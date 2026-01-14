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Трипп - Опасное призвание

Трипп - Опасное призвание
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы привыкли считать, что пастор — это духовно зрелый человек, который помогает другим расти в вере. Но кто позаботится о душе самого пастора? Пол Дэвид Трипп бьет тревогу: семинария и кафедра могут стать самыми опасными местами для христианина.

Книга «Опасное призвание» — это не руководство по церковному менеджменту. Это духовная диагностика сердца служителя. Трипп безжалостно вскрывает главную болезнь современных лидеров: разрыв между публичным богословием и личной жизнью. Он показывает, как легко превратить знание о Боге в профессиональный навык, потеряв при этом живой трепет перед Творцом.

В этой книге автор поднимает острые вопросы, о которых принято молчать:

  • Почему богословские знания могут ожесточить сердце?

  • Как культура «успешного лидера» заставляет пасторов скрывать свои грехи и жить в изоляции?

  • Почему служители начинают путать свою личность со своей должностью?

Основываясь на собственном болезненном опыте, Трипп призывает лидеров спуститься с пьедестала и признать: пастору нужен Христос и пастырская забота не меньше, чем прихожанам. Это книга-вызов и книга-исцеление для семинаристов, действующих пасторов и всей церкви, которая хочет видеть своих лидеров живыми, а не «профессионально верующими».

Пол Дэвид Трипп - Опасное призвание - Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения

Пол Дэвид Трипп; пер. с англ. - Чернигов: In Lumine Media, 2014. - 264 с.

ISBN 978-617-7168-04-0

Пол Дэвид Трипп - Опасное призвание - Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения - Содержание

Введение

Часть 1. Исследование пасторской культуры

  • 1. Прямиком к катастрофе

  • 2. Снова и снова

  • 3. Большой богословский мозг и сердечная недостаточность

  • 4. Больше, чем знание и умение

  • 5. «Составы и связи»

  • 6. Сообщество, которого нет

  • 7. Зоны боевых действий

Часть 2. Опасное забвение страха Божьего (когда мы забываем о том, кто есть Бог)

  • 8. Привычка к Богу

  • 9. Неприличные секреты

  • 10. Посредственность

  • 11. Между «уже» и «еще нет»

Часть 3. Опасное чувство преуспевания (когда мы забываем о том, кто мы есть)

  • 12. Тщеславие

  • 13. Бесконечная самоподготовка

  • 14. Разобщенность

  • 15. Итак, что теперь?

Views 341
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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