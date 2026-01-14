Каждое утро мы просыпаемся не только в своей постели, но и на поле битвы. Еще до того как ноги коснутся пола, нас атакуют страхи, список срочных дел, чувство вины или раздражение. Мы склонны страдать «духовной амнезией», забывая, кто мы во Христе, и пытаясь справиться с жизнью своими силами. Пол Дэвид Трипп написал «Милости нового утра», чтобы прервать этот цикл.

Эта книга — не сборник поверхностных ободрений или сухих доктрин. Это 365 глубоких, живых напоминаний о том, что Евангелие нужно верующему не только для спасения в вечности, но и для жизни прямо сейчас — в среду утром, когда дети капризничают, или в понедельник, когда работа кажется бессмысленной.

Трипп соединяет глубокое богословие с реалиями наших будней. Каждое чтение начинается с краткого тезиса, который задает тон дню, и продолжается размышлением, направляющим взгляд от собственных немощей к бесконечному запасу Божьей благодати. Начните свой день не с новостной ленты, а с встречи с Тем, чьи милости обновляются каждое утро.

Пол Дэвид Трипп - Милости нового утра - 365 размышлений о Евангелии благодати на каждый день

Пер с англ. — Саратов : Евангелие и жизнь, 2019. — 384 с.

ISBN 978-617-7662-15-9

Пол Дэвид Трипп - Милости нового утра - 365 размышлений о Евангелии благодати на каждый день - Содержание