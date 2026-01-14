Трипп - Опасное призвание
Мы привыкли считать, что пастор — это духовно зрелый человек, который помогает другим расти в вере. Но кто позаботится о душе самого пастора? Пол Дэвид Трипп бьет тревогу: семинария и кафедра могут стать самыми опасными местами для христианина.
Книга «Опасное призвание» — это не руководство по церковному менеджменту. Это духовная диагностика сердца служителя. Трипп безжалостно вскрывает главную болезнь современных лидеров: разрыв между публичным богословием и личной жизнью. Он показывает, как легко превратить знание о Боге в профессиональный навык, потеряв при этом живой трепет перед Творцом.
В этой книге автор поднимает острые вопросы, о которых принято молчать:
Почему богословские знания могут ожесточить сердце?
Как культура «успешного лидера» заставляет пасторов скрывать свои грехи и жить в изоляции?
Почему служители начинают путать свою личность со своей должностью?
Основываясь на собственном болезненном опыте, Трипп призывает лидеров спуститься с пьедестала и признать: пастору нужен Христос и пастырская забота не меньше, чем прихожанам. Это книга-вызов и книга-исцеление для семинаристов, действующих пасторов и всей церкви, которая хочет видеть своих лидеров живыми, а не «профессионально верующими».
Пол Дэвид Трипп - Опасное призвание - Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения
Пол Дэвид Трипп; пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 264 с.
ISBN 978-617-7168-04-0
Пол Дэвид Трипп - Опасное призвание - Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения - Содержание
Введение
Часть 1. Исследование пасторской культуры
1. Прямиком к катастрофе
2. Снова и снова
3. Большой богословский мозг и сердечная недостаточность
4. Больше, чем знание и умение
5. «Составы и связи»
6. Сообщество, которого нет
7. Зоны боевых действий
Часть 2. Опасное забвение страха Божьего (когда мы забываем о том, кто есть Бог)
8. Привычка к Богу
9. Неприличные секреты
10. Посредственность
11. Между «уже» и «еще нет»
Часть 3. Опасное чувство преуспевания (когда мы забываем о том, кто мы есть)
12. Тщеславие
13. Бесконечная самоподготовка
14. Разобщенность
15. Итак, что теперь?
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