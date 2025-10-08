Трипп Пол Дэвид - Секс и деньги
Ей тринадцать лет, и единственное, о чем она непрестанно думает и говорит, - это ее развивающаяся грудь. В ее представлении настоящей женщиной может быть только обладательница большого, красивого бюста.
Ей пятнадцать лет, и она воображает себя экспертом в области орального секса. Она считает, что подкована не только теоретически: у нее уже есть некоторый практический опыт. Оральный секс нравится ей тем, что хоть ты вроде бы и занимаешься сексом, на самом деле это “не совсем секс”.
Я сказал жене, что летом ходить по центру Филадельфия-Сити, где мы живем, попросту невозможно: вокруг гуляют такие толпы полураздетых женщин, что прямо не знаешь, куда девать глаза.
Тиму семнадцать и, сам того не зная, он уже приучен относиться к женщинам, как к предметам, чья ценность определяется привлекательной внешностью и красивой фигурой.
Джордж давно женат, и имеет троих детей; его брак выглядит вполне благополучным, однако при этом он мастурбирует, по меньшей мере, один раз в день. Жена его ничего не подозревает, хотя он занимается этим уже много лет.
Они подошли ко мне после конференции, очень расстроенные и раздраженные. Они хотели знать, что им делать со своим сыном, судя по всему, попавшим в глубокую зависимость от интернет-порнографии. Я спросил, сколько лет их сыну, ожидая услышать в ответ, что ему что-нибудь около двадцати или чуть больше. И был потрясен до глубины души, когда отец, явно преодолевая стыд, ответил: “Восемь”. Восемь лет! Вы только вдумайтесь! Восемь!
Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги - Удовольствия, которые тебя опустошают и всеутоляющая благодать
Пер. с англ. - Одесса: Издательство «Тюльпан»ТМ, ЕРПЦО. 2020. 226 с.
ISBN: 978-966-2110-23-4
Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги - Содержание
- Предисловие
- 1. Простите, но мы сошли с ума
- 2. Опасное разделение
- 3. Так почему же мы делаем то, что делаем?
- 4. Величайшее из наслаждений
- 5. Секс: большая картина
- 6. Если секс - это поклонение, значит, речь идет не только о тебе
- 7. Если секс - это взаимоотношения, значит, речь идет не только о тебе
- 8. Если секс - это послушание, значит, речь идет не только о тебе
- 9. Итак, что же дальше?
- 10. Деньги имеют значение
- 11. Собиратели сокровищ
- 12. Проблема не в деньгах - проблема в любви
- 13. С собой не унесешь...
- 14. Живем ли мы, как бедняки?
- Библейский указатель
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