеров всегда бывает следствием принадлежности к евангельскому сообществу.
12. Присутствие - ПРИНЦИП 12: переносить неизбежные слабости, неудачи и грехи ваших лидеров можно только тогда, когда вы смотрите на них через призму присутствия Христа, Его силы, обещаний и благодати.
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