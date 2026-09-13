Трипп Пол Дэвид - Опасное призвание

Эта книга ставит нас лицом к лицу с проблемой пасторской культуры, нередко приобретающей нездоровые формы, и вскрывает искушения, присущие исключительно пасторскому служению или усугубляемые им. Это книга-предостережение, которая призывает нас смиренно исследовать себя и встать на путь перемен. Ее цель — вселять в вас ощущение неудобства и побуждать к изменениям. Временами она будет злить и раздражать вас, но я убежден, что суть этой книги отражает то, к чему призвал меня Бог. Наверное, мы слишком удобно устроились. Наверное, мы перестали присматриваться к себе и к обстановке, окружающей тех из нас, кто призван к служению в поместной церкви. Думаю, я написал эту книгу, потому что, не написав ее, не смог бы жить дальше. Поэтому я и выбрал то направление деятельности, которое позволяет оказывать помощь пасторам, сбившимся с пути.

Иными словами, я выступаю в роли пастора, который, осмелившись предположить, что вы, как и он, нуждаетесь в пасторском наставлении, попытается — по крайней мере на страницах этой книги — наставить вас на путь истинный. Я иду на это с полным осознанием того, что всякое предостережение, которое я делаю вам, в равной мере относится и ко мне и что каждую порцию целебной благодати, которую я прописываю вам, я обязан принимать и сам.

Пол Дэвид Трипп – Опасное призвание – Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения

Пер. с англ. — Самара: Благая весть, 2026. — 272 с.

ISBN 978-5-7454-2020-7

Пол Дэвид Трипп – Опасное призвание – Содержание