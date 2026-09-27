Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гейз - Коротка історія психології

Гейз - Коротка історія психології
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, UKRAINIAN LANGUAGE, Psychology Psychotherapy, Educational

Что на самом деле управляет нашими решениями? Откуда берутся речь и память? Действительно ли тесты IQ измеряют интеллект — и кто решил, что его вообще необходимо измерять? Ники Гейз проводит читателя через историю психологической мысли — от античных представлений о душе и разуме до современной когнитивной психологии, нейронаук и дискуссий о методологии психологического исследования.

Сорок компактных глав посвящены наиболее влиятельным теориям, экспериментам и фигурам в истории психологии: Фрейду, Юнгу, Адлеру, Павлову, Вундту, Джеймсу, Пиаже, Выготскому, Маслоу, Скиннеру, Милгрэму, Канеману и многим другим. Наряду с развитием психоанализа, бихевиоризма, гештальтпсихологии, гуманистической и когнитивной психологии рассматриваются евгеника, военная пропаганда, нацизм, антипсихиатрия, исследования ЦРУ, культурная психология, нейропластичность и современный кризис исследовательской методологии.

Гейз Ники – Коротка історія психології

Пер. з англ. Анастасія Цимбал. – Київ: Наш Формат, 2025. – 270, [1] с.: іл. – (Короткі історії).
ISBN 978-617-8650-13-1 (паперове видання)
ISBN 978-617-8650-14-8 (електронне видання)

Гейз Ники – Коротка історія психології – Содержание

  • Розділ 1. До джерел. Греки, Гален і вплив Сходу

  • Розділ 2. Розвиток науки. Уявлення про розум: від Декарта до Дарвіна

  • Розділ 3. Легендарний випадок із Фінеасом Гейджем. Зародження нейропсихології

  • Розділ 4. Психофізика і рання психологія. Оцінка розумових здібностей

  • Розділ 5. Несвідоме. Фройд і психоаналіз

  • Розділ 6. Погляди нативістів. Перші тести IQ і поява євгеніки

  • Розділ 7. Біхевіоризм. Навчення за принципом «стимул — реакція» і заперечення нативізму

  • Розділ 8. Психологія в дії. Зародження прикладної психології. Готорнський експеримент і модель людських взаємин

  • Розділ 9. Епоха тестів. Зародження психометрії та підходи до особистісних тестів

  • Розділ 10. Розуміння соціального життя. Оллпорт і Вундт — основоположники соціальної психології

  • Розділ 11. Школа гештальту. Ціле як відмінне від сукупності його частин

  • Розділ 12. Двоє постфройдистів. Колективне несвідоме Юнга та індивідуальна психологія Адлера

  • Розділ 13. Біхевіоризм завойовує світ. Маленький Альберт, оперантне обумовлення і дивний новий світ Скіннера

  • Розділ 14. Як розвивається розум. Піаже, Гезелл і Виготський про розвиток дитини

  • Розділ 15. Відсутня ланка. Пояснення мотивації через потреби і потяги. Теорія Маслоу

  • Розділ 16. Гуманістичний рух. Акцент на цілісній особистості

  • Розділ 17. Психологія на війні. Поворотний момент: прикладна психологія та військові дослідження

  • Розділ 18. Пояснення нацизму. Психоаналітичні та біологічні пояснення агресії

  • Розділ 19. Конформність і поступливість. Аш і Мілґрем про слухняність

  • Розділ 20. Повернення розуму. Міллер, Брунер і Найссер — лідери когнітивного підходу

  • Розділ 21. Емоції та стрес. «Бийся або тікай», стрес і психоімунологія

  • Розділ 22. Розвиток стосунків. Імпринтинг, формування стосунків і дискусія про материнську депривацію

  • Розділ 23. Соціальне навчення. Груповий конфлікт, норми та стилі лідерства

  • Розділ 24. Зміна атитюдів. Когнітивний дисонанс, вимірювання атитюдів і теорії упередження

  • Розділ 25. Психологія і Холодна війна. Міннесотський голодний експеримент та експерименти ЦРУ з контролю розуму

  • Розділ 26. Виклик традиційній психіатрії. Критика медичної моделі та антипсихіатрія

  • Розділ 27. Соціальна психологія у США. Особистий простір, вимірювання привабливості, ефект свідка та індивідуалістичний підхід

  • Розділ 28. Соціальна психологія в Європі. Вплив групової належності на розуміння та поведінку, співконструювання сенсу

  • Розділ 29. Світова психологія. Від Японії та Китаю до Росії, Індії та Південної Америки

  • Розділ 30. Культура і самість. Франц Фанон і колоніальний погляд на ідентичність

  • Розділ 31. Розвиток нейропсихології. Нейромедіатори, препарати, депривація сну та хірургічна ідентифікація мозкових структур

  • Розділ 32. Початок ери комп’ютерів. Моделі обробки інформації про увагу, когніції та пам’ять

  • Розділ 33. Розуміння сприйняття. Теорії про те, як ми надаємо сенсу сприйнятому

  • Розділ 34. Контроль та агентивність. Набута безпорадність, локус контролю і теорія атрибуції

  • Розділ 35. Соціальна дитина. Перегляд теорії Піаже та соціально свідома дитина

  • Розділ 36. Продовження дискусії «природа проти виховання». Типи тестів інтелекту та їх неоднозначність

  • Розділ 37. Від безпорадності до оптимізму. Селігман і становлення позитивної психології

  • Розділ 38. Ухвалення рішень. Щоденні судження і евристики — системи мислення за Канеманом

  • Розділ 39. Вузли, мережі та нейропластичність. Класичне дослідження таксистів, реабілітація після інсульту, нейромережі та соціальні емоції

  • Розділ 40. Революція в методології. Деконструкціонізм і деколонізація, проблеми традиційної дослідницької методології та криза репрезентативності

Views 38
Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books