Мы привыкли считать, что пастор — это духовно зрелый человек, который помогает другим расти в вере. Но кто позаботится о душе самого пастора? Пол Дэвид Трипп бьет тревогу: семинария и кафедра могут стать самыми опасными местами для христианина.

Книга «Опасное призвание» — это не руководство по церковному менеджменту. Это духовная диагностика сердца служителя. Трипп безжалостно вскрывает главную болезнь современных лидеров: разрыв между публичным богословием и личной жизнью. Он показывает, как легко превратить знание о Боге в профессиональный навык, потеряв при этом живой трепет перед Творцом.

В этой книге автор поднимает острые вопросы, о которых принято молчать:

Почему богословские знания могут ожесточить сердце?

Как культура «успешного лидера» заставляет пасторов скрывать свои грехи и жить в изоляции?

Почему служители начинают путать свою личность со своей должностью?

Основываясь на собственном болезненном опыте, Трипп призывает лидеров спуститься с пьедестала и признать: пастору нужен Христос и пастырская забота не меньше, чем прихожанам. Это книга-вызов и книга-исцеление для семинаристов, действующих пасторов и всей церкви, которая хочет видеть своих лидеров живыми, а не «профессионально верующими».

Пол Дэвид Трипп - Опасное призвание - Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения

Пол Дэвид Трипп; пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 264 с.

ISBN 978-617-7168-04-0

Пол Дэвид Трипп - Опасное призвание - Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения - Содержание

Введение

Часть 1. Исследование пасторской культуры

1. Прямиком к катастрофе

2. Снова и снова

3. Большой богословский мозг и сердечная недостаточность

4. Больше, чем знание и умение

5. «Составы и связи»

6. Сообщество, которого нет

7. Зоны боевых действий

Часть 2. Опасное забвение страха Божьего (когда мы забываем о том, кто есть Бог)

8. Привычка к Богу

9. Неприличные секреты

10. Посредственность

11. Между «уже» и «еще нет»

Часть 3. Опасное чувство преуспевания (когда мы забываем о том, кто мы есть)