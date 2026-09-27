Гейз - Коротка історія психології

Что на самом деле управляет нашими решениями? Откуда берутся речь и память? Действительно ли тесты IQ измеряют интеллект — и кто решил, что его вообще необходимо измерять? Ники Гейз проводит читателя через историю психологической мысли — от античных представлений о душе и разуме до современной когнитивной психологии, нейронаук и дискуссий о методологии психологического исследования.

Сорок компактных глав посвящены наиболее влиятельным теориям, экспериментам и фигурам в истории психологии: Фрейду, Юнгу, Адлеру, Павлову, Вундту, Джеймсу, Пиаже, Выготскому, Маслоу, Скиннеру, Милгрэму, Канеману и многим другим. Наряду с развитием психоанализа, бихевиоризма, гештальтпсихологии, гуманистической и когнитивной психологии рассматриваются евгеника, военная пропаганда, нацизм, антипсихиатрия, исследования ЦРУ, культурная психология, нейропластичность и современный кризис исследовательской методологии.

Пер. з англ. Анастасія Цимбал. – Київ: Наш Формат, 2025. – 270, [1] с.: іл. – (Короткі історії).

ISBN 978-617-8650-13-1 (паперове видання)

ISBN 978-617-8650-14-8 (електронне видання)

Розділ 1. До джерел. Греки, Гален і вплив Сходу

Розділ 2. Розвиток науки. Уявлення про розум: від Декарта до Дарвіна

Розділ 3. Легендарний випадок із Фінеасом Гейджем. Зародження нейропсихології

Розділ 4. Психофізика і рання психологія. Оцінка розумових здібностей

Розділ 5. Несвідоме. Фройд і психоаналіз

Розділ 6. Погляди нативістів. Перші тести IQ і поява євгеніки

Розділ 7. Біхевіоризм. Навчення за принципом «стимул — реакція» і заперечення нативізму

Розділ 8. Психологія в дії. Зародження прикладної психології. Готорнський експеримент і модель людських взаємин

Розділ 9. Епоха тестів. Зародження психометрії та підходи до особистісних тестів

Розділ 10. Розуміння соціального життя. Оллпорт і Вундт — основоположники соціальної психології

Розділ 11. Школа гештальту. Ціле як відмінне від сукупності його частин

Розділ 12. Двоє постфройдистів. Колективне несвідоме Юнга та індивідуальна психологія Адлера

Розділ 13. Біхевіоризм завойовує світ. Маленький Альберт, оперантне обумовлення і дивний новий світ Скіннера

Розділ 14. Як розвивається розум. Піаже, Гезелл і Виготський про розвиток дитини

Розділ 15. Відсутня ланка. Пояснення мотивації через потреби і потяги. Теорія Маслоу

Розділ 16. Гуманістичний рух. Акцент на цілісній особистості

Розділ 17. Психологія на війні. Поворотний момент: прикладна психологія та військові дослідження

Розділ 18. Пояснення нацизму. Психоаналітичні та біологічні пояснення агресії

Розділ 19. Конформність і поступливість. Аш і Мілґрем про слухняність

Розділ 20. Повернення розуму. Міллер, Брунер і Найссер — лідери когнітивного підходу

Розділ 21. Емоції та стрес. «Бийся або тікай», стрес і психоімунологія

Розділ 22. Розвиток стосунків. Імпринтинг, формування стосунків і дискусія про материнську депривацію

Розділ 23. Соціальне навчення. Груповий конфлікт, норми та стилі лідерства

Розділ 24. Зміна атитюдів. Когнітивний дисонанс, вимірювання атитюдів і теорії упередження

Розділ 25. Психологія і Холодна війна. Міннесотський голодний експеримент та експерименти ЦРУ з контролю розуму

Розділ 26. Виклик традиційній психіатрії. Критика медичної моделі та антипсихіатрія

Розділ 27. Соціальна психологія у США. Особистий простір, вимірювання привабливості, ефект свідка та індивідуалістичний підхід

Розділ 28. Соціальна психологія в Європі. Вплив групової належності на розуміння та поведінку, співконструювання сенсу

Розділ 29. Світова психологія. Від Японії та Китаю до Росії, Індії та Південної Америки

Розділ 30. Культура і самість. Франц Фанон і колоніальний погляд на ідентичність

Розділ 31. Розвиток нейропсихології. Нейромедіатори, препарати, депривація сну та хірургічна ідентифікація мозкових структур

Розділ 32. Початок ери комп’ютерів. Моделі обробки інформації про увагу, когніції та пам’ять

Розділ 33. Розуміння сприйняття. Теорії про те, як ми надаємо сенсу сприйнятому

Розділ 34. Контроль та агентивність. Набута безпорадність, локус контролю і теорія атрибуції

Розділ 35. Соціальна дитина. Перегляд теорії Піаже та соціально свідома дитина

Розділ 36. Продовження дискусії «природа проти виховання». Типи тестів інтелекту та їх неоднозначність

Розділ 37. Від безпорадності до оптимізму. Селігман і становлення позитивної психології

Розділ 38. Ухвалення рішень. Щоденні судження і евристики — системи мислення за Канеманом

Розділ 39. Вузли, мережі та нейропластичність. Класичне дослідження таксистів, реабілітація після інсульту, нейромережі та соціальні емоції