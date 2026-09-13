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Трипп Пол Дэвид - Опасное призвание

Трипп - Опасное призвание
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Эта книга ставит нас лицом к лицу с проблемой пасторской культуры, нередко приобретающей нездоровые формы, и вскрывает искушения, присущие исключительно пасторскому служению или усугубляемые им. Это книга-предостережение, которая призывает нас смиренно исследовать себя и встать на путь перемен. Ее цель — вселять в вас ощущение неудобства и побуждать к изменениям. Временами она будет злить и раздражать вас, но я убежден, что суть этой книги отражает то, к чему призвал меня Бог. Наверное, мы слишком удобно устроились. Наверное, мы перестали присматриваться к себе и к обстановке, окружающей тех из нас, кто призван к служению в поместной церкви. Думаю, я написал эту книгу, потому что, не написав ее, не смог бы жить дальше. Поэтому я и выбрал то направление деятельности, которое позволяет оказывать помощь пасторам, сбившимся с пути.

Иными словами, я выступаю в роли пастора, который, осмелившись предположить, что вы, как и он, нуждаетесь в пасторском наставлении, попытается — по крайней мере на страницах этой книги — наставить вас на путь истинный. Я иду на это с полным осознанием того, что всякое предостережение, которое я делаю вам, в равной мере относится и ко мне и что каждую порцию целебной благодати, которую я прописываю вам, я обязан принимать и сам.

Пол Дэвид Трипп – Опасное призвание – Лицом к лицу с уникальными вызовами пасторского служения

Пер. с англ. — Самара: Благая весть, 2026. — 272 с.
ISBN 978-5-7454-2020-7

Пол Дэвид Трипп – Опасное призвание – Содержание

  • Введение

  • Часть 1. Исследование пасторской культуры

    1. Прямиком к катастрофе

    2. Снова и снова

    3. Большой богословский мозг и сердечная недостаточность

    4. Больше, чем знание и умение

    5. «Составы и связи»

    6. Сообщество, которого нет

    7. Зоны боевых действий

  • Часть 2. Опасное забвение страха Божьего (когда мы забываем о том, кто есть Бог)

    1. Привычка к Богу

    2. Неприличные секреты

    3. Посредственность

    4. Между «уже» и «еще нет»

  • Часть 3. Опасное чувство преуспевания (когда мы забываем о том, кто мы есть)

    1. Тщеславие

    2. Бесконечная самоподготовка

    3. Разобщенность

    4. Итак, что теперь?

  • Дополнительная глава

    • Личное письмо пасторам и лидерам церкви

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 13.09.2026
Author zealot
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5.0/5 (1)

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